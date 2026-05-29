Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales Ellos son las Cobras, el equipo que lo dará todo en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales' Te presentamos a los 13 guerreros que integran el grupo de los Cobras, que darán todo en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'

Video ¿Qué se necesita para ser Cobra en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?

‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’ contará con 26 atletas de alto rendimiento, quienes serán divididos en dos equipos: Cobras y Leones.

Cada equipo estará integrado por 13 guerreros, quienes pondrán a prueba su fuerza, resistencia, velocidad, destreza mental y capacidad para trabajar bajo presión.

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La competencia no solo medirá habilidades físicas, también incorporará momentos de humor, música y desafíos de baile, lo que busca convertirlo en una experiencia familiar y multiplataforma.

¿Quiénes son los Cobra de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?

Estos son los 13 guerreros que conforman a los Cobra:

Los Cobras de Garra vs Veneno Imagen TelevisaUnivision

¿Cuándo se estrena Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales?

‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’ se estrenará el martes 2 de junio a las 8P/7C por UNIMÁS, con emisiones de lunes a viernes. Además, las galas estelares se transmitirán los domingos por Univision, también en vivo, a partir del 7 de junio en el mismo horario.