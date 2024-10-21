Cómo el voto anticipado se ha hecho tan generalizado (y tan politizado)

Video Cifra récord en la votación anticipada en EEUU: 14 millones de personas ya participaron en las elecciones

Los estadounidenses tuvieron mucho que discutir en las elecciones de 1972, pero acordaron por abrumadora mayoría que, cuando llegara el momento de votar, lo harían en persona el día de las elecciones.

El acto de depositar el sufragio fue en gran medida una experiencia comunitaria ese año, cuando aproximadamente el 95% de los votantes acudieron a sus colegios electorales locales y rellenaron y entregaron sus papeletas en persona en un solo día, según una encuesta del censo de la época.

PUBLICIDAD

Esa cifra se fue reduciendo gradualmente en los 50 años siguientes, a medida que los estados ofrecían más opciones sobre cómo y cuándo votar.

En 2022, solo alrededor de la mitad del electorado votaba en las urnas el día de las elecciones. El porcentaje de personas que votaron antes del día de las elecciones se disparó a más del 70% en 2020, cuando, en un año marcado por la pandemia, los votos por correo superaron a los emitidos el día de las elecciones por primera vez en la historia.

El voto anticipado en 2020 marcó una nueva ruta en las elecciones

“Hemos seguido una tendencia al alza del voto anticipado a lo largo del tiempo, a medida que más estados han adoptado opciones de voto anticipado y los votantes las han aceptado”, dijo el profesor de ciencias políticas de la Universidad de Florida Michael McDonald, que hace un seguimiento de la participación electoral y el voto anticipado.

“Eso se ha traducido en una mayor proporción de votos anticipados emitidos en cada ciclo electoral”.

Durante la mayor parte de ese tiempo, el voto anticipado fue una característica no partidista de las elecciones, pero se formó un profundo abismo entre los partidos sobre el asunto durante y desde las elecciones presidenciales de 2020.

Votar antes de la jornada electoral es mucho más común hoy que hace unos 50 años. Sin embargo, ahora está muy politizado, ya que la votación de las elecciones presidenciales de 2024 ya está en marcha.

¿Qué es el voto por adelantado?

El voto anticipado se refiere a la gama de opciones que tiene la gente para ejercer su derecho antes del día de las elecciones, ya sea por correo o en persona en un centro electoral.

PUBLICIDAD

El término “voto anticipado” puede referirse colectivamente a todas las formas que se dan antes de la jornada electoral. Pero a veces también se refiere explícitamente a los votos emitidos en persona en las oficinas electorales locales o centros de votación antes del día de las elecciones.

Para evitar confusiones, The Associated Press suele utilizar términos como “voto anticipado” o “voto previo al día de las elecciones” para referirse a esa categoría más amplia y “voto anticipado en persona” para la más reducida. “Voto en ausencia” suele referirse a los votos emitidos por correo.

¿Cuáles son los distintos tipos de voto anticipado?

El voto anticipado incluye tanto el voto por correo como el voto en persona realizado antes de la jornada electoral.

El voto anticipado en persona tiende a imitar la experiencia de hacerlo el día de las elecciones, hasta en el tipo de equipo de votación utilizado y los lugares que sirven como centros de votación. La principal diferencia es que la votación se realiza antes de la jornada electoral. La duración de los periodos de votación anticipada en persona varía según el estado.



El voto por correo puede dividirse a su vez en al menos dos categorías más pequeñas: “voto por correo sin excusa”, en el que cualquier votante puede solicitarlo sin que se exija un motivo, y “voto por correo con excusa”, en el que solo pueden hacerlo quienes tengan una excusa válida para no poder votar en persona el día de las elecciones.

Exigir una excusa para votar en ausencia, como un viaje o una enfermedad, solía ser la norma en la mayoría de los estados. Hoy en día, un puñado cada vez menor de estados sigue exigiendo a los votantes que presenten una excusa válida.

PUBLICIDAD

Una tercera categoría de voto por correo es un híbrido entre el voto por correo y el voto anticipado en persona: el voto por correo en persona, en el que el votante presenta (y a veces rellena) una papeleta de voto por correo en persona en una oficina electoral.

Un pequeño pero creciente número de estados celebran sus elecciones predominantemente por correo. Esos estados, más algunos otros y el Distrito de Columbia, envían automáticamente una papeleta a cada votante registrado.

¿Cuándo comenzó el voto por adelantado?

Las variaciones del voto por correo y el voto adelantado han formado parte de las elecciones estadounidenses desde la fundación de la nación. El sistema actual de voto por correo y voto anticipado en persona echó raíces hace más de un siglo.

En 1921, Louisiana allanó el camino para un sistema formalizado de voto anticipado en persona cuando su constitución especificó que “la legislatura puede establecer un método por el cual se permita el voto que no sea por correo”.

El voto por correo es aún más antiguo, pero relativamente pocos votantes podían aprovecharlo algo que cambió a partir de 1972. Solo dos años después, Washington se convirtió en el primer estado del país en permitir a cualquier votante solicitar el voto por correo por cualquier motivo.

En 2005, más de la mitad de los estados habían adoptado el voto en ausencia sin excusa. En la actualidad, solo Alabama, Mississippi y New Hampshire no ofrecen ni voto anticipado en persona ni voto en ausencia sin excusa.

¿Utiliza un partido político el voto por adelantado más que el otro?

Sí, pero no siempre fue así.

PUBLICIDAD

A partir de 1972, el voto anticipado fue ganando popularidad tanto en los estados controlados por los demócratas como en los gobernados por republicanos. Aunque en algunos estados existía una división partidista que a veces variaba de unas elecciones a otras, los sondeos de Gallup muestran que a nivel nacional hubo poca división partidista en el voto anticipado entre 2004 y 2016.

Pero la encuesta mostró que los planes de los votantes de utilizar el voto anticipado divergieron marcadamente según las líneas partidistas en las elecciones presidenciales de 2020.

La encuesta VoteCast de AP sobre el electorado de 2020 encontró un resultado similar, con detalles adicionales sobre cómo la elección del método de votación dividió al electorado.

Alrededor de dos tercios de los votos emitidos por correo en esas elecciones fueron para el demócrata Joe Biden, en su victoria sobre el presidente Donald Trump. En cambio, el republicano obtuvo cerca de dos tercios de los votos presenciales el día de las elecciones.

En cuanto al voto anticipado en persona, hubo casi igualdad, con una ligera ventaja para Trump. Biden obtuvo mejores resultados entre quienes votaron antes del día de las elecciones, especialmente entre los votantes por correo, incluso en muchos estados en los que Trump ganó por un amplio margen, según mostró VoteCast.

“Se trata de un fenómeno nacional generalizado”, dijo McDonald.

Estos patrones continuaron en las elecciones de mitad de mandato de 2022, con los demócratas representando la mayor parte del voto por correo, los republicanos emitiendo la mayor parte del voto el día de las elecciones y los republicanos manteniendo una pequeña ventaja en el voto anticipado en persona.

PUBLICIDAD

McDonald señaló que el comportamiento de los partidos en el voto previo al día de las elecciones era, en todo caso, el opuesto antes de 2020.

“Las personas que votaban por correo tendían a ser más republicanas que las que votaban en persona de forma anticipada”, dijo, pero esos patrones “se dieron vuelta repentinamente” durante la pandemia.

¿Qué llevó a la división partidista del voto por adelantado?

Durante las elecciones de 2020, Trump menospreció, politizó y socavó repetidamente el voto por correo, llegando incluso a bloquear la financiación del Servicio Postal de Estados Unidos para frustrar su capacidad de procesar los votos por correo que, según afirmó sin pruebas, eran susceptibles de manipulación generalizada.

Los mensajes de Trump sobre el voto por correo han sido algo incoherentes. A veces ha dicho que el “voto por correo” es “bueno”, pero también ha afirmado que el voto por correo “es propicio al fraude”, algo que no confirman las décadas de voto por correo realizado en todos los estados. El propio Trump ha votado por correo en múltiples ocasiones, incluso en las primarias de 2020.

La retórica de Trump parece haber hecho mella en la confianza de los republicanos en el voto por correo. Una encuesta de AP-NORC Center for Public Affairs Research realizada en 2023 encontró que el 58% de los republicanos no confiaban mucho o nada en que los votos por correo se contarían con precisión, en comparación con el 32% en 2018.

Entre los demócratas, la confianza en el recuento de los votos por correo aumentó, pasando del 28% que se declaraba muy o extremadamente confiado en 2018 al 52% en 2023.

¿Cómo será el voto anticipado en 2024?

“Tenemos que esperar a ver cómo se desarrolla 2024 antes de hacer afirmaciones definitivas sobre lo que nos dice el voto anticipado” sobre las elecciones, dijo McDonald.

PUBLICIDAD

En algunos estados, el voto por correo comenzó ya a mediados de septiembre, y más de la mitad de los estados habían iniciado algún tipo de votación para el 1 de octubre.

Mira también: