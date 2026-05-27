Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales Conoce a Janice Betancourt, la última Cobra de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’ Ya están los 13 integrantes de los Cobra anunciados y aquí te contamos un poco de la última participante

Video ¿Qué se necesita para ser Cobra en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?

Este miércoles 27 de mayo, ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’ presenta a la última integrante del equipo ‘Cobra’: Janice Betancourt, que llega lista para ganar el desafío.

Aquí te contamos un poco sobre ella para que la conozcas.

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¿Quién es Janice Betancourt de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’?

Janice Betancourt es una puertorriqueña de 37 años que es creadora de contenido y life coach.

Es una mujer aguerrida, estratégica y auténtica. Ha aprendido a transformar las adversidades en impulso para crecer.

Ha participado en programas de competencia como ‘Guerreros’, donde fue capitana, en ‘Reto 4 elementos’, donde terminó cómo semifinalista, y ‘El Conquistador’.

Destaca por su carácter resiliente y competitivo.

Janice Betancourt de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales' Imagen TelevisaUnivision

- Fortalezas: ⁠Trabajo en equipo, fuerza mental, emocional y física y pruebas de altura

- Debilidades: ⁠Demasiado leal, directa y la estatura