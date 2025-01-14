Ese video que muestra montañas ardiendo al fondo de una calle llena de patrullas policiales y supuestas vistas aéreas de los incendios en California fue hecho con IA

Desde que iniciaron los incendios, han circulado desinformaciones sobre la situación <b>.</b>

Nos llegó como consulta al chatbot de elDetector un video, que también circula en Instagram, en el que supuestamente se ven los incendios de California , que afectan la ciudad de Los Ángeles, al rojo vivo en vistas aéreas y en tomas aparentemente captadas desde las calles con las montañas incendiadas de fondo, pero la grabación no es real.

PUBLICIDAD

Es falso que ese video de 29 segundos muestre lo que ocurre en Los Ángeles desde el pasado 7 de enero de 2025 . Lo verificamos con herramientas de detección de inteligencia artificial (IA).

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

No se ve, ni es real

“Siguen los incendios en California”, se lee en una publicación de Instagram, que muestra varios clips con la aparente situación en Los Ángeles, California. Es el mismo video que nos enviaron a elDetector.

A partir del video que nos llegó al chatbot de elDetector para verificar su veracidad, tomamos capturas de pantalla de los diferentes momentos de la grabación de 29 segundos, y los analizamos con tres herramientas gratuitas de detección de IA, en vista de que las imágenes tienen mucho color saturado, uniformidad en las calles y en las supuestas montañas, y acabados poco definidos en los supuestos carros de policía (todas ellas características que nos hicieron sospechar que se trataba de imágenes generadas digitalmente).

Para el análisis de los cuatro clips del video usamos IsitAI , Illuminarty y WasItAI . Las herramientas de detección de IA no son 100% fiables, pero son un apoyo en la verificación de datos, cuando al observar con detalle las imágenes generan sospecha de engaño o falsedad.

El primer clip, en el que se ve una calle empinada, casas a los lados, palmeras en las aceras y de fondo una montaña con llamas y una humareda, resultó en Illuminarty con 28.1% de probabilidad de haber sido generado por IA, mientras que WasItAI lo catalogó directamente como un contenido creado digitalmente. IsitAI confirmó que es IA.

PUBLICIDAD

Un segundo clip, que supuestamente muestra otra calle, pero en la que transitan patrullas policiales a toda velocidad, mientras al fondo se ve una montaña en llamas con humo y el cielo color naranja, dio positivo a IA en 48% en Illuminarty. IsitAI analizó que es IA, y en WasItAI se lee “estamos bastante seguros de que esa imagen, o una parte significativa de ella, fue creada por AI”.

Una tercera toma del video, en la que se ve una perspectiva aérea de una ciudad, las calles con fuego y humo, es también IA. IsitAI arrojó inmediatamente que es una creación digital, posiblemente hecha con Midjourney . Illuminarty dio 99.3% de probabilidad de creación por IA, y WasItAI arrojó que “hay posibilidad de que esta imagen o partes de ella hayan sido creadas por IA”.

Un último clip muestra una ciudad, vista desde el aire, con 8 edificios encima de una montaña rodeada de pequeñas llamas, y el cielo naranja rodeado de humo. Tampoco es una grabación real, sino una creación con IA. Los resultados son: IA, de acuerdo al análisis de WasItAI, IA en IsitAI, y 76.9% de probabilidad de intervención digital, detectada por Illuminarty.

Además, los incendios no han llegado al Downtown de Los Ángeles, que es la zona a la que se parecen los clips de video, tal como demuestra este mapa de incendios activos en California .

En elDetector hemos verificado otras supuestas imágenes y videos que atribuyen a los incendios en California , pero que han resultado ser falsos también.

Conclusión

Es falso ese video que supuestamente muestra vistas aéreas y en perspectiva de lo que está ocurriendo en Los Ángeles, California, producto de los incendios que persisten desde el pasado 7 de enero de 2025. Esos clips de una ciudad, vista en diferentes ángulos, con llamas, humaredas, cielos naranjas y supuestas patrullas de policía pasando por las calles, no son reales. Tres herramientas que detectan IA generativa, dieron como resultado que son creaciones digitales. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

PUBLICIDAD

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.