Ese video no muestra al presidente de Argentina apoyando las recientes protestas en Cuba: fue grabado en julio de 2021

Una grabación en la que Javier Milei pide a los cubanos que “no claudiquen en la lucha por la libertad” no fue hecha en el marco de las actuales manifestaciones en la isla, sino cuando él no era mandatario.

Por:Lissy De Abreu
El clip fue divulgado en redes por primera vez durante manifestaciones ocurridas hace más de dos años.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / iStock / captura de Instagram.

En redes sociales circula un video en el que Javier Milei se dirige a los cubanos que “se están rebelando” contra el gobierno y les pide que “no claudiquen en la lucha por la libertad”, dando la idea de que el mismo fue grabado por el mandatario argentino en el marco de las protestas que se desataron en la isla en marzo de 2024. Sin embargo, las imágenes están fuera de contexto, pues datan de julio de 2021, cuando Milei aún no era presidente y se produjeron en Cuba otras importantes manifestaciones.

“Presidente de Argentina habla sobre las protestas en Cuba. ¿Qué opinas?”, dice el texto que acompaña una grabación difundida en Instagram el 18 de marzo de 2024 y que al día siguiente acumulaba más de 13,000 “me gusta” y 160,000 visualizaciones. Publicaciones similares en esa misma red social y en X (antiguo Twitter) también sumaban decenas de miles de reproducciones.

En elDetector hicimos una búsqueda inversa de imagen en Google y, entre los resultados, encontramos un post de X que indica que el mensaje de Milei es de 2021, “pero está más vigente que nunca”. Así que hicimos una búsqueda por palabras clave en Google y hallamos el mismo video en una publicación en Facebook de Javier Milei, que data de julio de 2021, cuando también se desataron importantes protestas en Cuba. La grabación también fue publicada entonces en la cuenta verificada en Instagram de Milei.

Las protestas de julio de 2021 fueron consideradas históricas por la cantidad de personas que salieron a manifestarse en contra del régimen cubano en distintas ciudades de la isla al grito de “libertad”. Sin embargo, fueron sofocadas en unos cuantos días en medio de represión y arrestos.

Las manifestaciones de marzo de 2024 se dan en medio de un clima de malestar generalizado debido a los largos y frecuentes apagones y la falta de alimentos y otros productos básicos, así como la creciente inflación.

Conclusión

Está fuera de contexto ese video de Javier Milei en el que pide a los cubanos que protestan contra el gobierno que “no claudiquen en la lucha por la libertad”. La grabación se ha hecho viral en redes sociales en marzo de 2024, en el marco de manifestaciones desatadas en Cuba por los frecuentes apagones, la falta de alimentos y la inflación, pero originalmente fue publicada por Milei en julio de 2021, cuando otras protestas se apoderaron de las calles de la isla y él aún no era presidente de Argentina. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

