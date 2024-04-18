Latin American Music Awards 2024: Feid y Peso Pluma encabezan las nominaciones y más detalles de la novena edición

La novena edición de los Latin American Music Awards dio a conocer este 19 de marzo su lista de artistas nominados donde el colombiano Feid y el mexicano Peso Pluma son los cantantes más nominados al figurar en 12 candidaturas.

PUBLICIDAD

Sigue el minuto a minuto de los Latin AMAs 2024 en el Liveblog

.

Este año la lista de nominados de los Latin American Music Awards está integrada por 27 categorías entre las que se encuentran: Artista Del Año, Nuevo Artista Del Año, Mejor Artista Crossover, Gira Del Año, entre otras, así como otras dedicadas a los géneros pop, urbano, regional mexicano y tropical. Los ganadores son elegidos por el público.

Feid y Peso Pluma con 12 nominaciones a los Latin American Music Awards



El colombiano y el mexicano son los dos artistas más nominados de esta edición, ya que sus nombres aparecen en 12 categorías.

Feid está nominado para Artista del Año, Canción Del Año, Álbum Del Año, Colaboración Del Año, Colaboración Crossover Del Año, Mejor Artista – Urbano, por mencionar algunas. Su producción ‘Feliz cumpleaños Ferxxo Te Pirateamos El Álbum’ y sus temas ‘Classy 101’ (en colaboración con Toung Miko) y ‘Yandel 150’ (junto a Yandel) también fueron considerados.

Por su parte, Peso Pluma destaca en categorías como Artista Del Año, Nuevo Artista Del Año, Gira Del Año, Mejor Artista Regional Mexicano y Mejor Álbum Regional Mexicano para su producción ‘Génesis’.

En cuanto a temas, el súper éxito ‘Ella Baila Sola’ interpretado junto a Eslabon Armado, le valió la nominación a Mejor Colaboración Regional Mexicano y Canción Global Latina Del Año, por mencionar algunas.

Otros artistas más nominados este 2024 son Bad Bunny y Grupo Frontera, con 11 nominaciones, así como Shakira y Karol G con 9 nominaciones cada una.

Cómo se elige a los nominados a los Latin American Music Awards 2024



Los 76 artistas nominados este año se eligieron con base en interacciones claves de los fans con la música, incluyendo reproducción de canciones, ventas, audiencia radial, giras y actividad en redes sociales, monitoreadas por Billboard a través de su proveedor de data, durante el periodo del 11 de febrero del 2023 al 24 de febrero del 2024.

PUBLICIDAD

Latin American Music Awards 2024: Dónde, cuándo y a qué hora será la fiesta



Los premios se entregarán el jueves 25 de abril en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, con una celebración que será transmitida a partir de las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

La fiesta será conducida por Thalía, Alejandra Espinoza, Carlos Ponce y Becky G. Cuatro hosts de súper lujo encargados de llevar a la audiencia por un inolvidable recorrido musical.

Anitta, Feid, Peso Pluma y más artistas que verás en los Latin AMAs 2024



Bajo el lema 'We Speak Música', la entrega de premios tendrá performances exclusivos con los artistas del momento, quienes seguramente preparan grandes sorpresas para el público.

El grupo de artistas confirmados para actuar en el escenario está integrado por los artistas del momento como Anitta, el multinominado Feid, Arcángel, Mora, Sech, Silvestre Dangond, Morat, Marc Anthony, Carin León, Chino Pacas, Lenny Tavárez, Farruko, Peso Pluma, Gabito Ballesteros, AB Quintanilla, entre otros. Nuestra conductora Thalía y Becky G también se unirán, cada una por separado, a los performances. Son más de 30 artistas los que pisarán el escenario.

Latin American Music Awards 2024: ¿Quiénes serán los artistas homenajeados de esta edición?



Para este año se anunció que tres grandes de la música serán celebrados . El primero de ellos es Ricardo Montaner, quien recibirá el reconocimiento Latin AMA Legacy por ser uno de los exponentes de la música latina más reconocidos a nivel mundial.

PUBLICIDAD

La Banda MS también recibirá el Latin AMA Legacy por su impresionante legado musical, pues se ha convertido en una embajadora del sonido de la tuba y la tambora y ha traspasado fronteras como pocos de su género.

Por último Yandel, quien se hace merecedor del Latin AMA Pioneer que lo reconoce como un pionero del género urbano. El legendario cantante, compositor, músico y productor musical puertorriqueño tiene en su haber el Latin AMAS 2016 por Álbum del Año.

Latin AMAs 2024: Noche de Famosos será el show previo a la entrega de premios



Por primera vez se podrá ver la realidad de todo lo que pasa tras bambalinas y ello se logrará gracias a todo el despliegue de equipo que tendrá en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada.

Como nunca antes los espectadores tendrán acceso al punto al que llegan las estrellas, el backstage, los pasillos de los camerinos, el Media Center, y más. Disfruta de esta antesala que será conducida por Migbelis Castellanos, Roberto Hernández, Amara La Negra y Yayis Villarreal . Además, la invitada especial será la influencer Wendy Guevara.

También se contará con un Fashion 360 y el Step & Repeat, para que nadie se pierda detalle de la moda que esa noche vestirán los invitados. Además, los fans de algunos artistas podrán hacerles preguntas directas, algo inédito en los preparativos de la fiesta.