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Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales

Kerly Ruiz es la nueva Cobra de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales': aquí todo lo que tienes que saber sobre ella

Conoce las fortalezas de la nueva integrante del reality de UNIMÁS y Univision que está por estrenar.

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Por:Univision
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Video ¿Qué se necesita para ser Cobra en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?

Kerly Ruiz se suma a las filas de los Cobra en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales', el nuevo reality de UNIMÁS y Univision.

En medio de su inminente estreno, el reality anuncia a la presentadora y aquí te contamos todo lo que tienes que saber sobre ella.

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¿Quién es Kerly Ruiz de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?

La venezolana de 40 años es presentadora, modelo y actriz, considerada una de las figuras más influyentes y polifacéticas de la televisión hispana.

Destaca por su disciplina, carisma y una determinación mental inquebrantable.

Kerly Ruiz es la nueva Cobra de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'.
Kerly Ruiz es la nueva Cobra de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'.
Imagen TelevisaUnivision

Actualmente es conductora en el programa ¡Siéntese quien pueda! y 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales' marcará su debut en realities de competencia deportiva.

Kerly se posiciona como una líder de opinión que proyecta éxito y resiliencia, consolidándose como una rival formidable que combina perfectamente la maestría mediática con la fuerza competitiva.

Fortalezas: memoria, fuerza, control de emociones
Debilidades: pruebas de altura, pruebas de destreza, agilidad física

Sigue más participantes de los Cobras en el sitio oficial de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'.

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