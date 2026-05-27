TV SHOWS
TV SHOWS
garra vs veneno guerreros mundiales
Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales

Conoce a Janice Betancourt, la última Cobra de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’

Ya están los 13 integrantes de los Cobra anunciados y aquí te contamos un poco de la última participante

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video ¿Qué se necesita para ser Cobra en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?

Este miércoles 27 de mayo, ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’ presenta a la última integrante del equipo ‘Cobra’: Janice Betancourt, que llega lista para ganar el desafío.

Aquí te contamos un poco sobre ella para que la conozcas.

PUBLICIDAD

Más sobre Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales

Ella es Paola Peña, la última Leona de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’
1 mins

Ella es Paola Peña, la última Leona de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
Asaf Torres es presentado como el nuevo Cobra de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales': ¡Conócelo!
1 mins

Asaf Torres es presentado como el nuevo Cobra de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales': ¡Conócelo!

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
Un nuevo león es revelado en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales': Conoce a Ángel Herrera
1 mins

Un nuevo león es revelado en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales': Conoce a Ángel Herrera

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
Perfecto es el nuevo cobra de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’
1 mins

Perfecto es el nuevo cobra de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
Mamba buscará demostrar su garra en ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mortales’: ¡Conócelo!
1 mins

Mamba buscará demostrar su garra en ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mortales’: ¡Conócelo!

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
Conoce a Jahn Lozada, el nuevo león de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'
1 mins

Conoce a Jahn Lozada, el nuevo león de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
Miguel Espinoza se une a los Cobra de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales': aquí todo lo que tienes que saber de él
1 mins

Miguel Espinoza se une a los Cobra de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales': aquí todo lo que tienes que saber de él

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
¿Quién es Miguel Pontón? Conoce al nuevo Cobra de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’
1 mins

¿Quién es Miguel Pontón? Conoce al nuevo Cobra de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
Chef Yisus es el nuevo León en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales': ¡Conócelo!
1 mins

Chef Yisus es el nuevo León en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales': ¡Conócelo!

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
Kerly Ruiz es la nueva Cobra de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales': aquí todo lo que tienes que saber sobre ella
1 mins

Kerly Ruiz es la nueva Cobra de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales': aquí todo lo que tienes que saber sobre ella

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales

¿Quién es Janice Betancourt de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’?

Janice Betancourt es una puertorriqueña de 37 años que es creadora de contenido y life coach.

Es una mujer aguerrida, estratégica y auténtica. Ha aprendido a transformar las adversidades en impulso para crecer.

Ha participado en programas de competencia como ‘Guerreros’, donde fue capitana, en ‘Reto 4 elementos’, donde terminó cómo semifinalista, y ‘El Conquistador’.

Destaca por su carácter resiliente y competitivo.

Janice Betancourt de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'
Janice Betancourt de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'
Imagen TelevisaUnivision

- Fortalezas: ⁠Trabajo en equipo, fuerza mental, emocional y física y pruebas de altura
- Debilidades: ⁠Demasiado leal, directa y la estatura

Síguele la pista a Janice en el sitio oficial de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’ y no te pierdas el estreno este 2 de junio por UNIMÁS.

Relacionados:
Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Socias por accidente
Tráiler: El precio de la fama
Jenni
Presencias
Quiero tu vida
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX