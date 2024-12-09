Es falso que Vladimir Putin viajó a Siria antes de la caída de Bashar al-Assad: ese video es de hace siete años

Medios informaron de la visita de Putin en 2017, cuando se grabaron las imágenes que circulan este 2024.

Es falso que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, haya viajado a Siria los días previos a la caída del régimen de Bashar al-Assad para “poner orden”, como afirma un video que circula en Facebook. La grabación en la que se ve a Putin bajando de un avión, siendo recibido por militares y luego por Al-Assad está fuera de contexto porque no es actual, sino de 2017.

El video es de 2017

Con una búsqueda inversa de imagen en Google Lens a partir del video que circula en Facebook hallamos, entre varios resultados, que el video es de una visita del presidente de Rusia en 2017 a Siria.

Sputnik Media, el banco de imágenes de Sputnik , la agencia gubernamental de noticias de Rusia, tomó la foto de Putin llegando a Siria el 11 de diciembre de 2017 (hace siete años) y siendo saludado por un militar en el aeropuerto. La imagen se corresponde con una toma de los clips que tiene el video de Facebook, donde se ve a Putin con traje negro, camisa blanca y corbata negra de puntos muy pequeñitos blancos. “Presidente Vladimir Putin y el comandante de las tropas rusas en Siria, Sergei Surovikin (derecha) en la base aérea de Khmeimim, Siria”, se lee en la leyenda.

Un artículo de The New Yorker incluye la fotografía de Putin y el militar en un aeropuerto, y reseñó también la visita el 11 de diciembre de 2017, con el titular “Trump permitirá que Al-Assad se quede hasta 2021, mientras Putin declara la victoria en Siria”.

Univision Noticias también informó sobre la visita sorpresa en 2017 del presidente ruso a una base aérea rusa en Siria, para ordenar la retirada de las tropas. La noticia incluye el mismo video que circula en Facebook como si fuese actual: Putin bajando de un avión, un militar le saluda y luego el ruso se saluda con Bashar al-Asssad.

No hay registro de que Putin haya viajado recientemente a Siria; lo comprobamos con una búsqueda ( en inglés ) de noticias en Google. Sí se sabe que este 8 de diciembre de 2024 otorgó asilo político a Al-Assad.

Conclusión

Es falso que un video que circula en Facebook muestre la llegada del presidente de Rusia, Vladimir Putin, previo a la caída del régimen de Bashar al-Assad, para “poner orden”. La grabación está fuera de contexto porque no es actual, sino de hace siete años. Una búsqueda inversa de imagen en Google Lens, a partir de una captura de pantalla del video, nos llevó a varias publicaciones sobre la visita del mandatario ruso el 11 de diciembre de 2017, a una base aérea rusa en Siria. Putin no viajó recientemente a Siria, lo comprobamos con una búsqueda (en inglés) de noticias en Google, y además se dio a conocer que otorgó asilo político a Al-Assad en su país. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

