Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales Nano Ilianovich es el nuevo Cobra de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales': ¡Conócelo! Un nuevo integrante de las Cobras ha sido anunciado y está decidido a conquistar 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'

Video ¿Qué se necesita para ser Cobra en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?

Las Cobras de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales' ya tienen a un nuevo integrante en sus final: Nano Ilianovich, quien se destapa hoy como parte del reality y está listo para participar.

Aquí te contamos un poco de él para que vayas conociendo más a estos guerreros.

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¿Quién es Nano Ilianovich de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?

Nano Ilianovich es un venezolano de 44 años que tiene el fuego en la sangre: desde los 8 años ha practicado artes marciales, por lo cual es cinturón negro de jiujitsu, taekwondo y rojo fuerte de Muaythai.

Nano Ilianovich de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales' Imagen TelevisaUnivision

Fue luchador profesional de MMA y no tiene miedo a enfrentarse ante nadie.

- Fortalezas: Mentalidad, fuerza, estrategia

- Debilidad: Tiene poca tolerancia, es explosivo e impulsivo