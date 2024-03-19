Ese video no muestra al presidente de Argentina apoyando las recientes protestas en Cuba: fue grabado en julio de 2021

El clip fue divulgado en redes por primera vez durante manifestaciones ocurridas hace más de dos años.

En redes sociales circula un video en el que Javier Milei se dirige a los cubanos que “se están rebelando” contra el gobierno y les pide que “no claudiquen en la lucha por la libertad”, dando la idea de que el mismo fue grabado por el mandatario argentino en el marco de las protestas que se desataron en la isla en marzo de 2024. Sin embargo, las imágenes están fuera de contexto, pues datan de julio de 2021, cuando Milei aún no era presidente y se produjeron en Cuba otras importantes manifestaciones.

“Presidente de Argentina habla sobre las protestas en Cuba. ¿Qué opinas?”, dice el texto que acompaña una grabación difundida en Instagram el 18 de marzo de 2024 y que al día siguiente acumulaba más de 13,000 “me gusta” y 160,000 visualizaciones. Publicaciones similares en esa misma red social y en X (antiguo Twitter) también sumaban decenas de miles de reproducciones.

Las protestas de julio de 2021 fueron consideradas históricas por la cantidad de personas que salieron a manifestarse en contra del régimen cubano en distintas ciudades de la isla al grito de “libertad”. Sin embargo, fueron sofocadas en unos cuantos días en medio de represión y arrestos.

Las manifestaciones de marzo de 2024 se dan en medio de un clima de malestar generalizado debido a los largos y frecuentes apagones y la falta de alimentos y otros productos básicos, así como la creciente inflación.

Conclusión

Está fuera de contexto ese video de Javier Milei en el que pide a los cubanos que protestan contra el gobierno que “no claudiquen en la lucha por la libertad”. La grabación se ha hecho viral en redes sociales en marzo de 2024, en el marco de manifestaciones desatadas en Cuba por los frecuentes apagones, la falta de alimentos y la inflación, pero originalmente fue publicada por Milei en julio de 2021, cuando otras protestas se apoderaron de las calles de la isla y él aún no era presidente de Argentina. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

