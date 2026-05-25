Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales Mamba buscará demostrar su garra en ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mortales’: ¡Conócelo! Mamba vuelve a los reality shows tras ganar ‘El Conquistador’ dispuesto a todo

Video ¿Qué se necesita para ser León en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?

Faltan pocos participantes en ser revelados de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’ y hoy, 25 de marzo, destapa a su nuevo León listo para demostrar su poder.

Él es Mamba, un aguerrido competidor que ya dio de qué hablar en ‘El Conquistador’ y aquí te contamos un poco de él para conocerlo más.

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¿Quién es Mamba de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’?

Mamba es un puertorriqueño de 31 años con mucha experiencia en realities y en la pasarela.

Modelo de fuerza, valor y estilo. Próximo a demostrar que también tiene fortaleza musical.

Mamba de Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales Imagen TelevisaUnivision

Fortalezas : Capacidad atlética, tiene capacidad para poner de buenas a las personas y es un líder motivador

: Capacidad atlética, tiene capacidad para poner de buenas a las personas y es un líder motivador Debilidades: Muy emocional y puede ser demasiado bueno