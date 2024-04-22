Latin American Music Awards 2024: Lista completa de artistas nominados

Esta novena edición de los Latin American Music Awards se lanza la lista de nominados en 27 categorías y, como cada año, será el público será quien elige a los ganadores mediante su voto.

PUBLICIDAD

Sigue el minuto a minuto de los Latin AMAs 2024 en el Liveblog

.

La lista tiene un total de 76 artistas nominados en géneros como pop, urbano, regional mexicano y tropical. Feid y Peso Pluma son los artistas más nominados al estar presentes en 12 categorías como Artista del Año, Canción del Año y Álbum del Año.

Otros artistas más nominados son Bad Bunny y Grupo Frontera, con 11 nominaciones, así como las colombianas Shakira y Karol G, cada una con 9 nominaciones.

Latin American Music Awards 2024: ¿Cuándo, dónde y a qué hora es la celebración?



Prepárate para no perderte ningún detalle de esta premiación el jueves 25 de abril . La fiesta se realizará en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, ciudad que recibirá a todos los invitados, nominados y artistas confirmados para actuar.

La cita será a partir de las 7P/6C por la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX con los detalles de la alfombra roja, y una hora después iniciará la celebración y entrega de premios. La premiación será conducida por Thalía, Alejandra Espinoza, Carlos Ponce y Becky G.

Latin American Music Awards 2024: ¿Cuántos artistas han confirmado su presencia?



Prepárate para la gran fiesta de los Latin AMAs que, bajo el lema 'We Speak Música', tendrá grandes sorpresas, una a una presentada por sus conductores.

El grupo de artistas confirmados para actuar en el escenario del MGM Grand Garden Arena es extenso y con las figuras del momento, más de 30, entre los que se encuentran Anitta, Becky G con Oscar Maydon, Feid, Manuel Medrano, Arcángel, Mora, Sech, Noel Schjaris con Jennifer Nettles, quienes se suman a la lista ya anunciada con nuestra host Thalía, quien estrenará su nuevo sencillo, AB Quintanilla, Morat, Ryan Castro, Chino Pacas, Marc Anthony, Carin León, Farruko, Peso Pluma, Gabito Ballesteros, y muchos más.

PUBLICIDAD

Cada uno de ellos promete los mejores performances, algunos se presentarán por primera vez en este escenario y otros tendrán estrenos mundiales de temas.

El público que así lo desee puede asistir al MGM Grand Garden Arena y adquirir sus boletos para ser testigo de una de las premiaciones más esperadas del año.

Latin American Music Awards 2024: ¿Quiénes serán los artistas homenajeados de esta edición?



Esta edición se anunció que tres grandes de la música serán celebrados . El primero de ellos es Ricardo Montaner, quien recibirá el reconocimiento Latin AMA Legacy por ser uno de los exponentes de la música latina más reconocidos a nivel mundial.

La Banda MS también recibirá el Latin AMA Legacy por su impresionante legado musical y por ser una embajadora del sonido de la tuba y la tambora, traspasando fronteras como pocos de su género.

Por último Yandel, quien se hace merecedor del Latin AMA Pioneer que lo reconoce como un pionero del género urbano. El legendario cantante, compositor, músico y productor musical puertorriqueño tiene en su haber el Latin AMAS 2026 por Álbum del Año.

Latin AMAs 2024: Noche de Famosos tendrá a Wendy Guevara como invitada especial



Se trata del espacio donde, por primera vez, se podrá ver la realidad de todo lo que pasa tras bambalinas y ello se logrará gracias a todo el despliegue de equipo que tendrá en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada.

Como nunca antes los espectadores tendrán acceso al punto al que llegan las estrellas, el backstage, los pasillos de los camerinos, el Media Center, y más. Disfruta de esta antesala que será conducida por Migbelis Castellanos, Roberto Hernández, Amara La Negra y Yayis Villarreal y como invitada especial estará la influencer Wendy Guevara . Recuerda que este show previo inicia a las 7P/6C y podrás verlo por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

PUBLICIDAD

¿Cómo ver en vivo los Latin American Music Awards 2024?



Tenemos diferentes opciones para hacerte sentir parte de esta fiesta:

La primera es asistiendo al MGM Grand Garden Arena mediante la compra de tus boletos para ser parte de una de las premiaciones más esperadas del año. Apresúrate porque las localidades se acaban.

Si no puedes acudir podrás ver todo lo que sucede alrededor de esta fiesta por televisión en la transmisión en vivo que este jueves 25 de abril, a partir de las 7P/6C, tendrán Univision, UNIMÁS y Galavisión. Además, la plataforma ViX se encargará de transmitir en su versión gratuita Noche de Famosos, mientras que la entrega de premios estará disponible solo para suscriptores.

Del lunes 22 y hasta el jueves 25 de abril disfruta de los livestreams que habrá en YouTube y las redes sociales de Univision y Latin LAMAs con información exclusiva del evento e imágenes backstage. Consulta los horarios AQUÍ .

En el sitio oficial de Latin AMAs 2024 puedes seguir el minuto a minuto, ver fotos exclusivas y videos sobre lo más sobresaliente de la noche, además de seguir el ranking de los artistas más ganadores. Tenemos todo para que disfrutes de esta celebración.

Nominados a los Latin American Music Awards 2024

Artista del Año

Bad Bunny

Carin León

Eslabon Armado

Feid

Fuerza Regida

Karol G

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Romeo Santos

Shakira

PUBLICIDAD

Nuevo Artista Del Año

Bad Gyal

Chino Pacas

Gabito Ballesteros

Majo Aguilar

Peso Pluma

Venesti

Xavi

Yng Lvcas

Young Miko

Zhamira Zambrano

Canción Del Año

‘Bailando Bachata’ – Chayanne

‘El Merengue’ – Marshmello &Manuel Turizo

‘Ella Baila Sola’ – Eslabon Armado & Peso Pluma

‘Lala’ – Myke Towers

‘Según Quién’ – Maluma & Carin León

‘Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53’ – Bizarrap & Shakira

‘Solo Conmigo’ – Romeo Santos

‘TQG’ – Karol G & Shakira

‘Un X100to’ – Grupo Frontera & Bad Bunny

‘Yandel 150’ – Yandel & Feid

Álbum Del Año

‘3Men2 KBRN’ – Eladio Carrión

‘Colmillo De Leche’ – Carin León

‘Desvelado’ – Eslabón Armado

‘El Comienzo’ – Grupo Frontera

‘Feliz Cumpleaños Ferxxo Te Pirateamos El Álbum’ – Feid

‘Génesis’ – Peso Pluma

‘Mañana Será Bonito’ – Karol G

‘Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana’ – Bad Bunny

‘Pa Que Hablen’ – Fuerza Regido

‘Playa Saturno’ – Rauw Alejandro

Colaboración Del Año

‘La Bebe Remix’ – Yng Lvcas & Peso Pluma

‘Según Quién’ – Maluma & Carin León

‘Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53’ – Bizarrap & Shakira

‘Un X110to’ – Grupo Frontera & Bad Bunny

‘Yandel 150’ – Yandel & Feid

PUBLICIDAD

Colaboración Crossover Del Año

‘Dientes’ – J Balvin, Usher & DJ Khaled

‘El Merengue’ – Marshmello & Manuel Turizo

‘Niña Bonita’ – Feid & Sean Paul

‘Ojalá’ – The Rudeboyz, Maluma & Adam Levine

‘Vocation’ – Ozuna & David Guetta

Mejor Artista Crossover

Adam Levine

David Guetta

DJ Khaled

Drake

Marshmello

Rema

Sean Paul

Usher

Artista Streaming Del Año

Bad Bunny

Eslabon Armado

Feid

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Junior H

Karol G

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Young Miko

Gira Del Año

‘Doble P Tour 2023’ – Peso Pluma

‘Fórmula Vol. 3 Tour’ – Romeo Santos

‘Luis Miguel Tour 2023’ – Luis Miguel

‘Mañana Será Bonito’ – Karol G

‘Soy Rebelde Tour’ – RBD

Artista Global Latino Del Año

Bad Bunny

Feid

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Junior H

Karol G

Maluma

Peso Pluma

Quevedo

Shakira

Canción Global Latina Del Año

‘Classy 101’ – Feid & Young Miko

‘Ella Baila Sola’ – Eslabon Armado & Peso Pluma

‘Lala’ – Myke Towers

‘Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53’ – Bizarrap & Shakira

‘Un X100to’ – Grupo Frontera & Bad Bunny

PUBLICIDAD

Mejor Dúo o Grupo – Pop

Camila

Morat

Piso 21

RBD

Reik

Mejor Artista – Pop

Bizarrap

Enrique Iglesias

Manuel Turizo

Sebastián Yatra

Shakira

Mejor Álbum – Pop

‘Bailemos Otra Vez’ – Chayanne

‘Cupido’ – Tini

‘Orquídeas’ – Kali Uchis

Mejor Canción – Pop

‘Acróstico’ – Shakira

‘Beso’ – Rosalía & Rauw Alejandro

‘Fugitivos’ – Camila

‘Pasa_je_ro’ – Farruko

‘Una Noche Sin Pensar’ – Sebastián Yatra

Mejor Artista – Urbano

Bad Bunny

Feid

Karol G

Rauw Alejandro

Young Miko

Mejor Álbum – Urbano

‘Data’ – Tainy

‘LPM (La Perreo Mixtape)’ – Yng Lvcas

‘Mañana Será Bonito’ – Karol G

‘Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana’ – Bad Bunny

‘Playa Saturno’ – Rauw Alejandro

Mejor Canción – Urbano

‘Lala’ – Myke Towers

‘TQG’ – Karol G & Shakira

‘Un Cigarrillo’ – Chencho Corleone

‘Where She Goes’ – Bad Bunny

‘Yandel 105’ – Yandel & Feid

PUBLICIDAD

Mejor Colaboración – Urbano

‘Arranca’ – Becky G Ft. Omega

‘Borracho y Loco’ – Yandel & Myke Towers

‘Classy 101’ – Feid & Young Miko

‘Hey Mor’ – Ozuna & Feid

‘Me Porto Bonito’ – Bad Bunny & Chencho Corleone

Mejor Artista Regional Mexicano

Carin León

Gabito Ballesteros

Ivan Cornejo

Junior H

Peso Pluma

Mejor Dúo o Grupo Regional Mexicano

Calibre 50

Eslabon Armado

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Los Ángeles Azules

Mejor Álbum Regional Mexicano

‘Desvelado’ – Eslabon Armado

‘Colmillo De Leche’ – Carin León

‘El Comienzo’ – Grupo Frontera

‘Génesis’ – Peso Pluma

‘Pa Las Baby’s y Belikeada’ – Fuerza Regida

Mejor Canción Regional Mexicano

‘Di Que Sí’ – Grupo Marca Registrada & Grupo Frontera

‘Difícil Tu Caso’ – Alejandro Fernández

‘Dirección Equivocada’ – Calibre 50

‘Indispensable’ – Carin León

‘TQM’ – Fuerza Regida

Mejor Colaboración Regional Mexicano

‘Bebe Dame’ – Fuerza Regida & Grupo Frontera

‘El Amor De Su Vida’ – Grupo Frontera & Grupo Firme

‘Ella Baila Sola’ – Eslabon Armado & Peso Pluma

‘Pa’ Olvidarme De Tus Besos’ – Lenin Ramírez & Banda MS de Sergio Lizárraga

‘Qué Agonía’ – Yuridia & Ángela Aguilar

PUBLICIDAD

Mejor Artista – Tropical

Carlos Vives

Luis Figueroa

Marc Anthony

Prince Royce

Romeo Santos

Mejor Canción – Tropical

‘Bailando Bachata’ – Chayanne

‘Bandido’ – Luis Figueroa

‘La Falta Que Me Haces’ – Natti Natasha

‘Me Enrd’ – Prince Royce

‘Solo Conmigo’ – Romeo Santos

Mejor Colaboración – Tropical