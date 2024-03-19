Latin American Music Awards 2024: Ellos son los 6 artistas más nominados de la novena edición

La novena edición de los Latin American Music Awards tiene ya su lista de artistas nominados , cuyos ganadores son elegidos por el público. Como siempre, resulta interesante analizar quiénes son los cantantes y grupos con más nominaciones y las categorías en las que destacan.

Sigue el minuto a minuto de los Latin AMAs 2024 en el Liveblog

Para iniciar, los Latin American Music Awards 2024 cuyo lema este año es 'We Speak Música' están integrados por 27 categorías y participan un total de 76 artistas.

Latin American Music Awards 2024: ¿Cuándo son, a qué hora y dónde?



Los resultados de las votaciones se anunciarán el jueves 25 de abril , fecha en la que se realizará la premiación en el MGM Grand Garden Arena de la ciudad de Las Vegas, Nevada.

Hasta ese estado llegarán los artistas que actuarán, invitados, nominados y el público interesado en ser testigo de este gran evento, el cual tendrá este año a cuatro conductores : Thalía, Becky G, Alejandra Espinoza y Carlos Ponce.

La cita es a partir de las 7P/6C y la transmisión por televisión podrá verse por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Latin American Music Awards 2024: Anitta, Feid, Manuel Medrano y más artistas confirmados para actuar



La entrega de premios tendrá performances exclusivos con más de 30 artistas, quienes seguramente preparan grandes sorpresas para el público.

El grupo de artistas confirmados para actuar en el escenario del MGM Grand Garden Arena tiene nombres de grandes figuras como la brasileña Anitta, Feid, Chino Pacas, Arcángel, Marc Anthony, Carin León, Nacho, Lenny Tavárez, Farruko, Peso Pluma, Gabito Ballesteros, entre otros. Además, Thalía tendrá una súper actuación pues estrenará un nuevo tema en esta celebración y Becky G compartirá el escenario con Oscar Maydon para cantar el éxito 'Mercedes'.

Adicional a estos performances, los Latin AMAs homenajearán a tres figuras de la música latina: Ricardo Montaner, Banda MS y Yandel.

Mantente al tanto de las noticias alrededor de esta premiación y no te la pierdas el jueves 25 de abril a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Latin American Music Awards 2024: ¿Cómo ver en vivo la fiesta por TV, streaming y más?



Si no puedes comprar tus boletos y acudir a Las Vegas podrás ver todo lo que sucede alrededor de esta fiesta en la transmisión en vivo que este jueves 25 de abril, a partir de las 7P/6C, tendrán Univision, UNIMÁS y Galavisión.

La plataforma de streaming ViX también se une a esta gran cobertura y tendrá en su versión gratuita la transmisión de Noche de Famosos , el programa previo con todos los detalles backstage, mientras que en su plan para suscriptores transmitirá la entrega de premios.

Del lunes 22 y hasta el jueves 25 de abril disfruta de los livestreams que habrá en YouTube y las redes sociales de Univision y Latin LAMAs con información exclusiva del evento e imágenes backstage. Consulta los horarios AQUÍ .

En el sitio oficial de Latin AMAs 2024 puedes seguir el minuto a minuto, ver fotos exclusivas y videos sobre lo más sobresaliente de la noche, además de seguir el ranking de los artistas más ganadores. Tenemos todo para que disfrutes de esta celebración.

¿Quiénes son los artistas más nominados a los Latin American Music Awards 2024?



Cabe mencionar que los 76 artistas nominados este año se eligieron con base en el monitoreo de interacciones claves de los fans con la música, incluyendo reproducción de canciones, ventas, audiencia radial, giras y actividad en redes sociales. De todos ellos destacan seis artistas:

Feid arrasa con 12 nominaciones a los Latin American Music Awards 2024



El colombiano celebra sus nominaciones en las siguientes categorías:

-Artista Del Año

-Canción Del Año

-Álbum Del Año

-Colaboración Del Año

-Colaboración Crossover Del Año

-Artista Streaming Del Año

-Artista Global Latino Del Año

-Canción Global Latina Del Año

-Mejor Artista – Urbano

-Mejor Canción – Urbano

-Mejor Colaboración – Urbano (nominado dos veces)

Feid tiene 12 nominaciones a los Latin AMAs 2024 Imagen Cortesía

Latin American Music Awards 2024: Peso Pluma está nominado en 12 categorías



El joven mexicano de 24 años está empatado con Feid y tienen la misma cantidad de nominaciones. Peso Pluma figura en las siguientes categorías:

-Artista Del Año

-Nuevo Artista Del Año

-Canción Del Año

-Álbum Del Año

-Colaboración Del Año

-Artista Streaming Del Año

-Gira Del Año

-Artista Global Latino Del Año

-Mejor Artista Regional Mexicano

-Mejor Álbum Regional Mexicano

-Mejor Colaboración Regional Mexicano

Peso Pluma tiene 12 nominaciones a los Latin AMAs 2024 Imagen Cortesía

Bad Bunny destaca en los Latin AMAs 2024 con sus 11 nominaciones



El representante del género urbano destaca este año por sus siguientes nominaciones:

-Artista Del Año

-Canción Del Año

-Álbum Del Año

-Colaboración Del Año

-Artista Streaming Del Año

-Artista Global Latino Del Año

-Canción Global Latina Del Año

- Mejor Artista – Urbano

-Mejor Canción – Urbano

-Mejor Colaboración – Urbano

Bad Bunny está nominado en 11 categorías de los Latin AMAs 2024 Imagen Cortesía

Grupo Frontera está nominado en 11 categorías de los Latin American Music Awards 2024



Tras su colaboración con Bad Bunny, la agrupación está imparable y con muchos logros, tales como sus nominaciones a la novena edición de los Latin AMAs.

-Canción Del Año

-Álbum Del Año

-Colaboración Del Año

-Artista Streaming Del Año

-Artista Global Latino Del Año

-Canción Global Latina Del Año

-Mejor Dúo o Grupo Regional Mexicano

-Mejor Álbum Regional Mexicano

-Mejor Canción Regional Mexicano

-Mejor Colaboración Regional Mexicano (nominado dos veces)

Grupo Frontera está nominado en 11 categorías de los Latin AMAs 2024 Imagen Cortesía

Karol G y sus 9 nominaciones a los Latin AMAs 2024



La intérprete de ‘Tusa’ sigue cosechando los frutos de su producción ‘Mañana Serrá Bonito’ y aquí las nueve nominaciones que lo comprueban:

-Artista Del Año

-Canción Del Año

-Álbum Del Año

-Artista Streaming Del Año

-Gira Del Año

-Artista Global Latino Del Año

-Mejor Artista – Urbano

-Mejor Álbum Urbano

-Mejor Canción – Urbano

Karol G tiene 9 nominaciones a los Latin AMAs 2024 Imagen Cortesía

Latin American Music Awards 2024: Shakira destaca por sus 9 nominaciones



Otra colombiana más en este selecto grupo de los artistas nominados. Aquí sus nueve nominaciones:

-Artista Del Año

-Canción Del Año (nominada en dos ocasiones)

-Colaboración Del Año

-Artista Global Latino Del Año

-Canción Global Latina Del Año

-Mejor Artista – Pop

-Mejor Canción – Pop

-Mejor Canción – Urbano