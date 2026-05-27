Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales Ella es Paola Peña, la última Leona de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’ Conoce a la última integrante de los Leones, que buscará ganar el reality



Video ¿Qué se necesita para ser León en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?

Los Leones dan la bienvenida a la última integrante del equipo que busca conquistar ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’, el nuevo reality de UNIMÁS y Univision.

Paola Peña es la nueva participante y aquí te contamos un poco quién es.

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¿Quién es Paola Peña de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’?

Paola Peña es una hondureña de 37 años deportista multidisciplinaria.

Esta atleta de alto rendimiento es especialista en carreras de obstáculos y velocidad, razón por la cual se ha coronado 7 veces campeona de realities de competencia.

Paola Peña de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales' Imagen TelevisaUnivision

- Fortalezas: Velocidad, agilidad y concentración

- Debilidades: Vértigo, fuerza y equilibrio