Fortalezas y debilidades de Kamala Harris como posible candidata presidencial demócrata

El apoyo manifestado por el presidente Joe Biden a la posible candidatura de Kamala Harris para las elecciones de 2024 la coloca a la delantera entre una nueva generación de líderes dentro del Partido Demócrata con aspiraciones presidenciales. Aún así, y a pesar de contar con algunas otras ventajas, no todo está a su favor.

Según observadores, la candidatura de Harris tiene sentido. No solo porque el cargo que ocupa fue creado para reemplazar al presidente cuando éste no pueda continuar con sus deberes, sino también porque, como vicepresidenta, Harris ha estado involucrada en el trabajo político del gobierno del que forma parte y es el nombre lógico para tomar la batuta de manos de Biden.



Pero aún persisten algunas de las características que la hicieron desistir de su candidatura en 2020 antes de los caucus de Iowa. Otras, surgidas a raíz de su desempeño como vicepresidenta, la hacen vulnerable en otros temas.

Estas son sus fortalezas y sus vulnerabilidades:

Fortalezas:

Mantiene la unidad del Partido Demócrata

La candidatura presidencial de Harris garantiza la unidad del partido que en el actual ciclo electoral tiene muy poco tiempo para emprender el esfuerzo de una campaña nueva con un candidato totalmente nuevo que no salga de la ya desmantelada fórmula Biden-Harris.

Si por algún motivo Harris no pudiera asumir la candidatura presidencial demócrata, es probable que se abra una guerra interna por la nominación que, en medio del verano y con Trump adelante en las encuestas, complicaría las cosas para un partido que no tiene tiempo ni recursos para una estrategia electoral completamente nueva.

Es mujer y es 18 años más joven que su oponente

Harris podría presentar una opción emocional para muchos votantes demócratas, al ser la primera mujer afroasiática con grandes posibilidades de obtener la nominación presidencial del Partido Demócrata.

Esto es sumamente importante en relación al voto femenino, que los demócratas deben mantener, e idealmente aumentar, para conservar la Casa Blanca. Según el estudio del Centro de Investigaciones Pew, en 2020 Biden conquistó el 54% del voto femenino, un 1% menos del 55% que logró Hillary Clinton en 2016.

Harris también presentaría una alternativa más joven y carismática a la de Trump, quien a los 78 años de edad con frecuencia pierde el hilo en sus largos discursos de campaña en los que a veces confunde nombre, lugares y fechas, e invierte el tema de la edad decisivamente a favor de los demócratas.

Su experiencia judicial

Además de su desempeño en la vicepresidencia, Harris puede hacer alarde de cuatro años en el Senado y de su experiencia como fiscal general en California, el estado más poblado de la nación.

Harris ganó las elecciones para fiscal general de California en 2010 y fue reelegida nuevamente en 2014. Su esfuerzo de reforma del sistema de justicia criminal la catapultó en ese momento como una de las estrellas en ascenso del Partido Demócrata. Harris implementó políticas para ayudar a conseguir empleos a personas que de otra manera podrían cometer delitos. También se ganó la reputación de tener mano dura contra el crimen, lo que la hace atractiva frente a los votantes independientes y moderados.

En su campaña a la presidencia en 2020, Harris hizo alarde de su experiencia como fiscal general para atacar a Trump. En una publicación en Twitter, hoy X, en noviembre de 2019 Harris dijo: “Perseguí a depredadores sexuales. Trump es uno. Cerré escuelas fraudulentas. Él tenía una. Hice a los grandes bancos responsables. Él les pertenece. No solo estoy preparada para enfrentarlo, estoy preparada para vencerlo”.

Hoy, cuando Trump es oficialmente un delincuente convicto culpable de 34 cargos criminales, esta es una línea de ataque que sin duda Harris revivirá en caso de obtener la candidatura del Partido Demócrata.

Atractiva para las minorías

Su ascendencia afroasiática (madre india y padre jamaiquino) la hacen atractiva para los votantes de las minorías de Estados Unidos, al igual del hecho de ser la hija de dos estudiantes destacados y profesionales reconocidos que vinieron al país a estudiar.

Este historial además le permite mantener unida a la coalición que llevó a Biden a la Casa Blanca, en la que según un estudio de Pew “los votantes negros permanecieron abrumadoramente leales al Partido Demócrata, votando 92% contra 8% a favor de Biden” y en la que el presidente también logró porciones importantes del voto asiático y el voto latino.

Dejar a Harris a un lado después de la manifestación de apoyo de Biden podría fracturar dos elementos importantes de esa coalición, el voto negro y el voto asiático, dos grupos de los que Harris forma parte.

Aborto

Uno de los asuntos que Biden dejó en manos de Harris es el de la defensa al derecho al aborto, el que Harris favorece y del que se ha convertido en una vocera afectiva y reconocida.

Después de que la Corte Suprema derogó la decisión Roe v. Wade que daba protección al derecho al aborto a nivel nacional, el electorado ha dado demostraciones claras de no apoyar la postura republicana de restringir y hasta prohibir el aborto, al punto de que en elecciones especiales estados republicanos como Kansas y Ohio aprobaron reformas en sus constituciones que protegen el derecho de las mujeres a interrumpir sus embarazos.

A diferencia de Biden, quien nunca se sintió cómodo al hablar sobre el tema, incluso dejándo pasar varias mentiras de Trump sobre él mismo en el debate de junio, como candidata presidencial Harris no tendría problemas en elevar el aborto en la conversación electoral.

Toma por sorpresa a Trump y su campaña

Según el analista político Tim Alberta, la campaña de Trump fue diseñada alrededor de Biden y “específicamente para sacar a relucir y exacerbar sus debilidades clave como oponente”. Esto hace que la llegada de Harris en el primer puesto de la fórmula presidencial demócrata obligue a la campaña de Trump a replantearse su estrategia desde cero.

En una entrevista con PBS cuando aún Biden era el virtual candidato presidencial demócrata, Alberta dijo que la confianza de la campaña del expresidente “no está realmente arraigada en Donald Trump. Sus raíces están en Joe Biden”.

“Todo lo que han estado haciendo, cómo se dirigen a los votantes, los anuncios que están produciendo, las estrategias para recaudar fondos que están implementando, los videos virales de internet que han estado sacando, está todo diseñado en torno a Joe Biden”, añadió Alberta.

En una publicación en X, después del retiro de Biden, Alberta dijo: “Realmente no puedo exagerar lo problemático que esto es para la operación de Trump. Todo lo que construyeron fue personalizado para una contienda contra Biden. Y quiero decir... *todo*”.

Vulnerabilidades:

Inmigración

Al principio de su presidencia, Biden encargó a Harris la tarea de abordar las causas de la inmigración desde América Latina, lo que la hizo uno de los personajes más visibles del gobierno en el tema de la inmigración.

Bajo el liderazgo de Harris, empresas privadas en el área han recibido cerca de $3,000 millones para ayudar a comunidades en Centroamérica a afrontar problemas de pobreza y violencia, proporcionando empleos y ayudas para disuadir a que las personas abandonen sus países.

Sin embargo, el problema del aumento de los cruces ilegales en la frontera ha servido a los republicanos para atacar a Harris y hacerla vulnerable en el complicado tema que difícilmente será resuelto hasta que el Congreso no tome cartas en el asunto, como estuvo a punto de hacerlo en mayo, hasta que Trump torpedeó el acuerdo de seguridad fronteriza negociado entre demócratas y republicanos, para negarle un triunfo a Biden.

Sexismo

Harris podría verse desfavorecida por la misma corriente sexista del electorado que afectó la candidatura de Clinton en 2016 y la hizo vulnerable en estados en los que el voto masculino es importante.

Según el estudio de Pew, Biden logró avances entre los votantes hombres respecto a Clinton, logrando anular los 11 puntos de ventaja que Trump logró en ese grupo frente a Clinton.

Pero Harris enfrenta el reto de evitar que Trump recupere esa ventaja, una tarea dificil al no presentar un gran atractivo para los votantes hombres blancos, cristianos de clase trabajadora, un grupo demográfico clave en los estados vitales de Michigan, Wisconsin y Pensilvania.

El voto de las personas mayores

Uno de los grupos de votantes en el que Biden siempre superó a Trump ampliamente en las encuestas del actual ciclo electoral es el de las personas mayores de 65 años.

De acuerdo a una encuesta de Fox News publicada junio, los votantes de 65 años o más favorecen al presidente por 15 puntos porcentuales.

Hay varios factores que explican esa ventaja, uno de ellos es que a las personas mayores les gusta la estabilidad. Según le dijo el estratega demócrata Jon Reinish, a The Hill “Trump ha irritado a los votantes mayores que no apoyan el extremismo, que no apoyan la inestabilidad y que están muy en contra de la perturbación y falta de civismo”.

Sin embargo, otro factor es que los votantes mayores se identifican con Biden a quien han visto actuar desde el Senado como vicepresidente durante toda su vida y podrían no ser receptivos a un sustituto si creen que Biden for forzado a renunciar a su candidatura.

Harris será atacada como una liberal de California

A diferencia de Biden, quien a lo largo de su carrera política ha sido visto como un demócrata moderado de centro, la carrera política de Harris se forjó en San Francisco, la ciudad emblemática del liberalismo y que es usada constantemente como ejemplo por los republicanos de todo lo que consideran negativo en el país.

Sin embargo, Harris nunca se ganó una reputación como una funcionaria particularmente liberal, ni a nivel municipal cuando era fiscal de San Francisco ni a nivel estatal cuando fue la primera funcionaria en materia de aplicación de la ley en la ciudad, e incluso ha sido criticada por algunos sectores progresistas por haber sido demasiado dura como fiscal.

