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Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales

¿Quién es Lauro Morales? Conoce al nuevo Cobra de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’

Un nuevo integrante de las Cobras fue anunciado este 19 de mayo y está decidido a conquistar 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'

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Por:Univision
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Video ¿Qué se necesita para ser Cobra en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?

Las Cobras de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales' suman un nuevo integrante la mañana de este 19 de mayo y es que se confirmó que Lauro Morales forma parte del reality show.

Conoce al nuevo Cobra de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales', desde sus fortalezas hasta sus debilidades.

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¿Quién es Lauro Morales de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?

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Lauro Morales, quien forma parte del equipo ‘Veneno’, tiene 27 años y es mexicano.

Es actor, fotógrafo, modelo y creador de contenido. Desde muy joven ha compartido su día a día con sus seguidores, motivando a una comunidad digital a través de la constancia y el esfuerzo.

Ha demostrado su capacidad en diversas competencias como Reto 4 elementos e Inframundo, donde se coronó cómo campeón. Está casado con la influencer Dalia Gurrola.

Su principal arma es la tenacidad. No se rinde ante los obstáculos y posee una gran agilidad para adaptarse a entornos de competencia exigentes.

Fortalezas: Velocidad, agilidad física y trabajo en equipo

Debilidades: Cultura general, flexibilidad y memoria

¿Quién es Lauro Morales? Conoce al nuevo Cobra de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’
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Síguele la pista a Lauro Morales en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales' en el sitio oficial del reality y no te pierdas el estreno este 2 de junio por UNIMÁS.

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