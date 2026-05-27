Ella es Paola Peña, la última Leona de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’
Conoce a la última integrante de los Leones, que buscará ganar el reality
Video ¿Qué se necesita para ser León en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?
Los Leones dan la bienvenida a la última integrante del equipo que busca conquistar ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’, el nuevo reality de UNIMÁS y Univision.
Paola Peña es la nueva participante y aquí te contamos un poco quién es.
¿Quién es Paola Peña de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’?
Paola Peña es una hondureña de 37 años deportista multidisciplinaria.
Esta atleta de alto rendimiento es especialista en carreras de obstáculos y velocidad, razón por la cual se ha coronado 7 veces campeona de realities de competencia.
Paola Peña de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'
Imagen TelevisaUnivision
- Fortalezas: Velocidad, agilidad y concentración
- Debilidades: Vértigo, fuerza y equilibrio
Síguele la pista a Paola en el sitio oficial de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’ y no te pierdas el estreno este 2 de junio por UNIMÁS.
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