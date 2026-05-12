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Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales

Él es José Ángel Peláez, el primer integrante de los 'Cobra' de Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales

Te presentamos al primer hombre que es revelado como 'Cobra' y está dispuesto a conquistar el reality

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Por:Univision
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Video ¿Qué se necesita para ser Cobra en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?

Los Leones y las Cobras son los dos grupos que integran la competencia de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales' y cada uno está conformado por 13 integrantes. Hoy, 12 de mayo, te presentamos al primer hombre que formará parte de las Cobras y que está decidido a todo para ganar.

Él es José Ángel Pelaez y aquí te contamos todo sobre él para que le sigas la pista en el reality show a partir del 2 de junio por UNIMÁS.

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¿Quién es José Ángel Pelaez de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?

José Ángel Pelaez es un mexicano de 33 años quien, desde joven, se mudó a Estados Unidos para realizar sus estudios de preparatoria en una Academia Militar.

A la par de desarrollarse en la actuación, la música y el arte ha dedicado su vida al ejercicio. Es un atleta multidisciplinario, con experiencia en natación y escalada deportiva, además de
hacer ejercicio funcional y pesas.

José Ángel Pelaez de ''Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'
José Ángel Pelaez de ''Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'
Imagen TelevisaUnivision


'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales' será el reto más grande de José Ángel y va a sorprender a muchos con su talento y dedicación.

- Fortalezas: Agilidad, pruebas de destreza y velocidad
- Debilidades: Fuerza, resistencia y pistas aéreas

Sigue más participantes de los Cobras en el sitio oficial de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'.

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