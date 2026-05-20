Kerly Ruiz es la nueva Cobra de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales': aquí todo lo que tienes que saber sobre ella
Conoce las fortalezas de la nueva integrante del reality de UNIMÁS y Univision que está por estrenar.
Kerly Ruiz se suma a las filas de los Cobra en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales', el nuevo reality de UNIMÁS y Univision.
En medio de su inminente estreno, el reality anuncia a la presentadora y aquí te contamos todo lo que tienes que saber sobre ella.
¿Quién es Kerly Ruiz de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?
La venezolana de 40 años es presentadora, modelo y actriz, considerada una de las figuras más influyentes y polifacéticas de la televisión hispana.
Destaca por su disciplina, carisma y una determinación mental inquebrantable.
Actualmente es conductora en el programa ¡Siéntese quien pueda! y 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales' marcará su debut en realities de competencia deportiva.
Kerly se posiciona como una líder de opinión que proyecta éxito y resiliencia, consolidándose como una rival formidable que combina perfectamente la maestría mediática con la fuerza competitiva.
Fortalezas: memoria, fuerza, control de emociones
Debilidades: pruebas de altura, pruebas de destreza, agilidad física
Sigue más participantes de los Cobras en el sitio oficial de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'.