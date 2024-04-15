Esa multitud no corría "atemorizada" por el ataque con drones de Irán a Israel: iba tras un cantante en Argentina

Las imágenes fueron tomadas, al menos, seis días antes de la ofensiva iraní.

Es falso que las imágenes en las que se ve a decenas de personas corriendo y gritando en una calle fuesen grabadas en Israel durante el ataque con drones que lanzó Irán el pasado sábado, como se ha compartido en Instagram y X (antes Twitter). El video se tomó en Argentina seis días antes y no tiene nada que ver con una ofensiva militar.

“Miles de civiles de Israel atemorizados en Tel Aviv y Jerusalén, por los misiles lanzados por Irán”, dice el texto que acompaña la grabación en una publicación en Instagram. Sobre las imágenes, en la parte superior izquierda se puede leer, en mayúsculas, “Israel”.

Fans de Louis Tomlinson

Una búsqueda inversa de imágenes en Google, a partir de una captura del video, facilita un tuit en el que se dice que la grabación fue hecha en Argentina y que la gente que aparece son seguidores de Louis Tomlinson. Tomlinson es un cantante británico , exmiembro de la banda One Direction.

Una nueva indagación en Google, esta vez con las palabras clave “Louis Tomlinson Argentina” revela que el artista está de gira mundial y que ya en estas fechas está actuando en Latinoamérica. Medios argentinos como Clarín e Infobae entrevistaron al músico el 7 de abril en Buenos Aires, ciudad donde dará su concierto en el país el próximo 18 de mayo.

Durante su breve estancia en Argentina, sus seguidores se congregaron en los alrededores del hotel en el que se hospedaba, como recogen múltiples videos en redes sociales. “Fans de Louis Tomlinson frente al hotel Four Seasons, donde se hospedó por poco más de 24 horas”, precisa Clarín en la leyenda de una fotografía. Allí es donde se grabaron las imágenes analizadas, según pudimos confirmar.

Al buscar ese hotel, el Four Seasons, en Google Maps, identificamos que se distingue parte de la fachada blanca del edificio, el semáforo, el cruce peatonal, el mismo diseño de farolas, lo que parecen ser las esculturas de caballos al fondo y una de las palmeras que vemos en las zonas contiguas del hotel.

Una nueva búsqueda en Google, especificando que la misma se haga solo en TikTok y acotando la misma a las palabras "Louis Tomlinson Argentina Buenos Aires", arroja un resultado en el que podemos ver el video publicado el 7 de abril . Es decir, seis días antes del ataque de Irán contra Israel. El clip incluye los hashtags #louistomlinson #argentina #buenosaires.

Conclusión

Es falso que el video en el que se ve a una multitud corriendo en una calle fuese grabado en Israel el pasado fin de semana durante el ataque con drones desde Irán. Las imágenes se tomaron en Buenos Aires seis días antes de la ofensiva de Teherán y los que aparecen en la grabación son seguidores del cantante británico Louis Tomlinson, de visita en Argentina para promocionar su concierto de mayo. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

