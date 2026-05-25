TV SHOWS
TV SHOWS
garra vs veneno guerreros mundiales
Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales

Perfecto es el nuevo cobra de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’

‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’ presenta a un nuevo integrante de los cobra, ¡conócelos!

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video ¿Qué se necesita para ser Cobra en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?

Los Cobra de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’ sigue uniendo en su equipo a destacadas figuras que lo darán todo en la competencia.

Hoy, 25 de marzo, toca el turno a Héctor Perfecto, quien trae todo el veneno listo para ganar el reality show.

PUBLICIDAD

Más sobre Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales

Mamba buscará demostrar su garra en ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mortales’: ¡Conócelo!
1 mins

Mamba buscará demostrar su garra en ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mortales’: ¡Conócelo!

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
Conoce a Jahn Lozada, el nuevo león de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'
1 mins

Conoce a Jahn Lozada, el nuevo león de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
Miguel Espinoza se une a los Cobra de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales': aquí todo lo que tienes que saber de él
1 mins

Miguel Espinoza se une a los Cobra de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales': aquí todo lo que tienes que saber de él

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
¿Quién es Miguel Pontón? Conoce al nuevo Cobra de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’
1 mins

¿Quién es Miguel Pontón? Conoce al nuevo Cobra de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
Chef Yisus es el nuevo León en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales': ¡Conócelo!
1 mins

Chef Yisus es el nuevo León en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales': ¡Conócelo!

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
Kerly Ruiz es la nueva Cobra de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales': aquí todo lo que tienes que saber sobre ella
1 mins

Kerly Ruiz es la nueva Cobra de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales': aquí todo lo que tienes que saber sobre ella

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
Una nueva leona llega a 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales': ella es Azul Grantón
1 mins

Una nueva leona llega a 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales': ella es Azul Grantón

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
Nicola Porcella será conductor digital en Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales; explica lo que hará en el reality deportivo
2 mins

Nicola Porcella será conductor digital en Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales; explica lo que hará en el reality deportivo

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
¿Quién es Lauro Morales? Conoce al nuevo Cobra de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’
1 mins

¿Quién es Lauro Morales? Conoce al nuevo Cobra de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
Roy Mata es el nuevo León en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales': ¡Conócelo!
1 mins

Roy Mata es el nuevo León en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales': ¡Conócelo!

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales

¿Quién es Perfecto de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’?

Héctor Perfecto es un puertorriqueño de 30 años que tiene 10 años de experiencia como luchador profesional.

Ha participado en los circuitos más importantes de la lucha libre como la WWE. También en varios realities de competencia deportiva al más alto nivel como por ejemplo su destacada actuación en American Ninja Warrior.

Héctor Perfecto en Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
Héctor Perfecto en Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
Imagen TelevisaUnivision

En el cuadrilátero se le conoce como “Perfecto”, no solo por su desempeño extraordinario sino por su personalidad narcisista y provocadora.

  • Fortalezas: Velocidad, agilidad y pistas Aéreas
  • Debilidades: Fuerza, resistencia y demasiado perfecto

Síguele la pista a Perfecto en el sitio oficial de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’ y no te pierdas el gran estreno este 2 de junio por UNIMÁS.

Relacionados:
Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Socias por accidente
Riquísimos por cierto
Gratis
Juegos Interrumpidos
Gratis
Una pequeña confusión
María, me muero
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX