Ese video no es de una manifestación en Caracas tras los resultados electorales del 28 de julio: es en Argentina
Nos preguntaron a través del chatbot de WhatsApp de elDetector por un video en el que aparecen miles de personas recorriendo una zona de carreteras y del que se dice que es en Caracas en las protestas contra los resultados electorales del 28 de julio. Mira lo que encontramos. (Haz clic aquí para chatear con nosotros y enviarnos lo que quieras que verifiquemos).
Es falso que el video en el que se ve a miles de personas caminando por una zona de carreteras con elevados sea de “ahorita en Caracas” (capital de Venezuela), como dice la pregunta que recibimos en el chatbot de WhatsApp el 31 de julio, tres días después de las elecciones presidenciales en Venezuela y con varios focos de protestas por el desconocimiento de esos resultados que dieron como ganador a Nicolás Maduro.
En la grabación se observa a miles de personas recorriendo, de día, una zona de carreteras y elevados de varios carriles que se cruzan entre sí, con edificios de diferentes alturas a ambos lados.
Es en Argentina por el festejo del Mundial de Fútbol
Una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens con una captura del video da varios resultados que ubican la grabación el 20 de diciembre de 2022, cuando la selección argentina de fútbol llegó al país y recorrió varias calles de Buenos Aires, la capital, festejando su victoria en el Mundial de Qatar 2022. Nada tiene que ver el video con Venezuela o Caracas, y su actual crisis, como falsamente quieren hacer ver en WhatsApp, y el video ni siquiera es actual (el festejo fue hace siete meses).
Los medios de Argentina cubrieron la celebración, y en ellos encontramos que las imágenes analizadas corresponden al cruce de la autopista 25 de mayo con la avenida 9 de julio en la capital argentina.
Una búsqueda en Google Maps reconfirma (imágenes centrales) que ese es el lugar que se ve en el video (imágenes laterales). Puede apreciarse la particular estructura de uno de los elevados (recuadros azules), el cartel con las letras IDI que aparece en el costado de uno de los edificios en la izquierda de la grabación (recuadros rojos), y revela que las dos estructuras con final puntiagudo que aparecen al final de la grabación en la parte superior derecha del video pertenecen a la iglesia Inmaculado Corazón de María (recuadros verdes).
Conclusión
Es falso que el video en el que se ve a miles de personas caminando por una zona de carreteras de múltiples canales sea en Caracas, Venezuela. El mensaje, que recibimos en nuestro chatbot de WhatsApp, se envió el 31 de julio, en plenas protestas opositoras en Venezuela contra el resultado electoral que la oposición y la comunidad internacional consideran fraudulento. Pero las imágenes nada tienen que ver con la crisis venezolana, sino que se grabaron en Buenos Aires, Argentina, el 20 de diciembre de 2022, cuando la ciudad salió a recibir a su selección de fútbol, vencedora en el Mundial de Qatar. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.
