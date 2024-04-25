Latin American Music Awards 2024: Marc Antony, Ricardo Montaner y Yandel cierran los ensayos de la fiesta

Los ensayos para la novena edición de los Latin American Music Awards concluyeron con un gran elenco de artistas. Durante tres días, todos los cantantes y grupos que actuarán dieron todo en los preparativos, pues todos quieren ofrecer un gran performance este jueves 25 de abril en la gran entrega de premios que se realizará en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada.

Recuerda que esta noche se conocerán a los ganadores de las 27 categorías que integran la lista de nominados de este año y se presentarán más de 30 artistas que han confirmado su asistencia .

Sigue el minuto a minuto de los Latin AMAs 2024 en el Liveblog

.



La fiesta estará conducida por Thalía, Becky G, Alejandra Espinoza y Carlos Ponce, quienes con el lema 'We Speak Música' llevarán a la audiencia por un recorrido musical impresionante donde además de escuchar los éxitos del momento, se harán varios lanzamientos mundiales, colaboraciones únicas y se reconocerá la trayectoria de tres figuras de la música latina .

Latin American Music Awards 2024: ¿Cómo ver la premiación?



Todavía estás a tiempo para adquirir tus boletos y ser parte de una de las premiaciones más esperadas del año. Apresúrate porque las localidades están a punto de agotarse.

Si no puedes ir a la fiesta no te preocupes, podrás ver por TV y streaming todo lo que sucede alrededor de esta fiesta. Del lunes 22 al jueves 25 de abril disfruta de los livestreams que habrá con información exclusiva del evento e imágenes backstage. Consulta los horarios AQUÍ.

También tendremos la transmisión en vivo el jueves 25 de abril , a partir de las 7P/6C en las señales de Univision, UNIMÁS, Galavisión y la plataforma ViX, la cual tendrá en su versión gratuita la transmisión de Noche de Famosos, y para suscriptores toda la fiesta.

Pero no solo eso, en el sitio oficial de Latin AMAs 2024 puedes seguir el minuto a minuto, ver fotos exclusivas y videos sobre lo más sobresaliente de la noche, además de seguir el ranking de los artistas más ganadores.

Artistas presentes en el primer día de ensayos de los Latin AMAs 2024

Arcángel ensayó su performance para la gran noche de este jueves



Uno de los grandes representantes del reggaetón y trap latino ya subió a ensayar parte de su número que presentará este jueves 25 de abril.





Arcángel en los ensayos de los Latin AMAs 2024



Arcángel se presentará esa noche junto a Peso Pluma para presentar su más reciente colaboración ‘Peso Completo’.

Arcángel en los ensayos de los Latin AMAs 2024



Arcángel ha logrado dominar internacionalmente con giras y presentaciones en todo el mundo e inspirado a una generación de artistas urbanos.

Arcángel en los ensayos de los Latin AMAs 2024

Chino Pacas listo para su primera actuación en los Latin AMAs 2024



Este cantante y compositor mexicano de 17 años, deleitará a la audiencia de los Latin AMAs con un performance de su tema ‘El Gordo Trae Al Mando’ y también tendrá una sorpresa.

Chino Pacas en los ensayos de los Latin LAMAs 2024

Chino Pacas además debuta en la lista de nominados en la categoría Nuevo Artista Del Año.

Chino Pacas en los ensayos de los Latin LAMAs 2024

Latin American Music Awards 2024: Gabito Ballesteros en los ensayos del Día 1



Joven destacado por su participación en el género regional mexicano, estará por primera vez en la TV de Estados Unidos presentando su éxito ‘Lou Lou’.

Gabito Ballesteros en los ensayos de los Latin LAMAs 2024



Gabito Ballesteros acumula más de 3.5 mil millones de reproducciones combinadas con múltiples colaboraciones. Está nominado este año a Nuevo Artista Del Año y Mejor Artista Regional Mexicano.

Gabito Ballesteros en los ensayos de los Latin LAMAs 2024

El joven originario de Cumpas, Sonora, ha estado al pendiente de cada detalle de su presentación en los Latin LAMAs 2024

Gabito Ballesteros en los ensayos de los Latin LAMAs 2024

Nacho tiene listo su performance para los Latin LAMAs 2024



El venezolano armará la fiesta con el tema ‘No Es Nomal’ a lado de Venesti y Milo Beat y ya se presentó a preparar su número.

Nacho en los ensayos de los Latin LAMAs 2024



Nacho, recordado por su participación con Chino & Nacho y su éxito ‘Mi Niña Bonita’, ofrecerá un performance único para el público reunido en el MGM Grand Garden Arena.

Nacho en los ensayos de los Latin LAMAs 2024

Ryan Castro se presenta a los ensayos de los Latin LAMAs 2024



'El Cantante Del Ghetto' estará presentándose en Latin AMAs su hit ‘Quema” y nos dará el estreno en TV de su próximo sencillo.

Ryan Castro en los ensayos de los Latin LAMAs 2024

Es uno de los líderes de la nueva generación de reggaetón en Colombia con una prolífica avalancha de sencillos y colaboraciones que incluyen 'Quema' con Peso Pluma.

Ryan Castro en los ensayos de los Latin LAMAs 2024

Venesti ensayó con Nacho su performance para los Latin LAMAs 2024



Este cantante colombiano emergente de pop latino estará presentando por primera vez en TV su éxito ‘No Es Normal’, junto a Milo Beat y Nacho.

Venesti en los ensayos de los Latin LAMAs 2024



Venesti está nominado en la categoría Nuevo Artista Del Año de los Latin American Music Awards 2024.

Venesti en los ensayos de los Latin LAMAs 2024

Latin AMAs 2024: Artistas presentes en el Día 2 de ensayos

Anitta lista para encender el escenario de Latin LAMAs 2024



La brasileña tendrá el estreno a nivel mundial de 'Double Team' y 'Sabana', así com una sorpresa más para todos sus fans.

Anitta en el día 2 de ensayos de Latin LAMAs 2024

Anitta prepara un gran número acompañada de bailarines y toda su energía.

Anitta en el día 2 de ensayos de Latin LAMAs 2024



Para el tema 'Double Team', Anitta contará con la participación de Brray, quien también ya dijo presente en los ensayos.

Brray en el día 2 de ensayos de Latin LAMAS 2024

Banda MS prepara un gran número a lado de AB Quintanilla y Los 2 de la S



La agrupación será homenajeada este año con el reconocimiento Latin AMA Legacy y por ello tendrán un performance muy especial, pues compartirán el escenario con AB Quintanilla.

Banda MS en el día 2 de ensayos de Latin LAMAs 2024



AB Quintanilla estará por primera vez en este escenario de los Latin LAMAs.

AB Quintanilla en el día 2 de ensayos de Latin LAMAs 2024



Los chicos de Los 2 de la S se dejaron ver muy contentos de ser parte de este homenaje a Banda MS, quienes son toda una institución dentro del género regional mexicano.

Los 2 de la S en el día 2 de ensayos de Latin LAMAs 2024

Latin LAMAs 2024: Yng Lvcas ya dio una probada de su 'flow' en el segundo día de ensayos



El cantante y compositor tapatío presentará, por primera vez en TV, su éxito ‘Jimmy Choo’.

Yng Lvcas en el día 2 de ensayos de Latin LAMAs 2024



Yng Lvcas se ha posicionado como estandarte del reggaetón mexicano. Está nominado en tres categorías: Nuevo Artista Del Año, Colaboración Del Año por ‘La Bebe’ junto a Peso Plima y Mejor Álbum – Urbano.

Yng Lvcas en el día 2 de ensayos de Latin LAMAs 2024

Jay Wheeler y Zhamira Zambrano: amor y talento en los Latin LAMAs 2024



Esta pareja nos tiene preparado un número muy especial, además de que Jay Wheeler celebrará el lanzamiento de su séptimo álbum ‘Música Buena Para Días Malos’.

Jay Wheeler y Zhamira Zambrano en los Latin LAMAs 2024



Por su parte, Zhamira Zambrano pisará este escenario por primera ocasión y podría llevarse el premio a la categoría Nuevo Artista Del Año.

Zhamira Zambrano en el día 2 de ensayos de los Latin LAMAs 2024

Farruko ensayó junto a Ky-Mani Marley para los Latin LAMAs 2024



El cantante presentará su tema ‘Rasta Reggae (Jamming)' junto al hijo del legendario Bob Marley. Se nota que pondrán a bailar a todos con su alegría.

Farruko y Ky-Mani Marley en el día 2 de ensayos de Latin AMAs 2024



Farruko se subirá al escenario y presentará, por primera vez en TV, su éxito ‘Confía’, además de preparar otra sorpresa.

Farruko en el día 2 de ensayos de Latin LAMAs 2024

Danny Ocean listo para presentarse por primera vez en los Latin LAMAs 2024



El cantautor y productor venezolano prepara un gran performance para esta celebración y confirmará que es líder de un nuevo sonido ‘pop del futuro’.

Danny Ocean en el día 2 de ensayos de los Latin LAMAs 2024



Las fans de Danny Ocean seguramente bailarán con el número musical que el artista prepara para esta noche tan especial.

Danny Ocean en el día 2 de ensayos de Latin LAMAs 2024

Latin LAMAs 2024: The Academy tendrá una presentación espectacular



Dalex, Dímelo Flow, Justin Quiles, Lenny Tavárez y Sech, integrantes del proyecto The Academy, pondrán a bailar a todos con 'Segunda Misión'.

The Academy en el día 2 de ensayos de los Latin LAMAs 2024

Wisin y Mora listos para presentar su más reciente colaboración en los Latin LAMAs 2024



Estos dos artistas presentarán por primera vez en TV el tema ‘Bien Loco’ y tal parece que el número será de lo mejor.

Wisin y Mora en el día 2 de ensayos de Latin LAMAs 2024

Tercer día de ensayos de Latin American Music Awards

Ricardo Montaner ensayó su número homenaje



El cantante, quien será reconocido con el Latin AMA Legacy, subió a preparar su gran performance con los artistas invitados que tendrá, uno de ellos Silvestre Dangond.

Ricardo Montaner en el tercer día de ensayos de Latin AMAs 2024



Otro de los invitados que rendirá tributo a Montaner es el cantante Manuel Medrano, y ambos se mostraron emocionados por el momento que compartirán con todo el público.

Ricardo Montaner con Manuel Medrano en los Latin AMAs 2024

Yandel prepara un gran número para celebrar su Latin AMA Pioneer



El cantante de género urbano será reconocido por ser uno de los precursores de este género y para festejarlo tendrá a varios invitados entre los que se encuentran Feid y Jay Wheeler, este último a quien vemos con él en la imagen.

Yandel con Jay Wheeler en los ensayos de los Latin AMAs 2024



Farruko es otro de los que estará presente en este reconocimiento a Yandel, por lo que podemos esperar mucho 'flow'.

Yandel y Farruko en los ensayos de los Latin AMAs 2024



No podemos esperar para ver este gran momento que reconoce a uno de los grandes exponentes del género urbano.

Yandel en los ensayos de los Latin AMAs 2024

Marc Anthony prepara un estreno mundial para los Latin LAMAs 2024



El salsero prepara el estreno mundial del tema ‘Ale Ale’. Ha ganado en dos ocasiones el Latin AMAs y esta edición cuenta con dos nominaciones: Mejor Artista – Tropical y Mejor Colaboración – Tropical por el tema ‘La Fórmula’ junto a Maluma.

Marc Anthony en los ensayos de los Latin LAMAs 2024

Aquí vemos a Marc Anthony platicar con Sergio George, quien también tendrá una participación especial en esta novena entrega de los Latin LAMAs 2024.

Marc Anthony en los ensayos de los Latin LAMAs 2024



El salsero pondrá a bailar a todos en la fiesta de Las Vegas con el lanzamiento de 'Ale Ale'.

Marc Anthony en los ensayos de los Latin LAMAs 2024

Morat en los ensayos de los Latin AMAs 2024



Los colombianos ofrecerán una actuación única y llena de talento con su nueva canción ‘Faltas Tú’, la cual marca un cambio en el sonido de la banda y refleja una evolución artística y personal del grupo.

Morat en los ensayos de los Latin AMAs 2024



Esta edición de los Latin AMAs, los chicos de Morat están nominados a Mejor Dúo o Grupo – Pop.

Morat en los ensayos de los Latin AMAs 2024

Noel Schajris y Jennifer Nettles también tendrán un lanzamiento mundial en Latin AMAs 2024



El cantautor mexicano y la cantante y compositora estadounidense de música country, tendrán el lanzamiento de su tema ‘Love’s Still Here’ (‘El Amor Sigue Aquí’).

Noel Schjaris y Jennifer Nettles en los ensayos de los Latin AMAs 2024 Imagen MARIA JOSE GOVEA



Por las imágenes, podemos deducir que este número será completamente diferente y lleno de romanticismo.

Noel Schjaris y Jennifer Nettles en los ensayos de los Latin AMAs 2024 Imagen MARIA JOSE GOVEA

Los conductores de Noche de Famosos afinan los detalles del pre-show



Migbelis Castellanos, Wendy Guevara y Yayis Villarreal, serán parte de Noche de Famosos, la pre-gala con todos los detalles backstage de Latin LAMAs 2024.

Conductores de Noche de Famosos en los ensayos de Latin LAMAs 2024

Roberto Hernández y Amara La Negra también serán conductores de Noche de Famosos donde el público tendrá acceso exclusivo a los camerinos, pasillos y el lugar donde llegan los artistas. ¡No te lo pierdas!