¿Quién es Miguel Pontón? Conoce al nuevo Cobra de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’
Se reveló el nombre de la nueva Cobra de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’ y está decidido a conquistar en el reality.
Un nuevo integrante de las Cobras fue anunciado este 21 de mayo y es que se reveló que Miguel Pontón forma parte de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'.
Conoce las debilidades y fortalezas del nuevo Cobra de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’.
¿Quién es Miguel Pontón de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?
Miguel Pontón forma parte del equipo ‘Veneno’; tiene 35 años y es originario de México.
Es atleta profesional de carreras híbridas (Hyathlon y OCR), con más de una década de experiencia. Se ha consolidado como un competidor enfocado en la resistencia física, la preparación mental y el entrenamiento funcional.
Ha representado a México en 2 Mundiales y en el 8o Panamericano de Spartan Race. Miguel no se intimida ante los retos extremos y compite con carácter, estrategia y determinación, cualidades que lo convierten en un rival fuerte dentro de cualquier desafío físico.
Fortalezas: Disciplina, estratégico y resiliente
Debilidades: Impulsivo, temperamental e impaciente
Síguele la pista a Miguel Pontón en el sitio oficial de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales' y no te pierdas el gran estreno este 2 de junio por UNIMÁS.