Latin American Music Awards 2024: ¿Cuándo son los premios, a qué hora y dónde?

Tú podrás para ser testigo de la novena edición de los Latin American Music Awards , celebración que se realizará el jueves 25 de abril en el MGM Grand Garden Arena en la ciudad de Las Vegas, Nevada, a partir de las 7P/6C. La transmisión en vivo podrás verla por Univisión, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Sigue el minuto a minuto de los Latin AMAs 2024 en el Liveblog

.

Mientras ese día llega, el martes 19 de marzo se anunció la lista de artistas nominados , integrada por 27 categorías, y el público con su voto es el responsable de elegir a los ganadores.

Latin American Music Awards 2024: ¿Quiénes son los artistas más nominados?



Los 76 artistas nominados se eligieron este 2024 con base en el monitoreo de interacciones claves de los fans con la música, incluyendo reproducción de canciones, ventas, audiencia radial, giras y actividad en redes sociales.

Las dos figuras más nominadas en los Latin AMAs 2024 son Feid y Peso Pluma , cada uno con 12 nominaciones. Ambos están nominados en las categorías Artistas Del Año y Canción Del Año.

El grupo de artistas más nominados está integrado también por Grupo Frontera y Bad Bunny, cada uno con 11 nominaciones. La agrupación y el puertorriqueño están nominados cada uno en Álbum Del Año, mientras que gracias a su tema ‘Un X100to’ figura en tres categorías entre las que se encuentra Canción Global Latina Del Año.

Latin American Music Awards 2024: Feid, Anitta, Peso Pluma, Arcángel y más de 30 artistas confirmados

La gran fiesta de los Latin AMAs este año tienen como lema 'We Speak Música' con grandes sorpresas, una a una presentada por sus conductores Thalía, Alejandra Espinoza, Carlos Ponce y Becky G, quien a tres días de la fiesta fue confirmada como la cuarta host .

Entre los artistas que figuran en el grupo de confirmados para actuar en el escenario del MGM Grand Garden Arena se encuentran Manuel Medrano, Sech, Mora, Danny Ocean, Morat, Dalex, Ryan Castro, Chino Pacas, Nacho, Marc Anthony, Zhamira Zambrano, Farruko, Peso Pluma, Gabito Ballesteros, entre otros más.

Cada uno de ellos promete los mejores performances, algunos de ellos se presentarán por primera vez en este escenario y otros tendrán estrenos mundiales de temas, como lo hará Thalía quien además de ser nuestra host de lujo lanzará un nuevo tema y también Becky cantará su nuevo tema 'Mercedes' junto a Oscar Maydon. ¡Estará increíble!

Para esta edición se anunció que tres grandes de la música serán celebrados . Ricardo Montaner, Banda MS y Yandel serán homenajeados con grandes performances y tendrán invitados en el escenario.

Noche de Famosos, el show previo de los Latin American Music Awards 2024



La antesala de la premiación llevará por nombre Noche de Famosos y se tratará de un espacio en el que, por primera vez, se podrá ver la realidad de todo lo que pasa tras bambalinas. Sus conductores serán Migbelis Castellanos, Roberto Hernández, Amara La Negra y Yayis Villarreal. La invitada especial será la influencer Wendy Guevara.

Iniciará a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX y el público tendrá acceso al punto donde llegarán las estrellas, el backstage, los pasillos, etc. Contará con un Fashion 360 y el Step & Repeat, para mostrar todo lo relacionado a la moda que esa noche vestirán los invitados.

¿Cómo ver en vivo los Latin American Music Awards 2024?



Existen varias posibilidades para que seas parte de este evento, no hay pretexto para que te pierdas esta fiesta. A continuación te enlistamos las opciones que tendrás para verla de principio a fin y a detalle, como nunca antes había ocurrido con una celebración.

Puedes asistir al MGM Grand Garden Arena y adquirir tus boletos para ser parte de una de las premiaciones más esperadas del año. Apresúrate porque las localidades se acaban.

Si no puedes acudir a Las Vegas podrás ver todo lo que sucede alrededor de esta fiesta en la transmisión en vivo que este jueves 25 de abril, a partir de las 7P/6C, tendrán Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Del lunes 22 y hasta el jueves 25 de abril disfruta de los livestreams que habrá en YouTube y las redes sociales de Univision y Latin LAMAs con información exclusiva del evento e imágenes backstage. Consulta los horarios AQUÍ.