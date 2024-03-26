Latin American Music Awards 2024 entregará el Latin AMA Pioneer y Latin AMA Legacy a tres grandes figuras

Como ya es tradición, los Latin American Music Awards tendrán momentos muy especiales en la celebración que realizará en Las Vegas. Dos de ellos serán para la entrega del reconocimiento Latin AMA Legacy y el otro para honrar a un cantante con el Latin AMA Pioneer.

Será el jueves 25 de abril cuando el MGM Grand Garden Arena reciba a todos los invitados, artistas, público y nominados en una celebración que este año tiene como lema ‘We Speak Música’ y que prepara los performances más increíbles y actuaciones únicas en su escenario.

Latin American Music Awards 2024: Artistas más nominados, categorías



Este año la lista de nominados de los Latin AMAs está integrada por 27 categorías entre las que se encuentran: Artista Del Año, Nuevo Artista Del Año, Mejor Artista Crossover, Gira Del Año, entre otras, así como otras dedicadas a los géneros pop, urbano, regional mexicano y tropical.

Para esta edición, dentro de los cambios que tuvo la lista se encuentra la desaparición de la categoría Mejor Canción – Tropical y se sumaron la de Artista Global Latino Del Año y Canción Global Latina Del Año.

Un total de 76 artistas fueron nominados y el colombiano Feid y el mexicano Peso Pluma este año se destacaron como los más nominados al figurar en 12 categorías cada uno.

El selecto grupo de artistas más nominados también está integrado por Grupo Frontera y Bad Bunny con 11 candidaturas, cada uno.

Latin American Music Awards 2024: Banda MS recibirá el Latin AMA Legacy



Por su impresionante legado musical, la agrupación originaria de Mazatlán, Sinaloa, será reconocida con este galardón. Banda MS se ha convertido en una embajadora del sonido de la tuba y la tambora y ha traspasado fronteras como pocos de su género.

A lo largo de dos décadas de carrera, Banda MS ha impreso un toque de frescura, modernidad y creatividad a la música banda. Ha ganado 4 Latin AMAs y este 2024 está nominada en la categoría Mejor Colaboración Regional Méxicano por el tema ‘Pa’ Olvidarme De Tus Besos’ junto a Lenin Ramírez.

Banda MS recibirá el Latin AMA Legacy Imagen Cortesía

Latin American Music Awards 2024: Ricardo Montaner será honrado con el Latin AMA Legacy



El cantautor es merecedor de este premio por su legado, ya que es uno de los más reconocidos en todo el mundo de habla hispana y uno de los más importantes exponentes de la música latina.

Tiene en su haber cientos de reconocimientos y hoy posee cientos de premios, decenas de discos Multiplatino, Platino y de Oro, por sus cuantiosas ventas de millones de álbumes.

Ricardo Montaner recibirá el Latin AMA Legacy Imagen Cortesía

Latin American Music Awards 2024 reconocerá a Yandel con el Latin AMA Pioneer



El ídolo urbano subirá al escenario por esta presea que lo reconoce como un pionero del género. El legendario cantante, compositor, músico y productor musical puertorriqueño tiene en su haber el Latin AMAS 2016 por Álbum del Año.

En esta edición tiene cuatro nominaciones, tres de ellas por el tema ‘Yandel 150’ en las categorías Canción Del Año, Colaboración Del Año y Mejor Canción – Urbano. Gracias al tema ‘Borracho y Loco’ junto a Myke Towers, Yandel está nominado a Mejor Colaboración – Urbano.

Yandel recibirá el Latin AMA Pioneer Imagen Cortesía

Latin American Music Awards 2024: Más de 30 artistas confirmados para actuar



La gran fiesta tiene como lema 'We Speak Música' con grandes sorpresas, una a una presentada por sus conductores Thalía, Alejandra Espinoza, Carlos Ponce y Becky G, quien a tres días de la fiesta fue confirmada como la cuarta host .

Entre los artistas que figuran en el grupo de confirmados para actuar en el escenario del MGM Grand Garden Arena se encuentran Manuel Medrano, Sech, Mora, Danny Ocean, Morat, Dalex, Ryan Castro, Chino Pacas, Nacho, Marc Anthony, Zhamira Zambrano, Farruko, Peso Pluma, Gabito Ballesteros, entre otros más.

Cada uno de ellos promete los mejores performances, algunos de ellos se presentarán por primera vez en este escenario y otros tendrán estrenos mundiales de temas, como lo hará Thalía quien además de ser nuestra host de lujo lanzará un nuevo tema y también Becky cantará su nuevo tema 'Mercedes' junto a Oscar Maydon. ¡Estará increíble!

¿Cómo ver los Latin American Music Awards 2024?



Si no compras tus boletos para asistir al Latin American Music Awards en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, recuerda que tenemos varias opciones para que veas en vivo la entrega premios .

A partir de las 7P/6C del jueves 25 de abril tú podrás ver todos los detalles previos a la entrega de premios por las señales de Univisión, UNIMÁS y Galavisión.

También podrás verla desde donde estés a través de la plataforma de streaming ViX que tendrá en su versión gratuita todo sobre el especial Noche de Famosos y para suscriptores la entrega de premios.