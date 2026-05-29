Ellos son las Cobras, el equipo que lo dará todo en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'
Te presentamos a los 13 guerreros que integran el grupo de los Cobras, que darán todo en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'
‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’ contará con 26 atletas de alto rendimiento, quienes serán divididos en dos equipos: Cobras y Leones.
Cada equipo estará integrado por 13 guerreros, quienes pondrán a prueba su fuerza, resistencia, velocidad, destreza mental y capacidad para trabajar bajo presión.
La competencia no solo medirá habilidades físicas, también incorporará momentos de humor, música y desafíos de baile, lo que busca convertirlo en una experiencia familiar y multiplataforma.
¿Quiénes son los Cobra de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?
Estos son los 13 guerreros que conforman a los Cobra:
- Janice Betancourt
- Aranza Carreiro
- Fer de la Mora
- Brandon Castañeda
- Miguel Espinoza
- Lauro Morales
- Frida Urbina
- Kerly Ruiz
- Asaf Torres
- Miguel Pontón
- Héctor Perfecto
- José Ángel Peláez
- Nano Ilianovich
¿Cuándo se estrena Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales?
‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’ se estrenará el martes 2 de junio a las 8P/7C por UNIMÁS, con emisiones de lunes a viernes. Además, las galas estelares se transmitirán los domingos por Univision, también en vivo, a partir del 7 de junio en el mismo horario.
En el sitio oficial del reality podrás seguir todo lo que sucede con todo lo que prepararemos para ti.