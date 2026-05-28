Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales Conoce a todos los Leones de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales' Te presentamos a los 13 guerreros que forman parte de los Leones, uno de los grupos que integran 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'

Video ¿Qué se necesita para ser León en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?

La competencia está por comenzar. TelevisaUnivision prepara el estreno de ‘Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales’, un nuevo reality de competencia que promete llevar la adrenalina al máximo con transmisiones completamente en vivo, desafíos físicos, estrategia, humor, música y retos de baile.

Uno de los grandes atractivos del formato será su elenco de participantes y talento en pantalla, encabezado por Lambda García, Cynthia Urías, Carlos Aguilar “El Zar”, Gina Holguín y Nicola Porcella, quienes acompañarán a los 26 atletas de alto rendimiento que se enfrentarán por la victoria.

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Estos 26 atletas de alto rendimiento se dividirán en dos equipos enfrentados: los Leones y los Cobras.

Leones de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales' Imagen TelevisaUnivision

¿Quiénes integran a los Leones de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?

Aquí te presentamos a los 13 participantes que forman parte de los Leones del reality show:

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Entre fuerza, estrategia, humor, música y adrenalina en vivo, el reality buscará conquistar a la audiencia de lunes a viernes por UNIMÁS y los domingos por Univision.