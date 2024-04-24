Latin American Music Awards 2024: ¿Dónde y cómo ver en vivo la entrega de premios?

Estamos a unos días de la celebración de la novena edición de los Latin American Music Awards la cual se realizará este jueves 25 de abril en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, donde una gran cantidad de artistas e invitados se darán cita.

PUBLICIDAD

Aquí te enlistamos las formas y medios para que sigas todo lo que habrá alrededor de esta fiesta y no te pierdas ningún detalle.

Latin American Music Awards 2024: conductores, homenajes y artistas confirmados para actuar



La celebración tendrá a Thalía, Becky G, Alejandra Espinoza y Carlos Ponce como conductores y este año serán homenajeados tres figuras de la música latina. Banda MS y Ricardo Montaner recibirán el Latin AMA Legacy por su trayectoria y logros, mientras que Yandel obtendrá el Latin AMA Pioneer por ser uno de los fundadores del género urbano.

En cuanto a la lista de artistas confirmados para actuar , los más importantes del momento estarán en el escenario: Thalía, Peso Pluma, Marc Anthony, Carin León, Nacho, AB Quintanilla, Morat, Justin Quiles, Lenny Tavárez, son tan solo algunos de los nombres que se han anunciado.

Latin American Music Awards 2024: Disfruta la experiencia de 'Segunda Pantalla' online



No te pierdas de lunes a jueves las emisiones en vivo que habrá en YouTube las cuales mostrarán cómo va tomando forma el show.

Adicional a ello, de lunes a miércoles a las 7P/6C no te pierdas en el canal de YouTube de Univision el especial en vivo Latin AMAs Stream conducido por Jessica Rodríguez, quien estará acompañada de los creadores de contenido Candy Lover y El Mindo. Este show traerá los mejores momentos de los ensayos y preparativos de la ceremonia, incluidas entrevistas y un tour por el backstage.

PUBLICIDAD

El jueves 25 de abril, día de la premiación, la retransmisión exclusiva digital comenzará a las 6:30P/5:30C y durará hasta el final de la noche. Esta experiencia de 'Segunda Pantalla' te traerá en vivo a tus famosos favoritos, podrás ver su llegada a la ceremonia, sus looks y compartir sus emociones durante la gala con un acceso especial al backstage. Esta transmisión podrá verse en YouTube de Univision y UNIMÁS, la página oficial Latinlamas.com y en las redes sociales de Univision y LatinAMAs.

Latin American Music Awards 2024: A qué hora y cómo ver la entrega de premios por TV y streaming



Las señales de Univision, UNIMÁS y Galavisión transmitirán en vivo el show y la antesala de la fiesta. La velada comienza con el especial Noche de Famosos , que iniciará a las 7P/6C y será el espacio donde ver todos los detalles y el glamour de la llegada de los artistas.

Noche de Famosos será conducida por Migbelis Castellanos, Roberto Hernández, Amara La Negra y Yayis Villarreal como analista de moda. Una hora después, a las 8P/7C, comenzará la entrega de premios y podrás verla por las tres señales de televisión.

ViX se une a este evento y lo hará con la transmisión en vivo, en su versión gratuita, del especial Noche de Famosos, mientras que la premiación estará disponible solo para suscriptores.

Latin American Music Awards 2024: Cómo ver la fiesta en vivo



Recuerda que la sede de este evento será el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, y el público que así lo desee podrá ser espectador en la sede.

PUBLICIDAD

Puedes comprar tus boletos en el sitio oficial del MGM. ¡Apresúrate porque se acaban! En caso de que te quedes sin tickets, te aseguramos que todo el despliegue que se ha preparado está diseñado para hacerte sentir parte de la celebración y con acceso exclusivo a muchas áreas.

Latin American Music Awards 2024: Sigue el minuto a minuto en vivo en el liveblog



Si lo que buscas es además saber lo que pasa alrededor de este evento, entonces no te pierdas la información que el sitio oficial tiene a tu disposición. Ahí podrás encontrar fotos, videos y artículos relacionados con los preparativos de esta gran noche, los nominados, invitados, entre muchas cosas más.