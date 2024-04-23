Latin American Music Awards 2024: Yng Lvcas está nominado en la categoría Nuevo Artista Del Año

La novena edición de los Latin American Music Awards este año tendrá una gran celebración en la que además de tener a los artistas del momento sobre su escenario también reconoce a lo mejor de las categorías pop, urbano, regional mexicano y tropical.

Este año su lista de artistas nominados cuenta con 27 categorías, siendo una de ellas la de Nuevo Artista del Año donde Yng Lvcas figura además de fuertes talentos como Bad Gyal, Chino Pacas, Gabito Ballesteros, Majo Aguilar, Peso Pluma, Venesti, Xavi, Young Miko y Zhamira Zambrano.

Latin AMAs 2024: ¿En qué otras categorías está nominado Yng Lvcas?



El cantante está nominado además a Colaboración Del Año por el tema ‘La Bebe Remix’ junto a Peso Pluma. Otros temas y artistas que participan en esta categoría son ‘Según Quién’, de Maluma & Carin León; ‘Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53’, de Bizarrap y Shakira; ‘Un X100To’ de Grupo Frontera & Bad Bunny y ‘Yandel 150’ de Yandel y Feid.

La tercera categoría en la que Yng Lvcas está nominado por su material ‘LPM (La Perreo Mixtape)’ es la de Mejor Álbum – Urbano donde se enfrenta a las producciones ‘Data’, de Tainy; ‘Mañana Será Bonito’, de Karol G; ‘Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana’, de Bad Bunny y ‘Playa Saturno’, de Rauw Alejandro.

¿Dónde y a qué hora será la fiesta de los Latin American Music Awards 2024?



El MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, vuelve a ser la sede de esta celebración que será conducida por Thalía, Becky G, Alejandra Espinoza y Carlos Ponce .

La cita es a partir de las 7P/6C con el especial Noche de Famosos donde, por primera vez, se podrá ver la realidad de todo lo que pasa tras bambalinas y ello se logrará gracias a todo el despliegue de equipo. Los espectadores tendrán acceso al punto al que llegan las estrellas, el backstage, los pasillos de los camerinos, el Media Center, y más.

Una hora después, a las 8P/7C arrancará la fiesta a la que han confirmado su asistencia más de 30 artistas entre los que se encuentran: Anitta, Feid, Peso Pluma, Marc Anthony, Carin León, Noel Schajris, Wisin, Farruko, Gabito Ballesteros, entre muchos otros más.

¿Cómo ver en vivo los Latin AMAS 2024 por tv, streaming y más?



Puedes asistir al MGM Grand Garden Arena y adquirir tus boletos para ser parte de una de las premiaciones más esperadas del año. Apresúrate porque las localidades se acaban.

Si no puedes acudir a Las Vegas podrás ver todo lo que sucede alrededor de esta fiesta en la transmisión en vivo que este jueves 25 de abril, a partir de las 7P/6C, tendrán Univision, UNIMÁS y Galavisión.

La plataforma de streaming, ViX, transmitirá en su versión gratuita Noche de Famosos y en la de suscripción veremos la entrega de premios.

Del lunes 22 y hasta el jueves 25 de abril disfruta de los livestreams que habrá en YouTube y las redes sociales de Univision y Latin LAMAs con información exclusiva del evento e imágenes backstage. Consulta los horarios AQUÍ.