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Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales

Conoce a todos los Leones de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'

Te presentamos a los 13 guerreros que forman parte de los Leones, uno de los grupos que integran 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'

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Por:Univision
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Video ¿Qué se necesita para ser León en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?

La competencia está por comenzar. TelevisaUnivision prepara el estreno de ‘Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales’, un nuevo reality de competencia que promete llevar la adrenalina al máximo con transmisiones completamente en vivo, desafíos físicos, estrategia, humor, música y retos de baile.

Uno de los grandes atractivos del formato será su elenco de participantes y talento en pantalla, encabezado por Lambda García, Cynthia Urías, Carlos Aguilar “El Zar”, Gina Holguín y Nicola Porcella, quienes acompañarán a los 26 atletas de alto rendimiento que se enfrentarán por la victoria.

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Estos 26 atletas de alto rendimiento se dividirán en dos equipos enfrentados: los Leones y los Cobras.

Leones de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'
Leones de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'
Imagen TelevisaUnivision

¿Quiénes integran a los Leones de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?

Aquí te presentamos a los 13 participantes que forman parte de los Leones del reality show:

- Azul Grantón
- Carmen Baqué
- Farid Caram
- Chef Yisus
- Roy Mata
- Paola Peña
- Lilian Durán
- Bruce Santillán
- Camila Flamenco
- Diamante Azul
- Jahn Lozada
- Mamba
- Ángel Herrera

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Entre fuerza, estrategia, humor, música y adrenalina en vivo, el reality buscará conquistar a la audiencia de lunes a viernes por UNIMÁS y los domingos por Univision.

Entra al sitio oficial de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales' y entérate de todo de este impactante programa.

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