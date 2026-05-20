Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales Kerly Ruiz es la nueva Cobra de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales': aquí todo lo que tienes que saber sobre ella Conoce las fortalezas de la nueva integrante del reality de UNIMÁS y Univision que está por estrenar.

Video ¿Qué se necesita para ser Cobra en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?

Kerly Ruiz se suma a las filas de los Cobra en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales', el nuevo reality de UNIMÁS y Univision.

En medio de su inminente estreno, el reality anuncia a la presentadora y aquí te contamos todo lo que tienes que saber sobre ella.

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¿Quién es Kerly Ruiz de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?

La venezolana de 40 años es presentadora, modelo y actriz, considerada una de las figuras más influyentes y polifacéticas de la televisión hispana.

Destaca por su disciplina, carisma y una determinación mental inquebrantable.

Kerly Ruiz es la nueva Cobra de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'. Imagen TelevisaUnivision

Actualmente es conductora en el programa ¡Siéntese quien pueda! y 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales' marcará su debut en realities de competencia deportiva.

Kerly se posiciona como una líder de opinión que proyecta éxito y resiliencia, consolidándose como una rival formidable que combina perfectamente la maestría mediática con la fuerza competitiva.