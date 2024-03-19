Latin American Music Awards 2024: ¿Cómo votar por tu artista favorito?

El martes 19 de marzo en Despierta América se anunció la lista de artistas nominados a los Latin American Music Awards 2024 y quedaron abiertas las votaciones para que el público elija a los ganadores. La fecha límite para hacerlo fue el lunes 1 de abril.

Este año Latin American Music Awards lanzó 27 categorías y en ella participan un total de 76 artistas. Los artistas más nominados de esta novena edición son Feid y Peso Pluma , cada uno con 12 nominaciones.

Otros cantantes que integran el grupo de los artistas más nominados son Bad Bunny y Grupo Frontera, con 11 nominaciones, Karol G y Shakira con 9 nominaciones, entre otros.

Cómo votar en Latin American Music Awards 2024



El público pudo apoyar a su artista o artistas favoritos de una manera muy fácil y aquí te decimos los requisitos que debió cumplir:

Registrar una cuenta de correo electrónico

Solo se pudo votar una vez por correo registrado, solo basta seleccionar a un ganador por categoría y por subcategoría y confirmar el voto.

Después de votar, este año se pudo compartir en Facebook, WhatsApp o X que ya votaste. Compartir el voto en redes sociales no contó como voto adicional.



Latin American Music Awards 2024: ¿Cuándo votar?

La votación estuvo abierta a partir del martes 19 de marzo del 2024, a las 6:00 AM hora del Pacífico (9:00 AM hora del Este) y terminó el lunes 1 de abril a las 23:259:59 hora del Pacífico (martes 2 de abril de 2024 2:59:59 AM hora del Este).

La votación es gratuita, a excepción de los cargos que aplican en su cuenta de internet o su plan de datos.

Latin American Music Awards 2024: ¿Cuándo, dónde y a qué hora es la premiación?



Los resultados de las votaciones se darán a conocer el jueves 25 de abril . Algunos de los premios serán entregados durante la fiesta en vivo y otros se anunciarán en las redes sociales del evento.

El conteo de cuántos premios ha ganado cada artista y los nombres de las categorías se podrá seguir al momento en la página oficial del evento.

De nueva cuenta el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, se prepara para recibir a los invitados, nominados y artistas que cantarán en la celebración, así como el público asistente. La fiesta será conducida por Thalía, Becky G, Alejandra Espinoza y Carlos Ponce .

La cita es a las 7P/6C y todo podrá verse también por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Latin AMAs tendrá por primera vez 'Noche de Famosos'



Por primera vez se podrá ver la realidad de todo lo que pasa tras bambalinas y ello se logrará gracias a todo el despliegue de equipo que tendrá en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada.

Como nunca antes los espectadores tendrán acceso al punto al que llegan las estrellas, el backstage, los pasillos de los camerinos, el Media Center, y más. Disfruta de esta antesala que será conducida por Migbelis Castellanos, Roberto Hernández, Amara La Negra y Yayis Villarreal .

También se contará con un Fashion 360 y el Step & Repeat, para que nadie se pierda detalle de la moda que esa noche vestirán los invitados. Además, los fans de algunos artistas podrán hacerles preguntas directas, algo inédito en los preparativos de la fiesta.

Latin American Music Awards 2024: ¿Qué artistas actuarán en la entrega de premios?



La ceremonia tendrá performances exclusivos con los artistas del momento, quienes seguramente preparan grandes sorpresas para el público.

Algunos de los artistas confirmados para actuar en el escenario del MGM Grand Garden Arena son: Thalía, Morat, Ryan Castro, Farruko, Peso Pluma, Gabito Ballesteros, Chino Pacas, Lenny Tavárez, Venesti, Sergio George, Marc Anthony, Carin León, Nacho, entre otros.

No te pierdas sus performances, pues muchos de estos cantantes se presentan por primera vez en este escenario y otros tendrán lanzamientos mundiales de temas.

Latin American Music Awards 2024: ¿Quiénes serán los artistas homenajeados de este año?



Para este año se anunció que tres grandes de la música serán celebrados . El primero de ellos es Ricardo Montaner, quien recibirá el reconocimiento Latin AMA Legacy por su trayectoria y talento, además de que es uno de los exponentes de la música latina más reconocidos.

La Banda MS también recibirá el Latin AMA Legacy por su impresionante legado musical. La agrupación se ha convertido en una embajadora del sonido de la tuba y la tambora y ha traspasado fronteras como pocos de su género.

Por último Yandel, quien se hace merecedor del Latin AMA Pioneer que lo reconoce como un pionero del género urbano. El legendario cantante, compositor, músico y productor musical puertorriqueño tiene en su haber el Latin AMAS 2026 por Álbum del Año.