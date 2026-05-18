Frida Urbina llega a 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales': conoce a la nueva Cobra
Te contamos un poco de las fortalezas y debilidades de la nueva integrante del equipo Veneno.
'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales', el reality de UNIMÁS y Univision, está calentando motores para su inminente gran arranque y una nueva integrante de los Cobra ha sido revelada.
Se trata de nada más y nada menos que Frida Urbina, ¿quién es? ¿Cuáles son sus debilidades y fortalezas? Aquí te contamos todo.
¿Quién es Frida Urbina, la nueva integrante de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?
Frida Urbina tiene 26 años, es mexicana y forma parte del equipo Veneno.
Cuenta con más de 12 años de experiencia en la industria del entretenimiento, además es asidua al gimnasio.
Ha participado en torneos de porristas y practica voleibol, tuvo formación en gimnasia.
Fortalezas: aguerrida, auténtica, fuerte.
Debilidades: llorona, emocional, apasionada.
Síguele la pista a Frida Urbina a partir del 2 de junio en UNIMÁS y el 7 de junio por Univision en el gran estreno de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'.
Entérate de todo sobre los participantes en el sitio oficial de 'Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales'.