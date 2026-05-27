Conoce a Janice Betancourt, la última Cobra de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’
Ya están los 13 integrantes de los Cobra anunciados y aquí te contamos un poco de la última participante
Este miércoles 27 de mayo, ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’ presenta a la última integrante del equipo ‘Cobra’: Janice Betancourt, que llega lista para ganar el desafío.
Aquí te contamos un poco sobre ella para que la conozcas.
¿Quién es Janice Betancourt de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’?
Janice Betancourt es una puertorriqueña de 37 años que es creadora de contenido y life coach.
Es una mujer aguerrida, estratégica y auténtica. Ha aprendido a transformar las adversidades en impulso para crecer.
Ha participado en programas de competencia como ‘Guerreros’, donde fue capitana, en ‘Reto 4 elementos’, donde terminó cómo semifinalista, y ‘El Conquistador’.
Destaca por su carácter resiliente y competitivo.
- Fortalezas: Trabajo en equipo, fuerza mental, emocional y física y pruebas de altura
- Debilidades: Demasiado leal, directa y la estatura
Síguele la pista a Janice en el sitio oficial de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’ y no te pierdas el estreno este 2 de junio por UNIMÁS.