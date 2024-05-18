Sean Combs

La fiscalía no puede actuar en contra de Sean 'Diddy' Combs tras ventilarse video de agresión a su ex

La oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles emitió un comunicado para explicar por qué no pueden actuar en contra del rapero, tras darse a conocer las imágenes en donde presuntamente agrede físicamente a su expareja Cassie Ventura.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Por:
Univision
Video El video de la agresión de Sean ‘Diddy’ Combs a su ex Cassie Ventura

El video de la agresión que Sean 'Diddy' Combs habría cometido en contra de su expareja Cassie Ventura en marzo de 2016 salió a la luz. Sin embargo, la oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles explicó por qué no actúa en contra del cantante.

A través de un comunicado, las autoridades dejan claro que no pueden hacer nada al respecto debido al "plazo de prescripción".

PUBLICIDAD

Más sobre Sean Combs

¿Videos de JLo eran forzados a ver en polémicas fiestas de 'Diddy'? Exmodelo habla
2 mins

¿Videos de JLo eran forzados a ver en polémicas fiestas de 'Diddy'? Exmodelo habla

Univision Famosos
'Diddy' habría intentado agredir de manera íntima a un hombre: "Atleta profesional" lo impide
2 mins

'Diddy' habría intentado agredir de manera íntima a un hombre: "Atleta profesional" lo impide

Univision Famosos
Ex de JLo arremete y pide le pregunten a ella por videos comprometedores tras escándalo de ‘Diddy’
1:02

Ex de JLo arremete y pide le pregunten a ella por videos comprometedores tras escándalo de ‘Diddy’

Univision Famosos
¿'Diddy' "se habría aprovechado" de Justin Bieber? Familiares estarían "preocupados" por él
3 mins

¿'Diddy' "se habría aprovechado" de Justin Bieber? Familiares estarían "preocupados" por él

Univision Famosos
¿La tercera es la vencida? 'Diddy' Combs así busca ahora obtener su libertad tras graves delitos
1:03

¿La tercera es la vencida? 'Diddy' Combs así busca ahora obtener su libertad tras graves delitos

Univision Famosos
Piden a ex de ‘Diddy’ autógrafo en una botella de aceite para bebé: la perturbadora historia detrás
1:04

Piden a ex de ‘Diddy’ autógrafo en una botella de aceite para bebé: la perturbadora historia detrás

Univision Famosos
¿Hallan “suero inmortal” extraído de niños en una residencia de 'Diddy'? Esto se sabe
1:01

¿Hallan “suero inmortal” extraído de niños en una residencia de 'Diddy'? Esto se sabe

Univision Famosos
Supuestos videos comprometedores de Sean 'Diddy' Combs existirían con tres celebridades top: detalles
2 mins

Supuestos videos comprometedores de Sean 'Diddy' Combs existirían con tres celebridades top: detalles

Univision Famosos
Denzel Washington se habría enfrentado a “gritos” con ‘Diddy’ Combs en fiesta: esto le reclamó
2 mins

Denzel Washington se habría enfrentado a “gritos” con ‘Diddy’ Combs en fiesta: esto le reclamó

Univision Famosos
Ashton Kutcher estaría “aterrorizado” de que ‘Diddy’ Combs lo involucre en sus supuestos crímenes
2 mins

Ashton Kutcher estaría “aterrorizado” de que ‘Diddy’ Combs lo involucre en sus supuestos crímenes

Univision Famosos

"Somos conscientes del vídeo que ha estado circulando en línea que supuestamente muestra a Sean Combs agrediendo a una joven en Los Ángeles. Las imágenes nos parecen extremadamente inquietantes y difíciles de ver", explican al inicio.

Sin embargo, la fiscalía señaló que ha pasado mucho tiempo del presunto delito, por lo que no pueden "presentar cargos ya que la conducta habría ocurrido más allá de la línea de tiempo en la que se cometió un delito de la agresión puede ser procesada".

De acuerdo con información de CNN, el incidente se llevó a cabo en 2016 en el hotel InterContinental de Los Ángeles.

PageSix explicó que "según expertos legales, el plazo de prescripción para un delito menor de agresión en California es de un año y de tres años para un delito grave de agresión", por lo cual habían pasado 8 años desde el incidente entre el rapero y la modelo.

Llegaron a un acuerdo económico

Cassie Ventura no presentó una denuncia penal por la presunta agresión, pero sí lo hizo por vía civil en noviembre de 2023 acusando a Sean 'Diddy' Combs de "violación, agresión física y otras afirmaciones inquietantes como obligarla a tener intimidad con prostitutos durante su relación de una década".

Combs negó las imputaciones y las calificó de "ofensivas e indignantes", pero lograron llegar a un acuerdo económico en ese entonces.

Comunicado.
Comunicado.
Imagen Los Angeles County District Attorney’s Office/Instagram
Relacionados:
Sean CombsCassie VenturaAgresiónAgresiones a mujeresPolémicas de famososCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: Papás por siempre
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD