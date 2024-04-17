Ese video no es de palestinos “celebrando en la mezquita Al-Aqsa” de Jerusalén tras los ataques de Irán a Israel

El clip no guarda relación con los misiles y drones lanzados por Irán.

“Urgente. Miles de palestinos están celebrando en la Mezquita Al-Aqsa la gran operación de represalia lanzada por Irán contra los territorios ocupados por Israel mientras suenan las alarmas en Tel Aviv”, se lee en un post en Instagram , que incluye un video en el que se ve un templo de cúpula dorada y cientos de personas a su alrededor en actitud festiva. El clip también ha sido publicado en Facebook .

Si bien el templo que se ve en el video es la mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén, es falso que muestre una celebración por el ataque de Irán, con drones y misiles, a Israel del pasado fin de semana . La misma grabación circulaba en redes sociales, al menos, una semana antes de la ofensiva iraní lanzada el 13 de abril de 2024.

En el clip hallado se ven las etiquetas (traducidas al español) #Jerusalén #De pie #Que Alá Te ayude.

Identificada por su gran cúpula dorada, la mezquita de Al-Aqsa es el tercer lugar más importante del islam, tras La Meca y Medina.

Conclusión

Es falso que en ese video las personas que se ven en actitud festiva estén “celebrando en la Mezquita Al-Aqsa la gran operación de represalia lanzada por Irán contra los territorios ocupados por Israel”, como afirman en redes sociales. La grabación ya circulaba antes del lanzamiento por parte de Irán de misiles y drones a Israel el 13 de abril, por lo que no está relacionada con la ofensiva iraní. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

