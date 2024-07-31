Qué hace tan extraordinaria la actual crisis en Venezuela tras las tantas que ha vivido

Video Las imágenes de las masivas protestas en Venezuela contra la polémica reelección de Nicolás Maduro

Venezuela celebró elecciones el domingo y el oficialista Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró a Nicolás Maduro ganador sin actas que lo respaldaran. La oposición al gobierno rápidamente desconoció los resultados y horas después publicó las actas oficiales que -aseguran- respaldan el triunfo claro de su candidato, Edmundo González.

Lo que parece ser una diferencia abismal entre el voto mayoritario que obtuvo González con respecto a Maduro se está reflejando en las calles al unísono, y la respuesta internacional está siendo cada vez más creciente en cuanto a lo que consideran una elección sin transparencia y llena de irregularidades. El Centro Carter -uno de los pocos observadores presentes- asegura que la elección "no puede ser considerada democrática".

La protesta callejera que ha seguido recibió la respuesta represiva de las fuerzas del gobierno y un elemento que la hace extraordinaria esta vez es su caracter masivo a nivel nacional, de sectores humildes, y el hecho de que está dirigida en muchos casos contra los símbolos del chavismo.

Entre los factores que diferencian la actual situación en Venezuela de las secuelas de elecciones anteriores están las pruebas de fraude electoral, las grandes diferencias en el conteo de votos, la caída de símbolos del chavismo y la cada vez mayor presión internacional.

Estos son los factores que diferencian la actual situación en Venezuela de las secuelas de elecciones anteriores:

“Pruebas de fraude electoral”

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, afirmó el lunes en la noche que tenía en su poder más del 70% de las actas de las mesas electorales que mostraban el triunfo contundente Edmundo González Urrutia, quien la sustituyó como abanderada de la coalición opositora después ser inhabilitada como candidata por el régimen de Nicolás Maduro.

Horas más tarde, la oposición puso en línea un sitio web donde se podían consultar dichas actas. “A través de este enlace podrás ver cómo con tu voto y tu voluntad, cambiaste la historia de Venezuela. Aquí encontrarás las actas que hasta esta hora hemos procesado y totalizado, y que confirman nuestra extraordinaria victoria", dijo Machado.

La periodista e historiadora estadounidense Anne Applebaum, autora del libro “Autocracia Inc. Los Dictadores que quieren Gobernar el Mundo”, dijo en el podcast Pivot que la oposición venezolana había ganado por una “avalancha” y que había “visto parte de las pruebas” que saldrían pronto a la luz pública.

Desde que el Consejo Nacional Electoral declaró ganador a Maduro, los resultados no han sido respaldados por las actas de cada mesa de votación y no existe hasta el momento ningún registro oficial de los votos.

Expertos en veeduría electoral coinciden en que los protocolos mínimos de verificación no se han respetado -ni siquiera cumplido- dentro de los estándares de procesos comiciales abiertos, justos y transparentes.

Caen símbolos del chavismo

Uno de los factores que mantenía a Maduro en el poder era el apoyo con que aún contaba entre los estratos más pobres de la población venezolana, devota al recuerdo del fallecido expresidente Hugo Chávez, quien había designado a Maduro como su sucesor.

Sin embargo, después de años de una situación económica insostenible que ha causado el éxodo de millones de personas, son precisamente los venezolanos más humildes quienes están protestando con más fuerza la proclamación de la supuesta victoria de Maduro.

Uno de los símbolos más indicativos de la pérdida del apoyo popular al régimen de Maduro ha sido el derribo espontáneo de al menos seis estatuas de Hugo Chávez en zonas populares en cinco estados del país durante las 24 horas siguientes al anunció del triunfo de Maduro.

“Maduro logró, con su conducta y comportamiento antipopular, que ese pueblo que tanto amaba a Chávez sea hoy el que derribe sus estatuas y salga a protestar contra su supuesta reelección”, dijo una exaltada funcionaria venezolana citada por BBC Mundo.

Grandes diferencias en el conteo de votos

Según el CNE, Maduro había conseguido la victoria con el 51.2% de los votos contra un 44.2% para González. Según el presidente del CNE, Elvis Amoroso, quien ha sido un partidario del régimen desde sus inicios, la tendencia iniciada después de contar el 80% de los votos era “irreversible”.

Sin embargo, según informó Machado basada en la información contenida en las actas de las mesas electorales recogidas por sus testigos y que están en poder de la oposición “ Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos y Nicolás Maduro el 30%".

“Edmundo González es el presidente electo”, dijo Machado a los medios presentes en la rueda de prensa, rechazando la afirmación de Amoroso de que la tendencia que indicaba el triunfo de Maduro era “irreversible”. "Yo diría que su salida es irreversible", dijo Machado.

El Centro Carter, una de las pocas organizaciones invitadas por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela para monitorear los comicios, dijo este martes que la elección "no puede ser considerada democrática" y aseguró no poder verificar la autenticidad de los resultados.

Protestas populares

Desde la madrugada del lunes miles de venezolanos salieron a las calles de Caracas y otras ciudades del país a protestar lo que consideran un fraude masivo en las elecciones del domingo. Una jornada de protesta masiva como nunca se había visto después de un proceso electoral en Venezuela.

Varios reportes indican -y es lo que la hace inédita- que gran parte de los manifestantes procedían de barriadas pobres consideradas por décadas como bastiones del chavismo, la tendencia política a la que pertenece Maduro y que ha gobernado Venezuela durante el último cuarto de siglo.

Al menos 20 personas han muerto, según la organización de derechos humanos Foro Penal, en medio de la represión de las protestas. También se registran más de 1,000 personas detenidas según el fiscal general Tarek William Saab, incluido el dirigente opositor Freddy Superlano, miembro del partido opositor Voluntad Popular. En este video mostramos el momento.

Las redes sociales difundieron informes sobre marchas a favor de la oposición originadas en comunidades pobres de Caracas y otras ciudades del país así como enfrentamientos con las fuerzas de seguridad del régimen.

En un discurso televisado, Maduro culpó a Estados Unidos por las protestas a las que calificó de “contrarrevolución violenta, fascista y criminal”.

“Detrás de este plan están los gringos. Siempre han estado. Antes, durante y después de Guaidó. Made in USA. Son planes y este plan lo vivieron trabajando ellos”, dijo Maduro.

Comunidad internacional reacciona con escepticismo y alarma

En un comunicado conjunto, los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay manifestaron “su profunda preocupación por el desarrollo de las elecciones presidenciales” en Venezuela y llamaron a una una reunión urgente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para emitir una resolución "que salvaguarde la voluntad popular" de los venezolanos.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, elegido por una plataforma de partidos políticos de izquierda, dijo en X que “el régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer” y añadió que su país no reconocerá “ningún resultado que no sea verificable”.

Los presidentes Joe Biden y Luiz Inácio Lula da Silva llamaron este martes a las autoridades de Venezuela a publicar las actas de las elecciones del domingo tras la condena internacional por aparente fraude.

La presidencia de Brasil informó que ambos mandatarios conversaron sobre la situación en Venezuela. En la llamada, "Lula reiteró que es fundamental la publicación de las actas electorales de la contienda ocurrida el domingo pasado. Biden concordó con la importancia de la divulgación de las actas", indica un comunicado.

“El pueblo de Venezuela votó pacíficamente y en gran número sobre el futuro de su país”, escribió en X el alto representante de la Unión Europea para asuntos extranjeros y políticas de seguridad, el español Josep Borrell. “Su voluntad debe ser respetada”, agregó Borell.

“Es vital garantizar la total transparencia en el proceso electoral, incluido el recuento detallado de los votos y el acceso a las actas de votación en los colegios electorales”, añadió el diplomático.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, llamó este miércoles a la "calma" en Venezuela y condicionó el reconocimiento de los resultados electorales a la verificación de las actas de votación.

"Hago un llamamiento firme a la calma, al civismo y a la garantía de los derechos fundamentales de todos los venezolanos y venezolanas", señaló en rueda de prensa el mandatario socialista, quien dijo seguir "con preocupación los acontecimientos que se están viviendo" en el país sudamericano.

Por su parte, un vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán dijo a Politico que su gobierno estaba profundamente preocupado por informes de que a los partidarios de la oposición se les negó el derecho a participar en el recuento de votos, y pidió a las autoridades venezolanas que publiquen los resultados electorales detallados desglosados por mesa electoral.

