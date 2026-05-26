Asaf Torres es presentado como el nuevo Cobra de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales': ¡Conócelo!
A días del gran estreno de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales', un nuevo integrante se suma a las filas de los Cobra.
La lista de participantes revelados se agota y Asaf Torres es presentado en medio del inminente estreno de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'.
El atleta forma parte del equipo Veneno y promete mucha explosividad física.
¿Quién es Asaf Torres de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?
Asaf Torres es un atleta de alto rendimiento, creador de contenido y destaca por su carisma y explosividad en las arenas de competencia más exigentes.
Ha participado en programas como: Guerreros, Los 50, La venganza de los ex, El Conquistador, entre otros.
Asaf es un competidor sumamente hábil que combina fuerza, agilidad y una mentalidad enfocada en la victoria.
Fortalezas: liderazgo, estrategia, agilidad física.
Debilidad: flexibilidad, equilibrio, control de emociones.
Síguele la pista a Asaf Torres en el sitio oficial de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’ y no te pierdas el gran estreno este 2 de junio por UNIMÁS.