Es falso que ese video muestre la destrucción de boletas electorales a favor de Trump

En redes sociales circulan publicaciones que aseguran que un video muestra a una persona destruyendo boletas electorales que están marcadas a favor del candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, en el condado de Bucks, Pensilvania, pero eso es falso. Autoridades del condado y federales aseguraron que el video no es real. Además, los sobres que aparecen en el video no se parecen a los que realmente distribuye esa localidad.

PUBLICIDAD

“‘Que se joda Donald Trump otra vez’. Las boletas enviadas por correo para votar por Trump parecen ser destruidas por este empleado del registro electoral en el condado de Bucks, Pensilvania, un importante estado campo de batalla. Siempre iban a hacer trampa, es sorprendente”, dice una publicación en X, antes Twitter, que hasta el 29 de octubre se ha compartido 5.000 veces y que acompaña el video.

La grabación muestra las manos de un hombre que viste una sudadera gris abriendo unos sobres de color blanco con motivos verde oscuro en los que se ve la leyenda: “Correo de respuesta comercial”. Al abrirlos saca otro sobre color café que dice: “Papeleta electoral oficial”.

A continuación lo abre y el documento muestra que la opción de Trump fue seleccionada y procede a romper la hoja y decir: “Que se joda Donald Trump”. Después lo vuelve a hacer con otras dos boletas. Luego, cuando supuestamente saca dos boletas marcadas con el nombre de la candidata demócrata, Kamala Harris, el individuo mete los documentos en el sobre café sin romperlas.

La secuencia también ha circulado en Facebook.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

Autoridades confirmaron que el video es falso

Desde elDetector hicimos una búsqueda con palabras clave en la web oficial del condado de Bucks y encontramos un comunicado publicado el 24 de octubre de 2024 en el que se señala que el video que estamos chequeando es falso y que ha sido reportado a las autoridades policiales.

PUBLICIDAD

“El sobre y los materiales que se muestran en este vídeo claramente no son materiales auténticos que pertenecen o son distribuidos por la Junta Electoral del Condado de Bucks”, dice el documento. “Este tipo de comportamiento tiene como objetivo sembrar división y desconfianza en nuestros sistemas electorales, y es una burla para las personas que trabajan increíblemente duro para garantizar que se lleven a cabo elecciones libres y justas”.

“La IC (Comunidad de Inteligencia) considera que los actores rusos fabricaron y amplificaron un video reciente que mostraba falsamente a un individuo rompiendo papeletas en Pensilvania, a juzgar por la información disponible para la IC y las actividades anteriores de otros actores de influencia rusa, incluidos videos y otras actividades de desinformación. Los funcionarios electorales locales ya han desacreditado el contenido del video”, se lee en el documento.

Las autoridades aseguraron en el comunicado que la actividad rusa busca generar dudas sobre la integridad de las elecciones en Estados Unidos y fomentar divisiones en el país. También agregaron que esperan que, antes y después de la jornada electoral, Rusia produzca contenido mediático que busque “socavar la confianza en la integridad de las elecciones y dividir a los estadounidenses”.

PUBLICIDAD

Los sobres no son iguales

A través de un correo electrónico, el condado de Bucks dijo a elDetector que los sobres que aparecen en el video no eran los del condado. “Los sobres en el video son brillantes, mientras que los nuestros no lo son, y el sobre de ‘devolución’ que se muestra en el video tiene un tono de verde incorrecto”, comentó el vocero James O’Malley.

La oficina de comunicación del condado compartió un video publicado en YouTube el 17 de septiembre de 2024 en donde se explica el proceso de la vida de una boleta de voto por correo, “desde que se recibe en casa, hasta el procesamiento el día de la elección y más allá”.

En la secuencia aparece el sobre de devolución que menciona O’Malley del minuto 00:42 al 00:49 y en el minuto 03:09 y este es blanco con verde, pero en este caso el verde es brillante y no oscuro como se aprecia en el video desinformante que circula en redes sociales.

Conclusión

Es falso que un video muestra a un funcionario electoral en el condado de Bucks, Pensilvania, destruyendo boletas marcadas a favor del candidato a la presidencia republicano, Donald Trump. La Junta Electoral del Condado de Bucks, la CISA, la ODNI y el FBI aseguraron que el video que ha circulado en redes sociales es falso. La Comunidad de Inteligencia estadounidense atribuyó el contenido a actores rusos y agregó que conforme se acerquen las elecciones es probable que Moscú genere más desinformación que busca socavar la confianza en la integridad de las elecciones. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

PUBLICIDAD

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.