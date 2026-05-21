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Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales

¿Quién es Miguel Pontón? Conoce al nuevo Cobra de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’

Se reveló el nombre de la nueva Cobra de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’ y está decidido a conquistar en el reality.

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Por:Univision
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Video ¿Qué se necesita para ser Cobra en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?

Un nuevo integrante de las Cobras fue anunciado este 21 de mayo y es que se reveló que Miguel Pontón forma parte de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'.

Conoce las debilidades y fortalezas del nuevo Cobra de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’.

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¿Quién es Miguel Pontón de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'?

Miguel Pontón forma parte del equipo ‘Veneno’; tiene 35 años y es originario de México.

Es atleta profesional de carreras híbridas (Hyathlon y OCR), con más de una década de experiencia. Se ha consolidado como un competidor enfocado en la resistencia física, la preparación mental y el entrenamiento funcional.

Ha representado a México en 2 Mundiales y en el 8o Panamericano de Spartan Race. Miguel no se intimida ante los retos extremos y compite con carácter, estrategia y determinación, cualidades que lo convierten en un rival fuerte dentro de cualquier desafío físico.

¿Quién es Miguel Pontón? Conoce al nuevo Cobra de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’
¿Quién es Miguel Pontón? Conoce al nuevo Cobra de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’
Imagen TelevisaUnivision


Fortalezas: Disciplina, estratégico y resiliente

Debilidades: Impulsivo, temperamental e impaciente

Síguele la pista a Miguel Pontón en el sitio oficial de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales' y no te pierdas el gran estreno este 2 de junio por UNIMÁS.

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