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Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales

Miguel Espinoza se une a los Cobra de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales': aquí todo lo que tienes que saber de él

A unas semanas del estreno del reality de UNIMÁS y Univision, un nuevo integrante de los Cobra es presentado.

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Por:Univision
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Video ¿Qué se necesita para ser Cobra en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?

'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales' está por estrenarse y un nuevo integrante de los Cobra queda al descubierto.

Miguel Espinoza fue presentado este viernes como parte del nuevo reality de UNIMÁS y Univision. ¡Conócelo!

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¿Quién es Miguel Espinoza de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?

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Miguel Espinoza es un modelo y atleta de alto rendimiento de 31 años y nacionalidad mexicana.

El también coach de acondicionamiento físico ha demostrado su capacidad atlética en competencias de alto rendimiento como Reto 4 Elementos.

Miguel Espinoza de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'.
Miguel Espinoza de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'.
Imagen TelevisaUnivision

En el programa demostró una fuerza explosiva y una agilidad mental superior para resolver circuitos complejos bajo presión. También es hermano de la conductora Alejandra Espinoza.

Su enfoque no solo es físico, sino estratégico, cualidad que lo ha posicionado como uno de los competidores más respetados.

Fortalezas: puntería, fuerza, trabajo en equipo.

Debilidades: flexibilidad, equilibrio, memoria .

Síguele la pista a Miguel Espinoza en ‘Garras vs Veneno: Guerreros Mundiales’ en el sitio oficial del reality y muy pronto por UNIMÁS y Univision.

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