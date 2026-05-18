Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales Frida Urbina llega a 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales': conoce a la nueva Cobra Te contamos un poco de las fortalezas y debilidades de la nueva integrante del equipo Veneno.

Video ¿Qué se necesita para ser Cobra en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?

'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales', el reality de UNIMÁS y Univision, está calentando motores para su inminente gran arranque y una nueva integrante de los Cobra ha sido revelada.

Se trata de nada más y nada menos que Frida Urbina, ¿quién es? ¿Cuáles son sus debilidades y fortalezas? Aquí te contamos todo.

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¿Quién es Frida Urbina, la nueva integrante de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?

Frida Urbina tiene 26 años, es mexicana y forma parte del equipo Veneno.

Frida Urbina de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'. Imagen TelevisaUnivision

Cuenta con más de 12 años de experiencia en la industria del entretenimiento, además es asidua al gimnasio.

Ha participado en torneos de porristas y practica voleibol, tuvo formación en gimnasia.

Fortalezas: aguerrida, auténtica, fuerte.

Debilidades: llorona, emocional, apasionada.

Síguele la pista a Frida Urbina a partir del 2 de junio en UNIMÁS y el 7 de junio por Univision en el gran estreno de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'.