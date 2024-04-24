Latin American Music Awards 2024: ¿Cuáles son las nuevas categorías de esta novena edición?

Los preparativos para los Latin American Music Awards 2024 arrancaron y el público ya tuvo su oportunidad para votar por los ganadores.

La lista de artistas nominados está integrada por 27 categorías y en ella participan 76 grupos y cantantes de los géneros pop, urbano, regional mexicano y tropical.

Sigue el minuto a minuto de los Latin AMAs 2024 en el Liveblog

Esta novena edición Feid y Peso Pluma son los artistas más nominados , al figurar en 12 candidaturas, seguidos de Bad Bunny y Grupo Frontera, con 11 nominaciones cada uno, y Karol G y Shakira con 9 nominaciones cada una.

Latin American Music Awards 2024: ¿Cuándo son, dónde y a qué hora?



Anota en tu agenda el jueves 25 de abril pues ese día en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, se vivirá esta fiesta única. La cita es a partir de las 7P/6C.

El público que lo desee podrá asistir para ser testigo de grandes números musicales, y también podrás ver la transmisión en vivo por Univision, UNIMÁS, Galavisión y, por primera vez, ViX se une a la transmisión de esta entrega de premios.

Este año se contará con cuatro conductores : Thalía, Alejandra Espinoza, Becky G y Carlos Ponce.

¿Cuáles son los cambios y nuevas categorías de Latin American Music Awards 2024?



Comparado con el año anterior, esta novena edición los Latin AMAs agregaron solo una categoría más para totalizar 27.

La categoría Mejor Canción – Tropical desapareció este 2024 y un cambio relevante es que la categoría Mejor Colaboración – Pop/Urbano ahora cambió su nombre a Mejor Colaboración – Urbano.

En cuanto a nuevas categorías, hay dos novedades; la primera de ellas es Artista Global Latino Del Año con 10 cantantes y grupos nominados: Bad Bunny, Feid, Fuerza Regida, Grupo Frontera, Junior H, Karol G, Maluma, Peso Pluma, Quevedo y Shakira.

La segunda nueva categoría es Canción Global Latina Del Año con cinco temas nominados: ‘Classy 101’, de Feid & Young Miko; ‘Ella Baila Sola’, de Eslabón Armado & Peso Pluma; ‘Lala’, de Myke Towers; ‘Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53, de Bizarrap & Shakira y ‘Un X100to’, de Grupo Frontera & Bad Bunny.

Cómo se eligen a los nominados a los Latin American Music Awards 2024



Los 76 artistas nominados este año se eligieron con base en interacciones claves de los fans con la música, incluyendo reproducción de canciones, ventas, audiencia radial, giras y actividad en redes sociales, monitoreadas por Billboard a través de su proveedor de data, durante el periodo del 11 de febrero del 2023 al 24 de febrero del 2024.

Latin American Music Awards 2024: Chino Pacas, Milo Beat y más artistas confirmados para actuar



La entrega de premios tendrá performances exclusivos con los artistas del momento, quienes seguramente preparan grandes sorpresas para el público.

El grupo de artistas confirmados para actuar en el escenario del MGM Grand Garden Arena tiene nombres de grandes figuras como Thalía, quien lanzará un nuevo sencillo, Dalex, Ryan Castro, Morat, Marc Anthony, Carin León, Nacho, Lenny Tavárez, Farruko, Peso Pluma, Gabito Ballesteros, entre otros. Recuerda que tendremos números con colaboraciones únicas, debuts de artistas en esta fiesta y estrenos mundiales.

Latin American Music Awards 2024: ¿Quiénes serán los artistas homenajeados este año?



Para este año se anunció que tres grandes de la música serán celebrados . El primero de ellos es Ricardo Montaner, quien recibirá el reconocimiento Latin AMA Legacy por ser uno de los exponentes de la música latina más reconocidos.

La Banda MS también recibirá el Latin AMA Legacy por su impresionante legado musical. La agrupación se ha convertido en una embajadora del sonido de la tuba y la tambora y ha traspasado fronteras.

Por último Yandel, quien se hace merecedor del Latin AMA Pioneer que lo reconoce como un pionero del género urbano. El legendario cantante, compositor, músico y productor musical puertorriqueño tiene en su haber el Latin AMAS 2026 por Álbum del Año.

¿Cómo ver en vivo los Latin AMAS 2024 por tv, streaming y más?



Puedes asistir al MGM Grand Garden Arena y adquirir tus boletos para ser parte de una de las premiaciones más esperadas del año. Apresúrate porque las localidades se acaban.

Si no puedes acudir a Las Vegas podrás ver todo lo que sucede alrededor de esta fiesta en la transmisión en vivo que este jueves 25 de abril, a partir de las 7P/6C, tendrán Univision, UNIMÁS y Galavisión.

La plataforma de streaming, ViX, transmitirá en su versión gratuita Noche de Famosos y en la de suscripción veremos la entrega de premios.

Del lunes 22 y hasta el jueves 25 de abril disfruta de los livestreams que habrá en YouTube y las redes sociales de Univision y Latin LAMAs con información exclusiva del evento e imágenes backstage. Consulta los horarios AQUÍ.

En el sitio oficial de Latin AMAs 2024 puedes seguir el minuto a minuto, ver fotos exclusivas y videos sobre lo más sobresaliente de la noche, además de seguir el ranking de los artistas más ganadores. Tenemos todo para que disfrutes de esta celebración.