Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales Perfecto es el nuevo cobra de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’ ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’ presenta a un nuevo integrante de los cobra, ¡conócelos!

Video ¿Qué se necesita para ser Cobra en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?

Los Cobra de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’ sigue uniendo en su equipo a destacadas figuras que lo darán todo en la competencia.

Hoy, 25 de marzo, toca el turno a Héctor Perfecto, quien trae todo el veneno listo para ganar el reality show.

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¿Quién es Perfecto de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’?

Héctor Perfecto es un puertorriqueño de 30 años que tiene 10 años de experiencia como luchador profesional.

Ha participado en los circuitos más importantes de la lucha libre como la WWE. También en varios realities de competencia deportiva al más alto nivel como por ejemplo su destacada actuación en American Ninja Warrior.

Héctor Perfecto en Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales Imagen TelevisaUnivision

En el cuadrilátero se le conoce como “Perfecto”, no solo por su desempeño extraordinario sino por su personalidad narcisista y provocadora.

Fortalezas : Velocidad, agilidad y pistas Aéreas

: Velocidad, agilidad y pistas Aéreas Debilidades: Fuerza, resistencia y demasiado perfecto