TV SHOWS
TV SHOWS
garra vs veneno guerreros mundiales
Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales

Frida Urbina llega a 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales': conoce a la nueva Cobra

Te contamos un poco de las fortalezas y debilidades de la nueva integrante del equipo Veneno.

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video ¿Qué se necesita para ser Cobra en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?

'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales', el reality de UNIMÁS y Univision, está calentando motores para su inminente gran arranque y una nueva integrante de los Cobra ha sido revelada.

Se trata de nada más y nada menos que Frida Urbina, ¿quién es? ¿Cuáles son sus debilidades y fortalezas? Aquí te contamos todo.

PUBLICIDAD

Más sobre Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales

¿Quién es Lilian Durán? Estas son las fortalezas de la nueva leona de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'
1 mins

¿Quién es Lilian Durán? Estas son las fortalezas de la nueva leona de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
Los Cobra presentan a Brandon Castañeda en ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’
1 mins

Los Cobra presentan a Brandon Castañeda en ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
Bruce Santillán es el nuevo León de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’: Conócelo
1 mins

Bruce Santillán es el nuevo León de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’: Conócelo

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
Diamante Azul lo dará todo a los Leones en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales': ¡Conócelo!
1 mins

Diamante Azul lo dará todo a los Leones en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales': ¡Conócelo!

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
Nano Ilianovich es el nuevo Cobra de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales': ¡Conócelo!
1 mins

Nano Ilianovich es el nuevo Cobra de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales': ¡Conócelo!

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
¿Quién es Aranza Carreiro? Conoce a la nueva 'Cobra' de Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
1 mins

¿Quién es Aranza Carreiro? Conoce a la nueva 'Cobra' de Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
Él es José Ángel Peláez, el primer integrante de los 'Cobra' de Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
1 mins

Él es José Ángel Peláez, el primer integrante de los 'Cobra' de Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
Conoce a Farid Caram, el primer león de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'
1 mins

Conoce a Farid Caram, el primer león de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales' presenta a sus primeras competidoras: ¡Conócelas!
1 mins

'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales' presenta a sus primeras competidoras: ¡Conócelas!

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
¿Quién es Fer de la Mora? La primera veneno de ‘Guerreros Mundiales’
1 mins

¿Quién es Fer de la Mora? La primera veneno de ‘Guerreros Mundiales’

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales

¿Quién es Frida Urbina, la nueva integrante de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?

Frida Urbina tiene 26 años, es mexicana y forma parte del equipo Veneno.

Frida Urbina de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'.
Frida Urbina de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'.
Imagen TelevisaUnivision

Cuenta con más de 12 años de experiencia en la industria del entretenimiento, además es asidua al gimnasio.

Ha participado en torneos de porristas y practica voleibol, tuvo formación en gimnasia.

Fortalezas: aguerrida, auténtica, fuerte.
Debilidades: llorona, emocional, apasionada.

Síguele la pista a Frida Urbina a partir del 2 de junio en UNIMÁS y el 7 de junio por Univision en el gran estreno de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'.

Entérate de todo sobre los participantes en el sitio oficial de 'Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales'.

Relacionados:
Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Socias por accidente
Riquísimos por cierto
Gratis
Mamá reinventada
El Dentista
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX