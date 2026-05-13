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Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales

¿Quién es Aranza Carreiro? Conoce a la nueva 'Cobra' de Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales

Te presentamos a la nueva cobra que dará mucho de qué hablar en el nuevo reality de UNIMÁS y Univision: Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales

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Por:Univision
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Video ¿Qué se necesita para ser Cobra en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?

Una nueva 'Cobra' acaba de ser revelada como parte de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales', el nuevo reality de UNIMÁS y Univision: Aranza Carreiro, quien arriba lista para sacar toda su fuerza y destreza para conquistar la pista.

Aquí te contamos un poco de ella para conocerla más a fondo.

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¿Quién es Aranza Carreiro, de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?

Aranza Carreiro es una mexicana de 34 años que inició su carrera como actriz, pero pronto se dio cuenta que su verdadero llamado estaba en los realities de competencia.

- Fortalezas: Físicamente apta para pruebas demandantes y una personalidad a prueba de “malas vibras”
- Debilidades: Le afecta el conflicto y la pueden superar en lo atlético

Aranza Carreiro en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'
Aranza Carreiro en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'
Imagen TelevisaUnivision

Síguele la pista a Aranza a partir del 2 de junio en UNIMÁS y el 7 de junio por Univision en el gran estreno de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'.

Entra al sitio oficial del reality para conocer más leones y más cobras.

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