Latin American Music Awards 2024: Chino Pacas está nominado a Nuevo Artista del Año

Con tan solo 16 años de edad, Christian Humberto Ávila Vega, mejor conocido como Chino Pacas, se ha convertido en uno de los cantantes de corridos tumbados más escuchados del momento, y gracias a su popularidad y la calidad de sus canciones ha sido nominado en los Latin American Music Awards 2024 como Nuevo Artista Artista del Año, galardón con el que compite junto a Bad Gayl, Gabito Ballesteros, Majo Aguilar, Peso Pluma, Vanesti, Xavi, Yng Lvcas, Yung Miko, Zhamira Zambrano.

PUBLICIDAD

Chino Pacas es originario de Apaseo el Alto, México y desde los 10 años comenzó a tocar la guitarra para la rondalla de su escuela además de que era integrante del coro de la iglesia de su comunidad.

A los 12 años se mudó junto con su mamá y hermano a la ciudad de Tampa en Florida donde, luego de un tiempo, comenzó a escribir canciones y corridos tomando como inspiración a Natanael Cano. Fue en el año 2023 cuando consiguió el éxito internacional gracias la canción ‘El Gordo Trae el Mando’, con el que entró a las listas popularidad y lo que le abrió el camino para seguir grabando su música haciendo colaboraciones al lado de los mejores exponentes del género.

Latin American Music Awards 2024: Noche de Famosos y artistas que cantarán en la novena edición



La antesala de la premiación se llamará Noche de Famosos , un espacio en el que por primera vez se podrá ver todo lo que pasa detrás de bambalinas. Los conductores serán Migbelis Castellanos, Roberto Hernández, Amara La Negra y Yayis Villarreal.

Iniciará a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX y el público tendrá acceso al punto donde llegarán las estrellas, el backstage, los camerinos y también habrá el esperado análisis de la moda que visten los artistas esa ocasión.

Una hora despúes dará inicio la fiesta que tendrá a Thalía, Alejandra Espinoza, Becky G y Carlos Ponce como conductores con un gran elenco de artistas confirmados . Entre los cantantes que estarán en este escenario se encuentran Marc Anthony, Peso Pluma, Justin Quiles, Farruko, Sergio George, Zhamira Zambrano, Nacho, entre otros.

PUBLICIDAD

No te pierdas esta celebración pues tendremos lanzamientos mundiales de temas, pero también el debut de muchos artistas en nuestro escenario. Además, Banda MS, Ricardo Montaner y Yandel serán las figuras homenajeadas de este año .

¿Cómo ver la fiesta de los Latin AMAs 2024?

El público que lo desee puede asistir al MGM Grand Garden Arena y adquirir sus boletos para ser parte de una de las premiaciones más esperadas del año. Apresúrate porque las localidades se acaban.

Si no puedes acudir a Las Vegas puedes ver todo lo que sucede alrededor de esta fiesta en la transmisión en vivo que este jueves 25 de abril, a partir de las 7P/6C, tendrán Univisión, UNIMÁS, Galavisión y ViX.