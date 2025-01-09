Esta NO es una foto de los incendios en California: fue generada con inteligencia artificial

Circula en Facebook una imagen en la que se ve una zona residencial de casas bajas completamente en llamas, acompañada de un texto que ubica el incendio en California, estado azotado por las llamas desde hace días y donde, al momento de publicar esta verificación, ya se habían registrado 5 muertes . Sin embargo, es falso que sea una fotografía de ese suceso, pues fue generada con inteligencia artificial (IA).

PUBLICIDAD

“Como en los tiempos sodoma y gomorra [ sic] así esta noche apocalíptica en California sufre los incendios más letales de su historia una noche que no parece tener fin”, dice la totalidad del texto compartido en redes sociales que acompaña la supuesta foto.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

Inteligencia artificial

Además, al fijarnos en la instantánea, en su parte inferior izquierda se puede leer la palabra “GROK” y se ve un símbolo. Grok es la herramienta de IA de X (antes Twitter).

Fuente: Facebook.

Tampoco encontramos la imagen al hacer una búsqueda inversa de la misma en Google Lens , lo que resulta algo contradictorio teniendo en cuenta la cantidad de fotos que se han compartido desde que los incendios comenzaron en California.

PUBLICIDAD

Conclusión

Es falso que esa imagen compartida en Facebook en la que se ve un vecindario de casas bajas ardiendo sea de los incendios que está sufriendo California desde hace varios días. Al pasar la supuesta foto por herramientas de detección de creaciones con IA, en todas dio positivo. Además, en la misma foto se puede ver el símbolo y el nombre del programa de IA de X, Grok. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.