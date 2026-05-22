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Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales

Conoce a Jahn Lozada, el nuevo león de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'

Otro integrante de los leones fue presentado y promete dar mucho de qué hablar en la pista del reality de UNIMÁS y Univision.

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Por:Univision
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Video ¿Qué se necesita para ser León en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?

Jahn Lozada se suma a las filas de los leones de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales', el nuevo reality de UNIMÁS y Univision.

Con la cuenta regresiva en marcha para el estreno del programa, te presentamos al nuevo león que podrás ver en la pista a partir del 2 de junio.

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¿Quién es Jahn Lozada de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?

Jahn Lozada es originario de Puerto Rico, tiene 28 años y participó en Reto 4 Elementos.

Está construyendo su propio camino con esfuerzo y habilidad deportiva porque, aunque es hijo de una leyenda de la música pop, Johnny Lozada, quiere ser conocido por sus propios triunfos.

Jahn Lozada, el nuevo león de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'.
Jahn Lozada, el nuevo león de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'.
Imagen TelevisaUnivision

Fortalezas: muy estratégico en competencia, capacidad de engaño táctico, resistencia física y mental.

Debilidades: dificultad para confiar en otros, timidez inicial frente a cámaras, posible frustración ante injusticias.

Síguele la pista a Jahn Lozad en ‘Garras vs Veneno: Guerreros Mundiales’ en el sitio oficial del reality y muy pronto por UNIMÁS y Univision.

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