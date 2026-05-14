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Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales

Nano Ilianovich es el nuevo Cobra de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales': ¡Conócelo!

Un nuevo integrante de las Cobras ha sido anunciado y está decidido a conquistar 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'

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Por:Univision
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Video ¿Qué se necesita para ser Cobra en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?

Las Cobras de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales' ya tienen a un nuevo integrante en sus final: Nano Ilianovich, quien se destapa hoy como parte del reality y está listo para participar.

Aquí te contamos un poco de él para que vayas conociendo más a estos guerreros.

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¿Quién es Nano Ilianovich de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?

Nano Ilianovich es un venezolano de 44 años que tiene el fuego en la sangre: desde los 8 años ha practicado artes marciales, por lo cual es cinturón negro de jiujitsu, taekwondo y rojo fuerte de Muaythai.

Nano Ilianovich de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'
Nano Ilianovich de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'
Imagen TelevisaUnivision

Fue luchador profesional de MMA y no tiene miedo a enfrentarse ante nadie.

- Fortalezas: Mentalidad, fuerza, estrategia
- Debilidad: Tiene poca tolerancia, es explosivo e impulsivo

Síguele la pista a Nano en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales' en el sitio oficial del reality y no te pierdas el estreno este 2 de junio por UNIMÁS.

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