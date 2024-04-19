Ese video no muestra misiles lanzados desde Yemen tras el ataque de Irán a Israel
Al contrario de lo que afirman en redes sociales, la grabación no es reciente, sino que circula desde hace más de nueve años.
Ese video nocturno en el que se ven explosiones, lanzamientos de presuntos misiles desde la tierra hacia el cielo y una gran humareda no es de lanzamientos recientes de misiles de Yemen a Israel, como aseguran en una publicación en Facebook. La grabación ya circulaba, al menos, desde 2014.
“#Urgente Después de lanzar drones hacia Israel por parte de Irán, ahora misiles son lanzados desde Yemen”, se lee en el texto que acompaña el post difundido el 13 de abril de 2024, día en que inició el ataque aéreo de Irán a Israel, y que ya cuenta con más de 2,700 visualizaciones.
Si bien desde Yemen se lanzaron drones y misiles a Israel que fueron destruidos el pasado fin de semana por las fuerzas estadounidenses, como informó el Mando Central de Estados Unidos (Centcom, en inglés) y reseñan varios medios, esa grabación que circula en redes sociales no está relacionada con ese ataque.
Una búsqueda inversa de imágenes en Yandex nos llevó a dos sitios de videos rusos, donde está publicado el mismo video que estamos verificando pero en una versión más larga y con mejor resolución. Al comparar las grabaciones, notamos que las imágenes coinciden a partir del segundo 0:32 con el clip desinformante.
Estas páginas web difundieron la grabación el 12 de agosto y el 30 de noviembre de 2014, es decir, hace más de nueve años; por lo tanto, no tienen ninguna relación con los recientes ataques aéreos a Israel.
Conclusión
Es falso que ese video muestre misiles que son lanzados desde Yemen, tras el ataque de Irán a Israel del pasado fin de semana. La grabación circula desde hace, al menos, nueve años, de acuerdo con los resultados que arrojó una búsqueda inversa de imágenes en Yandex. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.
