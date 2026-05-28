Conoce a todos los Leones de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'
Te presentamos a los 13 guerreros que forman parte de los Leones, uno de los grupos que integran 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'
La competencia está por comenzar. TelevisaUnivision prepara el estreno de ‘Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales’, un nuevo reality de competencia que promete llevar la adrenalina al máximo con transmisiones completamente en vivo, desafíos físicos, estrategia, humor, música y retos de baile.
Uno de los grandes atractivos del formato será su elenco de participantes y talento en pantalla, encabezado por Lambda García, Cynthia Urías, Carlos Aguilar “El Zar”, Gina Holguín y Nicola Porcella, quienes acompañarán a los 26 atletas de alto rendimiento que se enfrentarán por la victoria.
Estos 26 atletas de alto rendimiento se dividirán en dos equipos enfrentados: los Leones y los Cobras.
¿Quiénes integran a los Leones de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?
Aquí te presentamos a los 13 participantes que forman parte de los Leones del reality show:
- Azul Grantón
- Carmen Baqué
- Farid Caram
- Chef Yisus
- Roy Mata
- Paola Peña
- Lilian Durán
- Bruce Santillán
- Camila Flamenco
- Diamante Azul
- Jahn Lozada
- Mamba
- Ángel Herrera
Entre fuerza, estrategia, humor, música y adrenalina en vivo, el reality buscará conquistar a la audiencia de lunes a viernes por UNIMÁS y los domingos por Univision.
Entra al sitio oficial de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales' y entérate de todo de este impactante programa.