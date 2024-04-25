Latin American Music Awards 2024: Karol G y Feid encabezan la lista de los más ganadores
Este jueves 25 de abril se llevó a cabo en Las Vegas la novena edición de los Latin American Music Awards en una ceremonia donde se entregaron premios en 27 categorías y en las que Feid y Karol G se coronaron como los máximos ganadores de la noche.
El MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, fue la sede de la novena entrega de premios Latin American Music Awards, donde se celebró lo mejor de la música latina y en la cual se reconoció las carreras de Ricardo Montaner con el premio Latin AMA Legacy, mientras que Yandel fue honrado con el Latin AMA Pioneer.
Una ceremonia que estuvo llena de música, homenajes y la premiación de los famosos que resultaron ganadores en las 27 categorías, destacándose Feid y Karol G como los grandes ganadores de la noche.
Artistas más ganadores de los Latin American Music Awards 2024
Feid el artista más ganador de los Latin American Musc Awards 2024
El cantante colombiano ganó 6 de las 12 categorías a las que estaba nominado
Colaboración Del Año – Yandel 150 (Yandel & Feid)
Colaboración Crossover Del Año – Niña Bonita (Sean Paul & Feid)
Artista Streaming Del Año
Canción Global Latina Del Año – Classy 101 (Feid & Young Miko)
Mejor Canción Urbano – Yandel 150 (Yandel & Feid)
Mejor Colaboración Urbano - Classy 101 (Feid & Young Miko)
Karol G fue la más ganadora de los Latin American Musc Awards 2024
La intérprete de ‘TQG’ ganó 6 de los 9 premios a los que estaba nominada este año.
Artista Del Año
Canción Del Año – TQG (Karol G & Shakira)
Álbum Del Año – Mañana Será Bonito
Artista Global Latino Del Año
Mejor Artista Urbano
Mejor Álbum Urbano – Mañana Será Bonito
Shakira obtuvo tres Latin AMAs 2024
De las 9 categorías a las que estaba nominada, Shakira ganó 3 de ellas.
Canción del Año – TQG (Karol G & Shakira)
Mejor Artista Pop
Mejor Canción Pop - Acróstico