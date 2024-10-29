Cambiar Ciudad
elDetector

Es falso que el hallazgo en una carretera de esa caja con boletas electorales de Miami-Dade sea un intento de sabotaje de las presidenciales del 5 de noviembre, como afirman en redes

El suceso ocurrió por un error humano, explicaron a elDetector las autoridades electorales del condado en un correo electrónico. Revisaron que los sellos estuvieran intactos y que nada hubiera sido alterado o dañado.

WhatsApp Image 2021-01-09 at 4.30.42 PM.jpeg
Por:
Dayimar Ayala Altuve.
El lunes 28 de octubre de 2024 fue cuando los ciudadanos encontraron la caja precintada.
El lunes 28 de octubre de 2024 fue cuando los ciudadanos encontraron la caja precintada.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / iStock / Captura de Facebook.

Es falso que el hallazgo en una carretera de una caja con boletas electorales de Miami-Dade, Florida, sea un intento de sabotaje de las elecciones del 5 de noviembre, como afirman en redes sociales. Las autoridades electorales de Miami-Dade comprobaron que se trató de un error humano involuntario, y explicaron a elDetector por correo electrónico que tienen “cero tolerancia ante los errores”, por lo que despidieron a la persona responsable del mismo.

PUBLICIDAD

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:


“Anoche se encontró una caja con papeletas electorales llenas en una carretera de Miami, donde la mayoría vota republicano. Los comunistas están intentando sabotear las elecciones…”, se lee en una publicación de Facebook, acompañada de un video en el que se ve desde el parabrisas de un carro una carretera de noche; posteriormente el carro se detiene, una persona recoge dos objetos de la vía, y ya dentro del vehículo muestra una mochila de cartero de color azul y una caja color azul, precintada y en la que se logra leer en inglés “materials / Miami Dade County / Oficcial E…”.

El Departamento de Elecciones del Condado de Miami-Dade respondió por correo electrónico a elDetector con una declaración en la que narran lo que ocurrió este lunes 28 de octubre de 2024. Atribuyen el hecho a un error humano.

“El trabajador [que transportaba el material] olvidó cerrar la parte trasera del camión y, mientras se alejaba, se le cayeron un contenedor y una bolsa sellados que contenían papeletas ya votadas de la votación anticipada. Afortunadamente, esto fue observado en tiempo real por residentes honrados que hicieron lo correcto y entregaron el contenedor y la bolsa al Departamento de Policía. Al llegar al Departamento de Policía, el personal de Elecciones verificó que todos los sellos estuvieran intactos y que nada hubiera sido alterado o dañado”, se lee en el comunicado que envió el Departamento de Elecciones del Condado de Miami-Dade, en respuesta a nuestra consulta.

PUBLICIDAD

Más sobre elDetector

Coinbase NO envía códigos de retiro por texto: ese SMS es una estafa
4 mins

Coinbase NO envía códigos de retiro por texto: ese SMS es una estafa

Noticias Univision
La presidenta de México NO dijo que es “bueno para Colombia” que haya muerto el precandidato Miguel Uribe: es IA
5 mins

La presidenta de México NO dijo que es “bueno para Colombia” que haya muerto el precandidato Miguel Uribe: es IA

Noticias Univision
Verificamos cuatro afirmaciones de Trump en su anuncio para “volver segura” a Washington DC
9 mins

Verificamos cuatro afirmaciones de Trump en su anuncio para “volver segura” a Washington DC

Noticias Univision
"Las vacunas ARNm no funcionan bien…": expertos y datos contradicen lo que dijo el secretario Kennedy al recortar recursos de investigación
8 mins

"Las vacunas ARNm no funcionan bien…": expertos y datos contradicen lo que dijo el secretario Kennedy al recortar recursos de investigación

Noticias Univision
Trump alega manipulación política en los datos de empleo: ¿qué dicen los expertos?
8 mins

Trump alega manipulación política en los datos de empleo: ¿qué dicen los expertos?

Noticias Univision
Videos en TikTok difunden falso anuncio de toque de queda nacional para menores en Estados Unidos
4 mins

Videos en TikTok difunden falso anuncio de toque de queda nacional para menores en Estados Unidos

Noticias Univision
El expresidente colombiano Álvaro Uribe NO fue detenido en su juicio condenatorio: ese video fue creado con IA
4 mins

El expresidente colombiano Álvaro Uribe NO fue detenido en su juicio condenatorio: ese video fue creado con IA

Noticias Univision
Seis meses de Trump: verificamos lo que llama “promesas cumplidas” en economía (II)
8 mins

Seis meses de Trump: verificamos lo que llama “promesas cumplidas” en economía (II)

Noticias Univision
Seis meses de Trump: verificamos lo que llama “promesas cumplidas” en economía (I)
7 mins

Seis meses de Trump: verificamos lo que llama “promesas cumplidas” en economía (I)

Noticias Univision
Pescadores que “huyen”, la “trayectoria” del tsunami y la ola que produce una chispa eléctrica: videos sin relación con el sismo de 8.8 en Rusia
7 mins

Pescadores que “huyen”, la “trayectoria” del tsunami y la ola que produce una chispa eléctrica: videos sin relación con el sismo de 8.8 en Rusia

Noticias Univision

Además, las autoridades electorales del condado respondieron que una vez en la sede electoral se contabilizaron los artículos y se verificaron nuevamente los sellos, y agregaron que el empleado responsable fue despedido, aunque no haya sido intencional. “El Departamento de Elecciones tiene tolerancia cero ante los errores”, añadieron.

En elDetector hicimos una búsqueda con palabras clave en Google (en inglés) y hallamos, entre varios resultados, informaciones de medios locales de Florida que detallan sobre el hecho ocurrido en la vía y expuesto en redes sociales. Todos reportan el error humano, el despido del empleado y el buen accionar de los ciudadanos que hallaron los materiales.

Conclusión

Es falso que el hallazgo en una carretera de una caja con boletas electorales de Miami-Dade, Florida, sea un intento de sabotaje de las elecciones del 5 de noviembre, como afirman en redes sociales. Las autoridades electorales del condado informaron que se trató de un error humano. En un correo electrónico a elDetector explicaron que el personal de Elecciones verificó que todos los sellos estuvieran intactos y que nada hubiera sido alterado o dañado, y ya en la sede electoral se contabilizaron los artículos y se verificaron nuevamente los sellos. El empleado postal fue despedido. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

PUBLICIDAD

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos:

Relacionados:
elDetectorFalsoMiamiVotación MiamiMiami-DadeElecciones 2024Elecciones en Estados Unidos 2024VotacionDesinformación

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD