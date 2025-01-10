El icónico letrero de Hollywood NO se ha quemado: esas supuestas fotos que circulan en redes sociales son falsas

La zona de Griffith Park, donde está el letrero, no ha sido afectada por los incendios.

Comprobamos la falsedad de las imágenes con herramientas de detección de IA generativa y con la respuesta por correo electrónico a elDetector de Jeff Zarrinnam , presidente del Hollywood Sign Trust.

La foto es una creación digital

“Parece película, pero no lo es. Las fotos del incendio en Hollywood Hills, California están dando la vuelta al mundo. Hasta las famosas letras de ‘Hollywood’ están envueltas en llamas”, se lee en una publicación en Facebook, acompañada de una supuesta fotografía del letrero de Hollywood rodeado de fuego, y al fondo una humareda con lo que parecieran ser destellos de llamas. Mensajes similares, con la misma supuesta fotografía –y otras similares– circulan también en Instagram.

Una foto de la agencia de noticias Reuters del 9 de enero de 2025 muestra el letrero de Hollywood en perfecto estado. “El cartel de Hollywood envuelto en el humo de un incendio nocturno en Hollywood Hills, mientras un par de enormes incendios forestales que amenazan Los Ángeles desde el este y el oeste seguían ardiendo sin control, en Los Ángeles, California, EE.UU. 9 de enero de 2025. REUTERS/Carlin Stiehl”, se lee en la descripción.

“Griffith Park está cerrado temporalmente como medida de seguridad, pero el letrero en sí no está afectado y está seguro”, respondió a elDetector por correo electrónico, Jeff Zarrinnam , presidente del Hollywood Sign Trust.

The Hollywood Sign tiene sus propias redes sociales y página web . En su cuenta de Facebook hay una publicación del 9 de enero de 2025 en la que se lee : “¡El cartel de Hollywood sigue de pie! Por favor, mantén el resto del Condado de Los Ángeles en tus pensamientos, y mantente alerta si tienes que viajar”, junto a la supuesta foto que circula en redes sociales del incendio del letrero, con el símbolo de prohibición y un sticker en el que se lee Fake News (noticia falsa, en inglés) encima.

Ahora bien, ante las evidencias de que la foto que circula con el letrero de Hollywood supuestamente quemándose no es real, analizamos la imagen en tres herramientas gratuitas de detección de imágenes generadas con IA: Hive , Illuminarty y WasitAI . Todas dieron positivo a IA.

Hive dio 83.9% de probabilidad de contenido generado por IA o deepfake. Illuminarty, un 58.9% de probabilidad de IA, y WasItAI concluyó : “Estamos seguros de que esta imagen, o una parte significativa de ella, fue creada por la IA”.

Conclusión

Es falso que el icónico letrero de Hollywood, ubicado en Los Ángeles, California, se haya quemado en los incendios que azotan ese condado desde el 7 de enero de 2025. En redes sociales circula una supuesta fotografía que parece mostrarlo en llamas en la montaña en la que se encuentra. De acuerdo con el mapa de incendios activos en California, hasta este 10 de enero de 2025, Griffith Park, donde está el letrero, no ha sufrido incendios. El presidente del Hollywood Sign Trust confirmó a elDetector que el área del letrero está cerrada, pero el aviso en sí “no está afectado y está seguro”. Tres herramientas de detección de IA generativa dieron positivo a que la imagen es una creación digital. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

