Nano Ilianovich es el nuevo Cobra de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales': ¡Conócelo!
Un nuevo integrante de las Cobras ha sido anunciado y está decidido a conquistar 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'
Las Cobras de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales' ya tienen a un nuevo integrante en sus final: Nano Ilianovich, quien se destapa hoy como parte del reality y está listo para participar.
Aquí te contamos un poco de él para que vayas conociendo más a estos guerreros.
¿Quién es Nano Ilianovich de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?
Nano Ilianovich es un venezolano de 44 años que tiene el fuego en la sangre: desde los 8 años ha practicado artes marciales, por lo cual es cinturón negro de jiujitsu, taekwondo y rojo fuerte de Muaythai.
Fue luchador profesional de MMA y no tiene miedo a enfrentarse ante nadie.
- Fortalezas: Mentalidad, fuerza, estrategia
- Debilidad: Tiene poca tolerancia, es explosivo e impulsivo
Síguele la pista a Nano en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales' en el sitio oficial del reality y no te pierdas el estreno este 2 de junio por UNIMÁS.