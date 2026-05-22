Conoce a Jahn Lozada, el nuevo león de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'
Otro integrante de los leones fue presentado y promete dar mucho de qué hablar en la pista del reality de UNIMÁS y Univision.
Jahn Lozada se suma a las filas de los leones de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales', el nuevo reality de UNIMÁS y Univision.
Con la cuenta regresiva en marcha para el estreno del programa, te presentamos al nuevo león que podrás ver en la pista a partir del 2 de junio.
¿Quién es Jahn Lozada de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?
Jahn Lozada es originario de Puerto Rico, tiene 28 años y participó en Reto 4 Elementos.
Está construyendo su propio camino con esfuerzo y habilidad deportiva porque, aunque es hijo de una leyenda de la música pop, Johnny Lozada, quiere ser conocido por sus propios triunfos.
Fortalezas: muy estratégico en competencia, capacidad de engaño táctico, resistencia física y mental.
Debilidades: dificultad para confiar en otros, timidez inicial frente a cámaras, posible frustración ante injusticias.
Síguele la pista a Jahn Lozad en ‘Garras vs Veneno: Guerreros Mundiales’ en el sitio oficial del reality y muy pronto por UNIMÁS y Univision.