Ese video no muestra misiles lanzados desde Yemen tras el ataque de Irán a Israel

El clip ya había sido difundido en páginas web rusas en 2014.

Ese video nocturno en el que se ven explosiones, lanzamientos de presuntos misiles desde la tierra hacia el cielo y una gran humareda no es de lanzamientos recientes de misiles de Yemen a Israel, como aseguran en una publicación en Facebook . La grabación ya circulaba, al menos, desde 2014.

PUBLICIDAD

“#Urgente Después de lanzar drones hacia Israel por parte de Irán, ahora misiles son lanzados desde Yemen”, se lee en el texto que acompaña el post difundido el 13 de abril de 2024, día en que inició el ataque aéreo de Irán a Israel, y que ya cuenta con más de 2,700 visualizaciones.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:







Si bien desde Yemen se lanzaron drones y misiles a Israel que fueron destruidos el pasado fin de semana por las fuerzas estadounidenses, como informó el Mando Central de Estados Unidos (Centcom, en inglés) y reseñan varios medios, esa grabación que circula en redes sociales no está relacionada con ese ataque.

Estas páginas web difundieron la grabación el 12 de agosto y el 30 de noviembre de 2014, es decir, hace más de nueve años; por lo tanto, no tienen ninguna relación con los recientes ataques aéreos a Israel.

Conclusión

Es falso que ese video muestre misiles que son lanzados desde Yemen, tras el ataque de Irán a Israel del pasado fin de semana. La grabación circula desde hace, al menos, nueve años, de acuerdo con los resultados que arrojó una búsqueda inversa de imágenes en Yandex. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

PUBLICIDAD

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos: