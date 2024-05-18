La fiscalía no puede actuar en contra de Sean 'Diddy' Combs tras ventilarse video de agresión a su ex

Video El video de la agresión de Sean ‘Diddy’ Combs a su ex Cassie Ventura

El video de la agresión que Sean 'Diddy' Combs habría cometido en contra de su expareja Cassie Ventura en marzo de 2016 salió a la luz. Sin embargo, la oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles explicó por qué no actúa en contra del cantante.

A través de un comunicado, las autoridades dejan claro que no pueden hacer nada al respecto debido al "plazo de prescripción".

"Somos conscientes del vídeo que ha estado circulando en línea que supuestamente muestra a Sean Combs agrediendo a una joven en Los Ángeles. Las imágenes nos parecen extremadamente inquietantes y difíciles de ver", explican al inicio.

Sin embargo, la fiscalía señaló que ha pasado mucho tiempo del presunto delito, por lo que no pueden "presentar cargos ya que la conducta habría ocurrido más allá de la línea de tiempo en la que se cometió un delito de la agresión puede ser procesada".

De acuerdo con información de CNN, el incidente se llevó a cabo en 2016 en el hotel InterContinental de Los Ángeles.

PageSix explicó que "según expertos legales, el plazo de prescripción para un delito menor de agresión en California es de un año y de tres años para un delito grave de agresión", por lo cual habían pasado 8 años desde el incidente entre el rapero y la modelo.

Llegaron a un acuerdo económico

Cassie Ventura no presentó una denuncia penal por la presunta agresión, pero sí lo hizo por vía civil en noviembre de 2023 acusando a Sean 'Diddy' Combs de "violación, agresión física y otras afirmaciones inquietantes como obligarla a tener intimidad con prostitutos durante su relación de una década".

Combs negó las imputaciones y las calificó de "ofensivas e indignantes", pero lograron llegar a un acuerdo económico en ese entonces.