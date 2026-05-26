Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales Un nuevo león es revelado en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales': Conoce a Ángel Herrera Es inminente el estreno del nuevo reality de UNIMÁS y Univision y quedan muy pocos integrantes por revelar.

Video ¿Qué se necesita para ser León en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?

A unos días del gran estreno de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales' un nuevo integrante ha sido revelado.

Se trata de Ángel Herrera quien, en el reality de UNIMÁS y Univision, formará parte de los leones.

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¿Quién es Ángel Herrera de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?

El atleta mexicano de 25 años, Ángel Herrera, llega al equipo Garra con una trayectoria enfocada en disciplinas de alto rendimiento físico.

Ángel Herrerade 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'. Imagen TelevisaUnivision

Destaca especialmente en calistenia y entrenamiento funcional.

Ha ganado notoriedad por su participación en competencias como Habilidad Física 100 y se ha consolidado como una figura influyente en temas de entrenamiento, mentalidad y superación personal.

Ángel no se intimida ante la presión y compite con enfoque y resistencia, cualidades que lo colocan como un rival sólido y difícil de superar dentro de cualquier competencia.

Fortalezas: velocidad, resistencia, equilibrio

Debilidades: agilidad mental, puntería, flexibilidad