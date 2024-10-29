Es falso que el hallazgo en una carretera de esa caja con boletas electorales de Miami-Dade sea un intento de sabotaje de las presidenciales del 5 de noviembre, como afirman en redes

El lunes 28 de octubre de 2024 fue cuando los ciudadanos encontraron la caja precintada.

Es falso que el hallazgo en una carretera de una caja con boletas electorales de Miami-Dade, Florida, sea un intento de sabotaje de las elecciones del 5 de noviembre, como afirman en redes sociales. Las autoridades electorales de Miami-Dade comprobaron que se trató de un error humano involuntario, y explicaron a elDetector por correo electrónico que tienen “cero tolerancia ante los errores”, por lo que despidieron a la persona responsable del mismo.

“Anoche se encontró una caja con papeletas electorales llenas en una carretera de Miami, donde la mayoría vota republicano. Los comunistas están intentando sabotear las elecciones…”, se lee en una publicación de Facebook, acompañada de un video en el que se ve desde el parabrisas de un carro una carretera de noche; posteriormente el carro se detiene, una persona recoge dos objetos de la vía, y ya dentro del vehículo muestra una mochila de cartero de color azul y una caja color azul, precintada y en la que se logra leer en inglés “materials / Miami Dade County / Oficcial E…”.

El Departamento de Elecciones del Condado de Miami-Dade respondió por correo electrónico a elDetector con una declaración en la que narran lo que ocurrió este lunes 28 de octubre de 2024. Atribuyen el hecho a un error humano.

“El trabajador [que transportaba el material] olvidó cerrar la parte trasera del camión y, mientras se alejaba, se le cayeron un contenedor y una bolsa sellados que contenían papeletas ya votadas de la votación anticipada. Afortunadamente, esto fue observado en tiempo real por residentes honrados que hicieron lo correcto y entregaron el contenedor y la bolsa al Departamento de Policía. Al llegar al Departamento de Policía, el personal de Elecciones verificó que todos los sellos estuvieran intactos y que nada hubiera sido alterado o dañado”, se lee en el comunicado que envió el Departamento de Elecciones del Condado de Miami-Dade, en respuesta a nuestra consulta.

Además, las autoridades electorales del condado respondieron que una vez en la sede electoral se contabilizaron los artículos y se verificaron nuevamente los sellos, y agregaron que el empleado responsable fue despedido, aunque no haya sido intencional. “El Departamento de Elecciones tiene tolerancia cero ante los errores”, añadieron.

Conclusión

Es falso que el hallazgo en una carretera de una caja con boletas electorales de Miami-Dade, Florida, sea un intento de sabotaje de las elecciones del 5 de noviembre, como afirman en redes sociales. Las autoridades electorales del condado informaron que se trató de un error humano. En un correo electrónico a elDetector explicaron que el personal de Elecciones verificó que todos los sellos estuvieran intactos y que nada hubiera sido alterado o dañado, y ya en la sede electoral se contabilizaron los artículos y se verificaron nuevamente los sellos. El empleado postal fue despedido. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

