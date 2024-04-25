TV SHOWS
TV SHOWS
Latin American Music Awards

Latin American Music Awards 2024: Karol G y Feid encabezan la lista de los más ganadores

Este jueves 25 de abril se llevó a cabo en Las Vegas la novena edición de los Latin American Music Awards en una ceremonia donde se entregaron premios en 27 categorías y en las que Feid y Karol G se coronaron como los máximos ganadores de la noche.

Por:
Univision

El MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, fue la sede de la novena entrega de premios Latin American Music Awards, donde se celebró lo mejor de la música latina y en la cual se reconoció las carreras de Ricardo Montaner con el premio Latin AMA Legacy, mientras que Yandel fue honrado con el Latin AMA Pioneer.

PUBLICIDAD

Una ceremonia que estuvo llena de música, homenajes y la premiación de los famosos que resultaron ganadores en las 27 categorías, destacándose Feid y Karol G como los grandes ganadores de la noche.

Artistas más ganadores de los Latin American Music Awards 2024

Feid el artista más ganador de los Latin American Musc Awards 2024

Más sobre Latin American Music Awards

Latin American Music Awards 2024: Lista completa de artistas ganadores de las 27 categorías
3 mins

Latin American Music Awards 2024: Lista completa de artistas ganadores de las 27 categorías

Latin American Music Awards
Latin American Music Awards 2024: Marc Antony, Ricardo Montaner y Yandel cierran los ensayos de la fiesta
10 mins

Latin American Music Awards 2024: Marc Antony, Ricardo Montaner y Yandel cierran los ensayos de la fiesta

Latin American Music Awards
Latin American Music Awards 2024 en vivo: así te contamos la gran noche de premios
82 Historias
LiveBlog

Latin American Music Awards 2024 en vivo: así te contamos la gran noche de premios

Latin American Music Awards
Latin American Music Awards 2024: ¿Cómo asistir a la fiesta y cuánto cuestan los tickets?
5 mins

Latin American Music Awards 2024: ¿Cómo asistir a la fiesta y cuánto cuestan los tickets?

Latin American Music Awards
Latin American Music Awards 2024: Chino Pacas está nominado a Nuevo Artista del Año
3 mins

Latin American Music Awards 2024: Chino Pacas está nominado a Nuevo Artista del Año

Latin American Music Awards
Latin American Music Awards 2024: ¿Cuáles son las nuevas categorías de esta novena edición?
4 mins

Latin American Music Awards 2024: ¿Cuáles son las nuevas categorías de esta novena edición?

Latin American Music Awards
Latin American Music Awards 2024: ¿Dónde y cómo ver en vivo la entrega de premios?
4 mins

Latin American Music Awards 2024: ¿Dónde y cómo ver en vivo la entrega de premios?

Latin American Music Awards
Latin American Music Awards 2024: Yng Lvcas está nominado en la categoría Nuevo Artista Del Año
3 mins

Latin American Music Awards 2024: Yng Lvcas está nominado en la categoría Nuevo Artista Del Año

Latin American Music Awards
Latin American Music Awards 2024: Bad Gyal está nominada en la categoría Nuevo Artista Del Año
2 mins

Latin American Music Awards 2024: Bad Gyal está nominada en la categoría Nuevo Artista Del Año

Latin American Music Awards
Latin American Music Awards 2024: ¿Cuándo son los premios, a qué hora y dónde?
4 mins

Latin American Music Awards 2024: ¿Cuándo son los premios, a qué hora y dónde?

Latin American Music Awards

El cantante colombiano ganó 6 de las 12 categorías a las que estaba nominado

Colaboración Del Año – Yandel 150 (Yandel & Feid)
Colaboración Crossover Del Año – Niña Bonita (Sean Paul & Feid)
Artista Streaming Del Año
Canción Global Latina Del Año – Classy 101 (Feid & Young Miko)
Mejor Canción Urbano – Yandel 150 (Yandel & Feid)
Mejor Colaboración Urbano - Classy 101 (Feid & Young Miko)

Karol G fue la más ganadora de los Latin American Musc Awards 2024

La intérprete de ‘TQG’ ganó 6 de los 9 premios a los que estaba nominada este año.

Artista Del Año
Canción Del Año – TQG (Karol G & Shakira)
Álbum Del Año – Mañana Será Bonito
Artista Global Latino Del Año
Mejor Artista Urbano

Mejor Álbum Urbano – Mañana Será Bonito


Shakira obtuvo tres Latin AMAs 2024

De las 9 categorías a las que estaba nominada, Shakira ganó 3 de ellas.

Canción del Año – TQG (Karol G & Shakira)
Mejor Artista Pop
Mejor Canción Pop - Acróstico

Relacionados:
Latin American Music AwardsLatin AMAs 2024FeidKarol G

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD