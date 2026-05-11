Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales ¿Quién es Fer de la Mora? La primera veneno de ‘Guerreros Mundiales’ Te presentamos a la primera integrante revelada de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’

Video ¿Qué se necesita para ser Cobra en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?

UNIMÁS y Univision traen para ti un nuevo reality que te mantendrá al borde del asiento: ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’, el cual se estrenará el 2 y 7 de junio respectivamente.

La primera competidora del equipo de ‘Veneno’ en ser presentada es Fer de la Mora, una mexicana de 31 años que es creadora de contenido con un alto desempeño en competencia.

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Considerada una de las estrategas más hábiles en programas de supervivencia y destreza física. Ha participado en programas de alto impacto como Reto 4 elementos, La Isla, Los 50, entre otros.

Fer de la Mora de 'Garras vs Veneno: Guerreros Mundiales' Imagen TelevisaUnivision

Se ha posicionado como una líder de opinión en temas de estilo de vida saludable y superación personal.

Fer no se intimida ante el conflicto y compite con una intensidad que la posiciona como una de las rivales más fuertes a vencer.

Fortalezas: Agilidad física, pruebas de destreza, trabajo en equipo.

Debilidades: control de emociones, cultura general y flexibilidad

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Síguele la pista a Fer en el sitio oficial de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’ y no te pierdas el gran estreno por UNIMÁS y Univision.