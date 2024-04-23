Latin American Music Awards 2024: Bad Gyal está nominada en la categoría Nuevo Artista Del Año

La cantante española Bad Gyal se convirtió rápidamente en una de las exponentes del género urbano favoritas del público y en los Latin Amercan Music Awards 2024 destaca entre los nominados a Nuevo Artista del Año, categoría en la que compite junto a Chino Pacas, Gabito Ballesteros, Majo Aguilar, Peso Pluma, Vanesti, Xavi, Yng Lvcas, Yung Miko, Zhamira Zambrano.

Bad Gyal es originaria de la ciudad española de Vilassar del Mar y fue en el año 2016 cuando su nombre comenzó a sonar en varios lugares luego de que hiciera una versión del tema de Rihanna ‘Work’.

Ese mismo año sacó su primer Mixtape y fue hasta el 2024 cuando presentó su primer disco llamado ‘La Joia’, producción en la que tiene colaboraciones con artistas de la talla de Anitta y Quevedo. Hasta el momento Bad Gyal ha ganado 19 discos de Platino y 5 discos de Oro y esto apenas es el inicio.

Latin AMAs 2024: Dónde y a qué hora son, artistas confirmados y más



El jueves 25 de abril se realizará la novena edición de Latin American Music Awards 2024 desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. La cita es a partir de las 7P/6C.

Ese día conoceremos a los ganadores de las 27 categorías que integran la lista de artistas nominados de esta premiación. La fiesta será conducida por Thalía, Alejandra Espinoza, Carlos Ponce y Becky G.

Se vivirán grandes momentos, ya que tendremos lanzamientos musicales y el escenario verá el debut de muchas estrellas. Entre los artistas confirmados se encuentran Arcángel, nuestra host Thalía, Mora, Nacho, Wisin, Farruko, Peso Pluma, Marc Anthony, Nacho, Justin Quiles, Yng Lvcas, Gabito Ballesteros, entre otros.

¿Cómo puedes ver la fiesta de los Latin AMAs 2024?



El público que lo desee puede asistir al MGM Grand Garden Arena y adquirir sus boletos para ser parte de una de las premiaciones más esperadas del año. Apresúrate porque las localidades se acaban.

Si no puedes acudir a Las Vegas puedes ver todo lo que sucede alrededor de esta fiesta en la transmisión en vivo que este jueves 25 de abril, a partir de las 7P/6C, tendrán Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Además, del lunes 22 al jueves 25 de abril disfruta de los livestreams que habrá con información exclusiva del evento e imágenes backstage. Consulta los horarios AQUÍ .