Juego de Voces: ¿Cuándo, a qué hora y dónde ver la final?

El show de canto que enfrentará a cantantes famosos con sus talentosos hijos, Juego de Voces , inició el 7 de abril para entretener a las familias hispanas con divertidos retos en los que los participantes demostraron su talento para el canto.

Tras siete programas, este domingo 19 de mayo la batalla musical llegará a su fin y la última gala se transmitirá en un horario especial a las 10P/9C por Univision.

¿Quiénes son los participantes de Juego de Voces?



Este concurso de canto estará integrado por dos equipos: ‘Consagrados’ y sus ‘Herederos’, quienes se olvidarán por un momento que son familia y se enfrentarán en emocionantes dinámicas, además de representar diferentes causas o fundaciones sociales

El equipo de los ‘Consagrados’ está integrado por:

Mientras que los ‘Herederos’ está conformado por los siguientes talentos:



Juego de Voces: ¿Quiénes son los artistas invitados de la gran final?



Este domingo 19 de mayo prepárate para una última gala llena de alegría, música y grandes canciones.

Los invitados serán de alto nivel, acorde a la gran final, y tendrán la responsabilidad de cantar en diferentes duelos con algunos de los participantes. Además, dos de ellos serán los capitanes de Consagrados y Herederos de la última emisión.

Juego de Voces: ¿Cuál es la dinámica del concurso de canto?



La sana rivalidad entre ‘Consagrados’ y ‘Herederos’ fue el motor de esta contienda. Ambos equipos se enfrentaron en distintos juegos para acumular puntos. Al final de la temporada el que tenga más puntos es el campeón de campeones y obtendrá un premio económico para una fundación.

Cada equipo ha tenido un diferente capitán cada domingo, y también en cada programa representaron una fundación .

Los famosos pusieron a prueba su calidad interpretativa, su voz y hasta conocimientos musicales y sumaron puntos por cada desafío superado. El público en el estudio fue el encargado de elegir qué equipo ganaba cada reto.

Disfruta de la gran final de Juego de Voces este domingo 19 de mayo a las 10P/9C por Univision.