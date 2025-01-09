Cambiar Ciudad
elDetector

Esta NO es una foto de los incendios en California: fue generada con inteligencia artificial

Programas de detección de imágenes creadas digitalmente revelaron que la fotografía no es real.

Alberto Andreo Sandoval's profile picture
Por:Alberto Andreo Sandoval
Los incendios llevan arrasando varias partes de California desde hace días.
Los incendios llevan arrasando varias partes de California desde hace días.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / iStock / Captura de Facebook.

Circula en Facebook una imagen en la que se ve una zona residencial de casas bajas completamente en llamas, acompañada de un texto que ubica el incendio en California, estado azotado por las llamas desde hace días y donde, al momento de publicar esta verificación, ya se habían registrado 5 muertes. Sin embargo, es falso que sea una fotografía de ese suceso, pues fue generada con inteligencia artificial (IA).

PUBLICIDAD

“Como en los tiempos sodoma y gomorra [ sic] así esta noche apocalíptica en California sufre los incendios más letales de su historia una noche que no parece tener fin”, dice la totalidad del texto compartido en redes sociales que acompaña la supuesta foto.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

Inteligencia artificial

Más sobre elDetector

Del “Washington está totalmente segura” al “Portland está en llamas”: verificamos a Trump en su conferencia con el equipo de seguridad nacional
7 mins

Del “Washington está totalmente segura” al “Portland está en llamas”: verificamos a Trump en su conferencia con el equipo de seguridad nacional

Noticias Univision
Nayib Bukele NO ha prohibido Halloween en El Salvador: su voz fue alterada digitalmente en ese video
3 mins

Nayib Bukele NO ha prohibido Halloween en El Salvador: su voz fue alterada digitalmente en ese video

Noticias Univision
NO es cierto que al aeropuerto JFK, de Nueva York, haya llegado una mujer de “Torenza”, un país inexistente
5 mins

NO es cierto que al aeropuerto JFK, de Nueva York, haya llegado una mujer de “Torenza”, un país inexistente

Noticias Univision
Excrementos, Woodstock 1969 y un video real: así se movió la desinformación durante la protesta “No Kings Day” contra Trump
5 mins

Excrementos, Woodstock 1969 y un video real: así se movió la desinformación durante la protesta “No Kings Day” contra Trump

Noticias Univision
Mitos sobre el cáncer de mama en la comunidad latina: lo que dice la ciencia
7 mins

Mitos sobre el cáncer de mama en la comunidad latina: lo que dice la ciencia

Noticias Univision
Bad Bunny, ‘Quico’ y los deepfakes virales sobre la supuesta demanda del actor de ‘El Chavo del 8’ contra el cantante
5 mins

Bad Bunny, ‘Quico’ y los deepfakes virales sobre la supuesta demanda del actor de ‘El Chavo del 8’ contra el cantante

Noticias Univision
Los agujeros en los sobres de votación para la consulta sobre la Proposición 50 en California NO son para ver la opción escogida
4 mins

Los agujeros en los sobres de votación para la consulta sobre la Proposición 50 en California NO son para ver la opción escogida

Noticias Univision
Ese video de hombres encapuchados vitoreando NO muestra a Hamas celebrando el alto al fuego en Gaza
4 mins

Ese video de hombres encapuchados vitoreando NO muestra a Hamas celebrando el alto al fuego en Gaza

Noticias Univision
Ni Trump terminó ocho guerras ni el gobierno de Biden “no hizo nada” con los Acuerdos de Abraham: verificamos al presidente en su discurso en Israel
7 mins

Ni Trump terminó ocho guerras ni el gobierno de Biden “no hizo nada” con los Acuerdos de Abraham: verificamos al presidente en su discurso en Israel

Noticias Univision
Trump, el Proyecto 2025 y las políticas de inmigración (parte II)
16 mins

Trump, el Proyecto 2025 y las políticas de inmigración (parte II)

Noticias Univision

Al pasar la supuesta fotografía por las herramientas de detección de imágenes creadas con IA WasItAI, Hive, Illuminarty y sightengine, en las cuatro el resultado fue positivo con, al menos, un 93,3% de fiabilidad.

Además, al fijarnos en la instantánea, en su parte inferior izquierda se puede leer la palabra “GROK” y se ve un símbolo. Grok es la herramienta de IA de X (antes Twitter).

Fuente: Facebook.
Fuente: Facebook.

Tampoco encontramos la imagen al hacer una búsqueda inversa de la misma en Google Lens, lo que resulta algo contradictorio teniendo en cuenta la cantidad de fotos que se han compartido desde que los incendios comenzaron en California.

PUBLICIDAD

Conclusión

Es falso que esa imagen compartida en Facebook en la que se ve un vecindario de casas bajas ardiendo sea de los incendios que está sufriendo California desde hace varios días. Al pasar la supuesta foto por herramientas de detección de creaciones con IA, en todas dio positivo. Además, en la misma foto se puede ver el símbolo y el nombre del programa de IA de X, Grok. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos :

Relacionados:
elDetectorFalsoIncendio en CaliforniaIncendiosCaliforniaInteligencia ArtificialDesinformación

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD