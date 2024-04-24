Latin American Music Awards 2024: ¿Cómo asistir a la fiesta y cuánto cuestan los tickets?

Los Latin American Music Awards 2024 anunciaron a sus nominados y el público ya pudo votar para elegir a los ganadores de las categorías. Ahora es el momento de que te enteres de cómo puedes asistir a esta premiación en la ‘ciudad del pecado’ y ver de cerca a tus artistas favoritos.

Sigue el minuto a minuto de los Latin AMAs 2024 en el Liveblog

Latin American Music Awards 2024: ¿Cúando son y a qué hora?



El MGM Grand Garden Arena se alista para, el jueves 25 de abril , recibir a los artistas más importantes de la actualidad, invitados especiales y público, quienes serán testigos de performances espectaculares y momentos en los que se reconocerá a los talentos de hoy y siempre.

La cita es a las 7P/6C y desde esa hora también podrás seguir cada detalle en vivo con la transmisión que tendrá Univision, UNIMÁS, Galavisión y la plataforma de streaming ViX.

La fiesta será conducida por: Thalía, Alejandra Espinoza, Becky G y Carlos Ponce.

¿Dónde comprar boletos para asistir a los Latin American Music Awards?



Tienes dos formas de hacerlo:

*La primera es entrar a nuestro sitio oficial de www.latinamas.com donde encontrarás un botón que dice ‘Boletos’ y que te redirigirá a la sede del evento.

*La otra forma es ingresar directamente a la página del MGM Grand Garden Arena.

*Cuando hayas ingresado al sitio del evento tendrás que elegir el apartado ‘Get Tickets’ y así llegarás al mapa del lugar y verás los boletos que se encuentran disponibles.

*Selecciona tu lugar; hay precios desde 80, 101 y 120 dólares.

Latin American Music Awards 2024: ¿Quiénes son los artistas más nominados de esta edición?



La lista de nominados a la novena edición está integrada por 27 categorías y un total de 76 artistas forman parte de ella.

Feid y Peso Pluma son los artistas más nominados este año; ambos figuran en 12 categorías.

Feid está nominado para Artista del Año, Canción Del Año, Álbum Del Año, Colaboración Del Año, Colaboración Crossover Del Año, Mejor Artista – Urbano, por mencionar algunas.

Por su parte, Peso Pluma destaca en categorías como Artista Del Año, Nuevo Artista Del Año, Gira Del Año, Mejor Artista Regional Mexicano y Mejor Álbum Regional Mexicano para su producción ‘Génesis’.

Otros artistas más nominados este 2024 son Bad Bunny y Grupo Frontera, con 11 nominaciones, así como Shakira y Karol G con 9 nominaciones cada una.

Latin American Music Awards 2024: ¿Qué artistas cantarán en la novena edición?



El grupo de artistas confirmados para actuar en el escenario del MGM Grand Garden Arena es extenso, con nombres detacados como Marc Anthony, AB Quintanilla, Morat, Ryan Castro, Carin León, Lenny Tavárez, Farruko, Peso Pluma, Gabito Ballesteros, entre otros más.

Cada uno de ellos promete los mejores performances, algunos de ellos se presentarán por primera vez en este escenario y otros tendrán estrenos mundiales de temas. Tal es el caso de nuestra host Thalía, quien cantará su nuevo sencillo durante la celebración.

Latin American Music Awards 2024: ¿Quiénes serán los artistas homenajeados este año?



Para este año se anunció que tres grandes de la música serán celebrados . El primero de ellos es Ricardo Montaner, quien recibirá el reconocimiento Latin AMA Legacy por ser uno de los exponentes de la música latina más reconocidos.

La Banda MS también recibirá el Latin AMA Legacy por su impresionante legado musical. La agrupación se ha convertido en una embajadora del sonido de la tuba y la tambora y ha traspasado fronteras.

Por último Yandel, quien se hace merecedor del Latin AMA Pioneer que lo reconoce como un pionero del género urbano. El legendario cantante, compositor, músico y productor musical puertorriqueño tiene en su haber el Latin AMAS 2016 por Álbum del Año.

Latin AMAs tendrá por primera vez el especial 'Noche de Famosos'



Por primera vez se podrá ver la realidad de todo lo que pasa tras bambalinas y ello se logrará gracias a todo el despliegue de equipo que tendrá en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. Esta antesala de la premiación iniciará a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Como nunca antes los espectadores tendrán acceso al punto al que llegan las estrellas, el backstage, los pasillos de los camerinos, el Media Center, y más. Disfruta de esta antesala que será conducida por Migbelis Castellanos, Roberto Hernández, Amara La Negra y Yayis Villarreal .

También se contará con un Fashion 360 y el Step & Repeat, para que nadie se pierda detalle de la moda que esa noche vestirán los invitados. Además, los fans de algunos artistas podrán hacerles preguntas directas, algo inédito en los preparativos de la fiesta.

Latin AMAs 2024: ¿Cómo ver en vivo la premiación por TV y streaming?



Si no puedes acudir a Las Vegas podrás ver todo lo que sucede alrededor de esta fiesta en la transmisión en vivo que este jueves 25 de abril, a partir de las 7P/6C, tendrán Univision, UNIMÁS y Galavisión.

La plataforma de streaming, ViX, transmitirá en su versión gratuita Noche de Famosos y en la de suscripción veremos la entrega de premios.

Del lunes 22 y hasta el jueves 25 de abril disfruta de los livestreams que habrá en YouTube y las redes sociales de Univision y Latin LAMAs con información exclusiva del evento e imágenes backstage. Consulta los horarios AQUÍ.

En el sitio oficial de Latin AMAs 2024 puedes seguir el minuto a minuto, ver fotos exclusivas y videos sobre lo más sobresaliente de la noche, además de seguir el ranking de los artistas más ganadores.