Ese video ni es actual, ni muestra a funcionarios electorales “llenando papeletas a nombre del gobierno” para las presidenciales del 5 de noviembre

La grabación es de la elección de hace cuatro años, no corresponde a 2024, como sugieren en redes.

Es falso que un video que circula en X (antes Twitter) muestre a funcionarios electorales “llenando papeletas a nombre del gobierno”. La grabación está fuera de contexto porque no es actual, a pesar de que está circulando en vísperas de las elecciones del 5 de noviembre de 2024.

El clip de video, de 1:07 minutos, fue grabado por las cámaras oficiales que el condado de Delaware, en Pensilvania, dispuso en 2020 en las salas electorales. Los trabajadores electorales no estaban llenando papeletas, sino transcribiendo información de una boleta dañada, para que el voto contara.

Te contamos cómo lo verificamos.

Un video de 2020 y ya explicado

“Funcionarios de fraude electoral, en video llenando papeletas en nombre de su gobierno derrocado”, se lee (en inglés) en la publicación de X , con más de 1.2 millones de reproducciones. El posteo no especifica en qué estado, ni da más detalles, pero fue publicado este 1 de noviembre de 2024, sugiriendo que es parte de las votaciones anticipadas del 5 de noviembre y que demostraría “fraude”. Además, sobre la grabación un hombre y una mujer comentan: que hay una mujer marcando las boletas, una a una y que un policía al lado se niega a hacer algo.

Con una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens , a partir de una captura del video que circula en redes sociales, hallamos, entre varios resultados, una publicación en Tangle News, una newsletter que se describe a sí misma como “un boletín político independiente, sin publicidad y no partidista que ofrece ambos lados de las noticias más importantes”. El boletín, del 13 de noviembre de 2020, ( 10 días después de la elección presidencial de ese año ) que desmontaba los supuestos “alegatos de fraude” de las presidenciales de ese año.

La publicación tiene una captura de pantalla del video que circula este 2024 en redes sociales. “Como puede ver, la mujer está rehaciendo la papeleta mientras el hombre lee los votos de la papeleta sucia. Así es como los trabajadores electorales se aseguran de que se cuente su voto real. Esto sucede en todas las elecciones en todo el país” se lee en Tangle News.

Con la búsqueda inversa de imágenes en Google Lens también hallamos un artículo de FOX News 13, del 6 de noviembre de 2020, que detallaba que el video que se viralizó en ese momento fue filmado en el condado de Delaware, Pensilvania, por las cámaras dispuestas en el colegio electoral, “y está recortado para omitir a los observadores electorales bipartidistas que estaban a menos de dos metros de la mesa”.

Lead Stories, signatario al igual que elDetector de la Red Internacional de Verificación de Datos (IFCN, por sus siglas en inglés), citó en 2020 un comunicado del condado Delaware, que describe que los trabajadores electorales no estaban llenando papeletas a nombre de nadie, sino que se encontraban transcribiendo algunas boletas fueron dañadas por el extractor de papeletas (que abre las papeletas).

“Según el fabricante del escáner, Hart , la mejor práctica para lidiar con papeletas dañadas que no pueden escanearse es transcribir los votos de cada papeleta a una papeleta limpia y escanear la papeleta limpia. De acuerdo con esa guía, el Secretario en Jefe de la Oficina Electoral del Condado de Delaware instruyó al personal electoral para que transcribiera manualmente las papeletas dañadas”, se lee en el comunicado del condado de Delaware, citado por Lead Stories.

Un detalle importante a tomar en cuenta de la grabación, para reconfirmar que el video no es actual, como sugieren en redes sociales, es que ambos trabajadores usan mascarillas, que eran esenciales en la elección de 2020, pues apenas habían pasado ocho meses de la declaración de pandemia por covid-19 .

Conclusión

Es falso que un video que circula en X (antes Twitter) muestre a funcionarios electorales del 5 las presidenciales del 5 de noviembre “llenando papeletas a nombre del gobierno”. La grabación está fuera de contexto porque no es actual, pero ha vuelto a circular.. Una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens nos llevó a varios artículos de 2020, la anterior elección presidencial, que detallan lo que realmente ocurría: los funcionarios no estaban llenando papeletas a nombre de nadie, sino que se encontraban transcribiendo, con testigos, algunas boletas que fueron dañadas por el extractor de papeletas en el centro de votación. El hecho ocurrió en el condado de Delaware, en Pensilvania y las autoridades emitieron un comunicado con todo el contexto de la grabación. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

