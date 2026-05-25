Mamba buscará demostrar su garra en ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mortales’: ¡Conócelo!
Mamba vuelve a los reality shows tras ganar ‘El Conquistador’ dispuesto a todo
Video ¿Qué se necesita para ser León en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?
Faltan pocos participantes en ser revelados de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’ y hoy, 25 de marzo, destapa a su nuevo León listo para demostrar su poder.
Él es Mamba, un aguerrido competidor que ya dio de qué hablar en ‘El Conquistador’ y aquí te contamos un poco de él para conocerlo más.
¿Quién es Mamba de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’?
Mamba es un puertorriqueño de 31 años con mucha experiencia en realities y en la pasarela.
Modelo de fuerza, valor y estilo. Próximo a demostrar que también tiene fortaleza musical.
Mamba de Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
Imagen TelevisaUnivision
- Fortalezas: Capacidad atlética, tiene capacidad para poner de buenas a las personas y es un líder motivador
- Debilidades: Muy emocional y puede ser demasiado bueno
Síguele la pista a Mamba en el sitio oficial de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’ y no te pierdas el gran estreno este 2 de junio por UNIMÁS.
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