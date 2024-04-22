Latin American Music Awards 2024 en vivo: Guía para ver los premios online con contenidos exclusivos

Los Latin American Music Awards 2024 ofrecerán este año una experiencia digital de ‘segunda pantalla’ con contenidos exclusivos y en vivo que incluyen más de 30 horas de live streaming desde el MGM Grand Arena de Las Vegas, donde el jueves 25 de abril tendrá lugar la premiación que podrás ver por Univision, UNIMÁS y Galavisión a partir de las 7P/6C.

Aquí te contamos cómo no perder detalle de esta gala tan especial en la que se conocerán los ganadores de 27 categorías musicales. El mexicano Peso Pluma y el colombiano Feid son los artistas más nominados y optan a 12 galardones cada uno. Consulta aquí la lista completa de nominados .

Latin American Music Awards 2024: Cómo ver en vivo la experiencia de segunda pantalla



Las emisiones en vivo de los Latin AMAs 2024 arrancan el lunes 22 de abril a las 6P/5C en YouTube cuando se activan las cámaras ubicadas en lugares estratégicos de MGM Grand Garden Arena de Las Vegas para mostrar en tiempo real lo que está pasando en el lugar donde se entregarán los premios el jueves.

Una transmisión única y sin filtro que diariamente estará disponible en el canal de YouTube de Univision: martes (1P/12C), miércoles (1P/12C) y jueves (11:30A/10:30C). Los más fanáticos podrán conectarse a ver cómo, poco a poco, todo el show va tomando forma y, con un poco de suerte, ver a sus artistas favoritos.

De lunes a miércoles a las 7P/6C, la cita es con el programa especial en vivo Latin AMAs Stream conducido por Jessica Rodríguez y acompañada por los creadores de contenidos Candy Lover, El Mindo y el invitado especial Marko, quienes estarán a cargo de llevar a las múltiples pantallas todo lo que sucede los días antes de la celebración. Este show en vivo se podrá ver en el canal de Univision en YouTube y traerá los mejores momentos de los ensayos y preparativos de la ceremonia, incluidas entrevistas y un tour por el backstage.

El jueves 25 de abril, día de la premiación, la retransmisión exclusiva digital comenzará a las 6:30P/5:30C y durará hasta el final de la noche. Esta experiencia de segunda pantalla te traerá en vivo a tus famosos favoritos, podrás ver su llegada a la ceremonia, sus looks y compartir sus emociones durante la gala con un acceso especial al backstage. Esta transmisión podrá verse en YouTube de Univision y UNIMÁS, la página oficial Latinlamas.com y en las redes sociales de Univision y Latin AMAs.

Latin American Music Awards 2024: ¿Cómo ver los premios?



Las señales de Univision, UNIMÁS y Galavisión transmitirán en vivo el show y la antesala de la fiesta. La velada comienza con el especial Noche de Famosos , que iniciará a las 7P/6C y será el espacio donde ver todos los detalles y el glamour de la llegada de los artistas.

Noche de Famosos será conducida por Migbelis Castellanos, Roberto Hernández, Amara La Negra y Yayis Villarreal como analista de moda.

Una hora después, a las 8P/7C, comenzará la entrega de premios y podrás verla por las tres señales de TV.

ViX también se une a este evento y lo hará con la transmisión en vivo, en su versión gratuita, del especial Noche de Famosos, mientras que la premiación estará disponible solo para suscriptores.

Latin American Music Awards 2024: conductores, homenajes y artistas confirmados para actuar



La celebración tendrá a Thalía, Alejandra Espinoza y Carlos Ponce como conductores y este año serán homenajeados tres figuras de la música latina. Banda MS y Ricardo Montaner recibirán por su trayectoria y logros el Latin LAMA Legacy, mientras que Yandel obtendrá el Latin AMA Pioneer por ser uno de los fundadores del género urbano.

